SNC-Lavalin se voit attribuer un contrat de 11 millions de dollars par le Georgia Department of Transportation aux États-Unis pour des services de gestion des incidents de la circulation à l'échelle de l'État

MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) annonce qu'elle a été choisie comme consultant principal dans le cadre d'un contrat de 11 millions de dollars américains pour le Georgia Department of Transportation (GDOT). D'une durée de trois ans, le contrat de marché de clientèle, assorti de quatre prolongations optionnelles d'un an, vise à soutenir l'élaboration, la mise en oeuvre et la maintenance en continu de méthodologies et procédures ayant pour but d'optimiser les services de gestion des incidents de la circulation à l'échelle de l'État du GDOT. Ce contrat relève de SNCL Services d'ingénierie, la pierre angulaire de notre stratégie visant à accroître la croissance et la rentabilité.

« L'obtention de ce mandat s'ajoute à un riche portefeuille de projets liés aux transports en Amérique du Nord, qui permettent de rapprocher les gens, les lieux et les entreprises. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec le GDOT, dans le but de déployer les technologies les plus récentes qui viseront à accroître l'efficacité et la sécurité des routes et autoroutes de l'État », a déclaré Philip Hoare, président d'Atkins, Ingénierie, conception et gestion de projet, SNC-Lavalin.

Dans le cadre de ce nouveau contrat, l'entreprise mettra l'accent sur l'innovation, la technologie et les solutions basées sur les données, afin de soutenir l'expansion des programmes de gestion des incidents de la circulation à l'échelle de l'État, en plus de fournir ce qui suit :

Services programmatiques

Soutien au programme d'amélioration de la gestion des incidents de la circulation

Soutien au programme d'incitatifs au remorquage et récupération

Équipes de gestion des incidents de la circulation et formation associée

Soutien aux opérateurs en secours routier

Services de soutien pour les voies gérées

Services de soutien additionnels

« Depuis 2011, nous sommes le partenaire indéfectible de GDOT en matière de gestion des incidents de la circulation et supervisons les activités de leur centre de gestion des transports. Nous avons joué un rôle déterminant dans l'avènement des voies gérées au niveau de l'État et continuons de voir à leur exploitation », a déclaré George Nash, chef de la direction d'Atkins Amérique du Nord. En mettant l'accent sur la saine gestion de l'argent des contribuables au sein du GDOT, nous ferons en sorte d'administrer et de faire croître le programme de services, au moyen d'un leadership structuré, d'une mobilisation efficace des parties prenantes et d'un plan de sensibilisation concerté, tout ceci dans le but d'aider le GDOT à améliorer continuellement la sécurité sur ses routes. »

