L'UQAT à l'avant-garde pour contrer la pénurie de personnel enseignant

ROUYN-NORANDA, QC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est reconnue pour former une relève de haut niveau en enseignement. Alors que tout le Québec est en mode rentrée, des solutions novatrices et audacieuses sont mises en oeuvre pour agir contre la pénurie de personnel enseignant qui sévit à travers la province. L'UQAT déploie ainsi des initiatives adaptées à la réalité et aux besoins du milieu scolaire. Ces actions concrètes, dont plusieurs de longue date, démontrent l'engagement de l'Université à fournir à la communauté étudiante des conditions adaptées à la réussite de leur parcours universitaire, tout en palliant le déficit d'enseignants et d'enseignantes.

« Comme université, nous sommes attentifs aux besoins des élèves et du milieu scolaire ainsi qu'aux réalités de notre population étudiante. Dans le contexte actuel, avec la pénurie d'enseignantes et d'enseignants dans les écoles primaires, il était nécessaire d'entamer un processus de réflexion en profondeur ainsi que des démarches pour proposer des solutions concrètes pour faire face à ce déficit », souligne le professeur et directeur de l'Unité d'enseignement et de recherche (UER) en sciences de l'éducation de l'UQAT, Réal Bergeron.

Grâce à une collaboration étroite avec le milieu scolaire, de nombreuses initiatives porteuses sont développées par l'Université pour contrer la pénurie d'enseignantes et d'enseignants :

NOUVEAUTÉ - Cheminement en 3 ans et demi pour le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Dès l'automne 2020, l'UQAT sera l'une des seules universités au Québec à offrir le baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (BEPEP) sur une durée de trois ans et demi, plutôt que quatre, pour mieux répondre aux besoins du milieu.

NOUVEAUTÉ - Projet Alternance travail-études avec le BEPEP offert à temps partiel

Le BEPEP sera offert à temps partiel à Amos et à Val-d'Or dès la rentrée 2020, ce qui permettra aux étudiants et aux étudiantes d'occuper un emploi en suppléance dans l'un des centres de services scolaires partenaires, et ce, tout en complétant leur formation en éducation menant au brevet d'enseignement. D'autres discussions sont en cours avec les centres de services scolaires du milieu régional et de la région de Mont-Laurier où l'UQAT est aussi bien implantée. Cette formule est déjà offerte à La Sarre depuis l'automne 2019.

NOUVEAUTÉ - Élaboration d'un programme en accompagnement à l'enseignement au secondaire en réseau

Afin de poursuivre le travail amorcé avec le développement du certificat en accompagnement à l'enseignement au primaire, les professeurs de l'UQAT, Réal Bergeron et Bernard Harvey, développent un programme en accompagnement à l'enseignement au secondaire pour les enseignants et les enseignantes non légalement qualifiés, un projet inédit en collaboration avec plusieurs universités membres du réseau de l'Université du Québec. Une subvention de 860 000 $ du gouvernement du Québec a récemment été octroyée pour la réalisation de ce projet.

Offre d'un certificat en accompagnement à l'enseignement au primaire unique au Québec

Aujourd'hui offert entièrement à distance, l'UQAT est la première université à avoir répondu concrètement au problème de la pénurie d'enseignants et d'enseignantes dès 2010 avec la création du certificat d'accompagnement à l'enseignement primaire destiné au personnel non légalement qualifié. Aujourd'hui offert entièrement à distance, ce projet audacieux suscite encore un intérêt sans précédent avec plus de 425 nouvelles demandes d'admission à l'automne 2020 de la part de candidats et de candidates de partout au Québec, et même d'ailleurs au Canada (plus de 300 nouvelles demandes d'admission à l'automne 2019 ainsi que 350 demandes supplémentaires à l'hiver 2020).

Mise en place d'un horaire adapté à l'UQAT

En 2020-2021, l'UER en sciences de l'éducation de l'UQAT adapte à nouveau l'horaire des étudiantes et des étudiants inscrits dans l'un des programmes de 1er cycle en formation à l'enseignement en les libérant d'une journée par semaine, habituellement le vendredi, de leurs activités normales. Cette initiative permet de favoriser la suppléance à temps partiel dans les écoles pendant leurs études et de faciliter, au besoin, la libération des enseignants et des enseignantes en poste pour des fins de formation ou des congés.

De plus, en lien avec l'implication de l'UQAT au sein du Groupe régional d'acteurs pour la valorisation des enseignants (GRAVE), la sortie publique des résultats du projet de recherche-action en cours sur les enjeux de pénuries d'enseignants et de suppléants et de la valorisation de la profession en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec est d'ailleurs prévue cet automne. Les résultats préliminaires permettent déjà d'orienter les priorités du Plan d'action 2021-2022.

