Sainte-Catherine Ouest - La Ville de Montréal est prête à entamer les travaux de réaménagement du square Phillips





MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal franchi un nouveau pas dans l'ambitieux projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest en octroyant un contrat de 20 M$ à la firme Ceveco Inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement et d'infrastructures du square Phillips. Les travaux doivent débuter en septembre et se terminer à l'été 2022. Ils permettront de reconstruire les infrastructures souterraines arrivées en fin de vie, de mettre à niveau l'éclairage et les feux de circulation du secteur, de réaménager le square Phillips et de restaurer le monument à Édouard VII. À terme, les Montréalaises et Montréalais pourront profiter d'un espace complètement revampé, plus vert et invitant.

« C'est très emballant d'entamer une nouvelle étape du grand projet Sainte-Catherine. Avec le réaménagement du square Phillips et des environs, nous répondons à un besoin clairement exprimé par la population d'offrir plus d'espaces verts pour se détendre et profiter de tout ce que le centre-ville a à offrir. Les derniers mois nous ont bien démontré l'importance cruciale de penser nos aménagements de façon résiliente, afin d'augmenter la canopée pour faire face aux vagues de chaleur, et de faire une plus grande place aux piétons pour favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans un contexte de pandémie. Ce nouvel aménagement répond parfaitement à ces enjeux », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le réaménagement du square Phillips prévoit un important élargissement des trottoirs, l'ajout d'un parterre d'eau, un verdissement intensif, du mobilier urbain distinctif incluant beaucoup plus d'espace pour s'asseoir et se détendre, du WiFi gratuit et un nouveau concept éclairage au DEL, comprenant un éclairage ludique en hiver.

Compte tenu de l'ampleur du chantier, un mode d'octroi de contrat alternatif à celui du plus bas soumissionnaire conforme a été utilisé. Ainsi, un système de pondération a été utilisé afin de tenir compte non seulement du prix de la soumission, mais aussi de l'expérience du soumissionnaire. Ce mode d'octroi assure à la Ville d'obtenir des travaux de qualité, au meilleur coût.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 08:00 et diffusé par :