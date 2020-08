Le ministre de la Justice annonce la nomination de trois juges de la Cour du Québec, et d'une juge de la cour municipale de la Ville de Montréal





QUÉBEC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce la nomination de Mmes Chantale Beaudin et Francine Lauzé ainsi que de M. Jean-François Mallette à titre de juges de la Cour du Québec. Il annonce aussi la nomination de Mme Annie-Claude Chassé comme juge de la cour municipale de la Ville de Montréal.

Mme Chantale Beaudin est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université du Québec à Montréal. Elle a été admise au Barreau en 1988 et a amorcé sa carrière en pratique privée. Depuis 2009, elle pratiquait sa profession au sein du cabinet Gagnier Guay Biron avocats. Mme Francine Lauzé possède un baccalauréat en droit de l'Université de Montréal. Elle a été reçue au Barreau en 1989 et a commencé sa carrière en pratique privée. Elle exerçait sa profession à son compte. M. Jean-François Mallette est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Il a été admis au Barreau en 1998. Il a commencé sa carrière en pratique privée et depuis 2001, il exerçait sa profession au sein du bureau Prévost Fortin D'Aoust. Mmes Chantale Beaudin et Francine Lauzé ainsi que M. Jean-François Mallette exerceront principalement leurs fonctions à la Chambre civile de Saint-Jérôme.

Mme Annie-Claude Chassé est détentrice d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a été reçue au Barreau en 2001 et a commencé sa carrière en pratique privée. Elle a été procureure à la cour municipale de Montréal et, par la suite, procureure au Directeur des poursuites criminelles et pénales de 2011 à 2017. Depuis 2017, elle agissait comme juge de paix magistrat dans le district judiciaire de Montréal.

