Une enquête internationale réalisée auprès de professionnels de santé, a montré une préférence pour des lecteurs de glycémie qui permettent aux personnes souffrant de diabète d'atteindre, de manière autonome, leurs objectifs glycémiques.

MALVERN, Pennsylvanie, 20 août 2020 /PRNewswire/ -- LifeScan Inc., un leader mondial de la surveillance de la glycémie et fabricant de la marque emblématique OneTouch® a annoncé, ce jour, les conclusions d'une enquête réalisée en aveugle et publiée dans le Journal of Diabetes Science and Technology au mois d'août. Les conclusions ont montré que les professionnels de santé dont les travaux portent sur des personnes souffrant de diabète de Type 1 et de Type 2 et qui utilisent les données des lecteurs de glycémie pour aider aux décisions thérapeutiques, avaient une forte préférence pour un appareil d'autosurveillance fournissant des informations supplémentaires, des messages et des conseils directement aux patients et permettant ainsi l'atteinte des objectifs, selon les recommandations de bonnes pratiques cliniques en diabétologie.

L'enquête en ligne, menée par IPSOS, a impliqué 353 professionnels de santé, dont 70 aux États-Unis, 71 au Canada, 70 en France, 70 en Allemagne et 72 en Italie. Ce panel de professionnels était composé de 151 endocrinologues, 102 médecins généralistes et 100 infirmiers et éducateurs spécialisés dans le diabète. Ces professionnels ont eu à examiner, sur pages web interactives, la manière dont les lecteurs de glycémie de quatre fabricants, reportaient aux patients les informations figurant sur leur écran et ont évalué les huit objectifs clés à atteindre en matière d'autosurveillance glycémique. Ces objectifs clés ont été définis selon les recommandations de l'Association américaine du diabète (ADA) et de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD).

« Le fait que les professionnels de santé montrent une préférence pour notre lecteur renforce notre objectif de fournir des dispositifs de qualité qui permettent aux patients de mieux gérer leur diabète, en toute autonomie. Cela nous rappelle que trente années d'écoute attentive des patients ont été essentielles pour le perfectionnement continu de nos produits », a déclaré Brian Heald, Vice-Président et Directeur Produits chez LifeScan. « La gestion autonome du diabète est complexe. Nos produits se doivent d'être simples d'utilisation, précis et fiables. Nous sommes heureux de ces résultats et du fait que les professionnels de santé aient donné une préférence à notre plateforme de produits.

Dans tous les pays impliqués dans l'enquête et pour l'ensemble de professionnels de santé, le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® a été le mieux classé en termes d'utilité clinique sur tous les objectifs (70% à 84%, p<0,05), comparé aux trois autres lecteurs. Les participants à l'enquête ont pu comparer, en aveugle, sans connaissance de la marque, des captures d'écran de quatre lecteurs de glycémie. OneTouch Verio Reflect® a été classé en tête dans plus de 70% des cas, en regard des objectifs clés suivants :

- meilleure manière d'afficher les informations d'autosurveillance qui permettent aux patients de suivre leurs progrès en matière d'objectifs glycémiques ;

- meilleur outil pour les aider à comprendre leurs résultats et tendances hyperglycémiques, afin qu'ils puissent prendre des mesures pour les éviter ;

- meilleures informations pour la compréhension des glycémies basses, pour aider les patients à les détecter et à savoir quand agir en cas d'hypoglycémie.

« En tant qu'infirmière, chercheuse et spécialiste des soins et de l'éducation en diabétologie, nous avons cherché à mieux comprendre ce que les professionnels de santé attendaient des lecteurs de glycémie. Ces dispositifs doivent contribuer à soutenir les programmes de soins individualisés », a déclaré Deborah Greenwood, PhD, RN, BC-ADM, CDCES, FADCES et Présidente en 2015 de l'AADE (actuellement Association of Diabetes Care and Education Specialists). « Cette enquête montre que, quels que soient les pays et la spécialité, les professionnels de santé préfèrent les lecteurs dont les caractéristiques peuvent aider les personnes souffrant de diabète à prendre des mesures immédiates pour gérer et améliorer leurs résultats. »

L'enquête a examiné les caractéristiques de mesure de quatre lecteurs de glycémie parmi les plus récents et a demandé aux professionnels de santé d'évaluer l'utilité et les avantages de chacun d'eux et leur capacité à permettre (ainsi qu'à leurs patients) d'atteindre les objectifs cliniques clés. Les écrans de chaque lecteur ont été présentés en ligne, sans précision de la marque. Un Comité Scientifique a mis au point une grille d'évaluation sur l'utilité de chaque lecteur de glycémie, par rapport à huit objectifs cliniques clés de gestion du diabète (selon les critères de l'American Diabetes Association (ADA) sur les standards en matière de soins du diabète, 2019 ; la gestion de l'hyperglycémie dans le diabète de Type 2, EASD et ADA, 2018).

