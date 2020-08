La Canada Vie annonce le lancement d'une nouvelle gamme de fonds communs de placement





La nouvelle gamme portera la marque Canada Vie et s'harmonisera avec la gamme de fonds distincts de la compagnie

WINNIPEG, MB, le 20 août 2020 /CNW/ - La Canada Vie et Placements Mackenzie ont annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle gamme de fonds communs de la Canada Vie sous la marque Fonds communs de placement de la Canada VieMC.

La gamme comprend 18 nouveaux fonds communs de placement que l'on pourra souscrire à compter du 9 septembre; elle regroupe les fonds de la Gamme de fonds Quadrus existante sous une nouvelle marque, créant une sélection organisée de stratégies de placement concurrentielles qui fait appel à des styles et des catégories d'actifs variés, sous la gouverne de différents gestionnaires. L'offre inclut des fonds d'actions canadiennes, américaines et mondiales, des fonds de revenu fixe et des fonds équilibrés, ainsi que des stratégies élaborées de répartition de l'actif.

Les Fonds communs de placement de la Canada Vie sont gérés par Placements Mackenzie et offerts exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée, une filiale de la Canada Vie.

La nouvelle gamme s'harmonisera avec la gamme de fonds distincts de la Canada Vie, pour une meilleure cohésion entre ces deux gammes.

« La similarité accrue entre les gammes de fonds communs de placement et de fonds distincts fait en sorte que les clients et les conseillers sont en mesure de déterminer quels produits conviennent le mieux à leurs portefeuilles. Cette souplesse plus grande et ce choix plus large permettent l'élaboration d'une solution de placement qui répond aux besoins et objectifs financiers uniques du client, affirme Paul Orlander, vice-président exécutif, Client individuel, Canada Vie. Les nouveaux fonds communs et la gamme de fonds communs commercialisée sous la nouvelle marque sont des étapes importantes dans l'amélioration et la rationalisation de notre offre de produits de gestion du patrimoine, que nous voulons pertinente et concurrentielle pour nos clients et nos conseillers. »

« Le fait de rapprocher les gammes de fonds distincts et de fonds communs de placement se trouve à clarifier notre offre de produits de gestion du patrimoine et à la rendre plus cohérente et plus efficace, ce qui permet aux conseillers de faire affaire plus facilement avec nous », déclare Hugh Moncrieff, vice-président exécutif, Réseau-conseils et Affaires de l'industrie, Canada Vie.

Plus tôt ce mois-ci, Great-West Lifeco Inc. a annoncé la vente proposée de GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée à Placements Mackenzie. Dans le cadre de cette transaction, la Canada Vie compte créer sa propre société de gestion de fonds : Gestion de placements Canada Vie limitée (GPCV). Si toutes les inscriptions nécessaires sont faites et que les exigences réglementaires sont satisfaites, cette société devrait, dans un premier temps, commencer à exercer ses activités au quatrième trimestre de 2020. Une fois que les critères relatifs à la réglementation auront été remplis et que les approbations des détenteurs de titres des fonds auront été obtenues, GPCV verra à la gestion des fonds et assumera les responsabilités fiduciaires à l'égard de la Gamme de fonds Quadrus et d'autres fonds de placement de la marque Canada Vie en 2021. Placements Mackenzie continuera de fournir des services administratifs et d'agir comme conseiller en placements de base relativement à ces fonds.

Pour de plus amples renseignements sur les Fonds communs de placement de la Canada Vie, consultez canadalife.com/fr/placement-epargne.

À propos de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie

La Canada Vie est un chef de file du secteur de l'assurance, de la gestion de patrimoine et des avantages sociaux qui vise à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Depuis plus de 170 ans, les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise de partout au pays savent qu'ils peuvent compter sur nous pour leur fournir des conseils avisés et pour tenir nos engagements.

Depuis le 1er janvier 2020, la Great-West, la London Life et la Canada Vie forment une seule compagnie, la Canada Vie, et, aujourd'hui, nous sommes heureux de servir plus de 13 millions de clients d'un océan à l'autre.

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier plan offrant des services de consultation en matière de placement et des services connexes. Gérant un actif de 145,2 milliards de dollars au 31 juillet 2020, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX :IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada grâce à un actif géré total de 170,7 milliards de dollars au 31 juillet 2020. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site mackenzieinvestments.com/fr.

À propos des Services d'investissement Quadrus ltée

Les Services d'investissement Quadrus ltée (« Quadrus ») figurent parmi les plus importants courtiers en épargne collective au Canada. Quadrus fait partie du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc., qui comprend La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. La Gamme de fonds Quadrus est distribuée exclusivement par les Services d'investissement Quadrus ltée.

À propos de la Gamme de fonds Quadrus

La Gamme de fonds Quadrus est gérée par Placements Mackenzie et distribuée exclusivement par l'entremise des Services d'investissement Quadrus ltée. Placements Mackenzie offre ses services de placement aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX : IGM).

SOURCE Canada Vie

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 08:45 et diffusé par :