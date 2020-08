Avis aux médias - Séance d'information technique et annonce sur la transition de la Prestation canadienne d'urgence (PCU)

Appian a annoncé aujourd'hui que la firme Forrester Research, Inc. l'a désignée comme leader dans son rapport d'analyse indépendante des portails d'agences d'assurances...

La Vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, tiendront une conférence de presse pour discuter...