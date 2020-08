Aptorum Group nomme le Dr Herman Weiss au poste de PDG pour la plateforme basée sur le microbiote de Claves Life Sciences, et le Dr Robbie Majzner au poste de conseiller scientifique pour le médicament SACT-1 destiné au traitement du neuroblastome...





Aptorum Group Limited (NASDAQ : APM, Euronext Paris : APM), une société pharmaceutique axée sur le développement de nouveaux produits thérapeutiques visant à répondre à des besoins médicaux mondiaux non satisfaits, a annoncé aujourd'hui deux nominations dans son équipe.

Nomination du Dr Herman Weiss, D.M., au poste de PDG et directeur exécutif de Claves Life Sciences

Le Dr Herman Weiss, D.M., a été nommé président-directeur général et directeur exécutif de Claves Life Sciences Limited ("Claves"), mais aussi conseiller médical en chef d'Aptorum Group Limited ("Aptorum Group" ou la "Société"). Claves, l'une des filiales en propriété exclusive d'Aptorum Group, a adopté une approche des maladies métaboliques basée sur le microbiote. À l'avenir, le Dr Weiss dirigera le développement des activités de Claves et pilotera la plateforme prometteuse de recherche basée sur le microbiote de Claves pour faire passer des traitements pour des maladies métaboliques, et potentiellement d'autres indications, vers des stades cliniques ciblés. Claves est une plateforme basée sur le microbiote qui utilise une technologie propriétaire basée sur des macromolécules pour cibler des maladies métaboliques systémiques majeures, cela inclut le modulateur du microbiote CLS-1 pour le traitement de l'obésité. Par l'entremise de Claves, la Société développe également les modulateurs du microbiote CLS-2 et CLS-3, qui ciblent d'autres maladies métaboliques.

Nomination du Dr Robbie Majzner au poste de conseiller scientifique d'Aptorum Group

Le Dr Robbie Majzner a été nommé conseiller scientifique d'Aptorum Group Limited. Le Dr Majzner fournira en particulier des conseils scientifiques et un appui pour certains aspects ciblés du développement clinique du candidat médicament réaffecté SACT-1 d'Aptorum Group pour le traitement du neuroblastome, un type rare de cancer à tumeurs solides qui se développe principalement chez les bébés et les jeunes enfants, ainsi que d'autres indications potentielles en oncologie.

« Nous sommes ravis que les Drs Weiss et Majzner rejoignent la famille Aptorum Group. En qualité de PDG de Claves, le Dr Weiss, qui a travaillé chez Juniper Pharmaceuticals Inc., une société précédemment cotée au Nasdaq et rachetée en 2018 par Catalent Inc (NYSE : CTLT), amène avec lui une importante expérience du développement clinique, qui sera essentielle pour faire passer la R&D des candidats médicaments basés sur le microbiote de Claves aux prochaines étapes de développement ciblé. Nous sommes enchantés d'avoir à nos côtés le Dr Majzner, un hématologue et oncologue de calibre mondial, pour soutenir le développement du programme sur le SACT-1 et de programmes connexes », a déclaré M. Ian Huen, le président-directeur général et directeur exécutif d'Aptorum Group.

Le Dr Weiss bénéficie de plus de 20 années d'expérience dans le domaine médical. Il est actuellement médecin au Maccabi and Meuchedet Kuppot Health System et président du conseil d'administration de Todos Medical en Israël. Le Dr Weiss a précédemment occupé des postes à responsabilité chez Juniper Pharmaceuticals, en tant que responsable du développement clinique et des affaires médicales, et chez Teva Pharmaceuticals, en tant que directeur médical principal. Il a également travaillé comme consultant pour plusieurs sociétés de dispositifs médicaux et de biotechnologie. Il possède de multiples brevets et est l'auteur de nombreuses publications dans le domaine de la santé des femmes/gynécologie. Le Dr Weiss a obtenu son MBA à l'Université George Washington, son diplôme en médecine à la Faculté de médecine de l'Université d'État de l'Ohio et son B.A. au Ramapo College of New Jersey.

Le Dr Majzner est professeur adjoint de pédiatrie dans le département d'hématologie et d'oncologie du Centre médical de l'Université de Stanford. Avant d'intégrer Stanford, il a travaillé dans le laboratoire du Dr Crystal Mackall au National Cancer Institute. Ses thèmes de recherche portent sur l'optimisation des thérapies par lymphocytes T à récepteur d'antigène chimérique (CAR) pour les sarcomes et d'autres tumeurs solides. Le Dr. Majzner a obtenu son diplôme en médecine à la Faculté de médecine de Harvard, il a effectué sa formation en pédiatrie à l'Université de Columbia et son stage de perfectionnement en hématologie et oncologie pédiatriques dans le cadre du programme conjoint de l'Université Johns Hopkins et du National Cancer Institute.

À propos d'Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le portefeuille de candidats médicaments d'Aptorum Group comprend des indications dans les maladies oncologiques orphelines, les maladies infectieuses, les maladies métaboliques et la santé des femmes, plusieurs de ces candidats médicaments devraient passer en phase d'essai clinique. Aptorum Group lance également un complément alimentaire pour la santé des femmes : des comprimés nutraceutiques bioactifs à base de dioscorea opposita commercialisés sous la marque NativusWell®.

Pour de plus amples informations à propos d'Aptorum Group, veuillez visiter notre site Internet : www.aptorumgroup.com.

Clause de non-responsabilité et énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres d'Aptorum Group.

Le présent communiqué de presse comprend des énoncés relatifs à Aptorum Group Limited et à ses attentes, perspectives et projets futurs, qui constituent des "énoncés prospectifs" au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. À cet égard, les énoncés contenus dans ce communiqué qui ne sont pas des énoncés de faits historiques peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'emploi de termes comme "pourrait", "devrait", "s'attend à", "prévoit", "anticipe", "a l'intention de", "cible", "projette", "envisage", "pense", "estime", "prédit", "potentiel" ou "continue", ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires. Aptorum Group a basé ces énoncés prospectifs, qui incluent des déclarations relatives à des échéances prévues pour la soumission de demandes et les essais, essentiellement sur ses attentes et projections actuelles par rapport aux tendances et événements futurs qui, selon la société, sont susceptibles d'exercer un impact sur son activité, sa situation financière et les résultats de ses opérations. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et sont sujets à des risques, des incertitudes et des hypothèses incluant, mais sans s'y limiter, les risques liés aux changements annoncés aux niveaux de la direction et de l'organisation, la rétention et la disponibilité du personnel clé, la capacité de la société à étendre ses gammes de produits en proposant des produits supplémentaires dans d'autres segments de consommation, les résultats de ses activités de développement, les stratégies de croissance prévues de la société, les tendances et défis prévus dans ses activités, ses attentes en matière de chaîne d'approvisionnement et la stabilité de celle-ci, ainsi que les risques détaillés sur le Formulaire 20-F d'Aptorum Group et dans d'autres documents que la Société est susceptible de déposer à l'avenir auprès de la SEC, ainsi que le prospectus reçu par l'Autorité des marchés financiers en France (visa n°20-352) le 16 juillet 2020. En conséquence, les prévisions figurant dans de tels énoncés prospectifs sont susceptibles de changer et d'être sensiblement différentes de celles décrites dans les présentes.

Aptorum Group n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) n°2017/1129 du 14 juin 2017 tel que modifié par les Règlements Délégués (UE) n°2019/980 du 14 mars 2019 et n°2019/979 du 14 mars 2019.

Le présent communiqué de presse est fourni "en l'état", sans représentation ou garantie de quelque nature que ce soit.

