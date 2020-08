Yorbeau annonce les derniers résultats d'analyse du programme de forage du lac Gamble au projet Rouyn, au Québec ; le forage se poursuit dans le secteur Astoria





MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Ressources Yorbeau inc. (TSX: YRB) (« Yorbeau » ou la « Société ») est heureuse de rapporter la publication par son partenaire IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») des résultats d'analyse de son programme de forage au diamant de 2020 réalisé dans la zone du lac Gamble au projet aurifère Rouyn, obtenu auprès de Yorbeau aux termes d'une convention d'option. Le projet est situé à 4 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec, et à environ 45 km au sud-ouest de la mine Westwood d'IAMGOLD.

IAMGOLD publie les derniers résultats d'analyse d'un programme de 12 forages au diamant totalisant 4 062 mètres réalisés dans le cadre du programme de forage d'hiver de 2020. Les activités de forage ont également repris dans le secteur Astoria, situé à environ deux kilomètres à l'est de la zone du lac Gamble, et ces résultats seront publiés une fois reçus, validés et compilés.

Les résultats d'analyse contenus aux présentes sont énoncés au tableau 1 plus loin et comprennent les principaux résultats suivants (une section longitudinale illustrant le programme de forage dans la zone du lac Gamble est jointe au présent communiqué) :

Zone du lac Gamble - zone principale :

Trou de forage GA-19-761 : 4,1 mètres d ' une teneur de 10,4 g Au/t

et 2,0 mètres d ' une teneur de 7,8 g Au/t



incluant : 1,0 mètre d'une teneur de 12,5 g Au/t



de 12,5 g Au/t Trou de forage GA-20-768 : 8,9 mètres d ' une teneur de 4,3 g Au/t

incluant : 2,0 mètres d'une teneur de 15,1 g Au/t



de 15,1 g Au/t Trou de forage GA-20-769 : 7,4 mètres d ' une teneur de 8,3 g Au/t

incluant : 1,0 mètre d'une teneur de 46,3 g Au/t

Craig MacDougall, vice-président principal, Exploration, d'IAMGOLD a indiqué : « Malgré l'interruption du programme de forage de définition à la suite de l'arrêt des activités en raison de la crise provoquée par la COVID-19, une partie importante du programme a été achevée avec succès et je salue les efforts de l'équipe d'exploration qui a su s'adapter à ces circonstances uniques. Grâce aux résultats que nous détenons maintenant, nous travaillons à mettre à jour le modèle du gisement en vue d'étayer une première estimation des ressources de la zone du lac Gamble. Le forage a également repris à Astoria pour évaluer le potentiel des ressources dans ce secteur. »

L'objectif du programme de forage au diamant dans la zone du lac Gamble est de poursuivre le programme de forage au diamant systématique selon une grille nominale de 50 x 50 mètres dans la partie supérieure de la zone afin de soutenir une éventuelle estimation des ressources. En outre, des prolongations latérales ont également été ciblées afin d'évaluer le potentiel d'expansion de la zone. Le programme a été interrompu en mars 2020 en raison de la suspension de toutes les activités conformément aux directives du gouvernement du Québec par suite de la crise provoquée par la COVID-19. Par conséquent, il reste plusieurs secteurs du gisement à délimiter. Une autre phase de forage pourrait s'avérer nécessaire et sera évaluée pour la prochaine saison hivernale.

Le programme de forage recoupait le corridor cisaillé Cadillac-Piché ciblé, qui abrite la zone minéralisée du lac Gamble. Cette zone est associée à une altération d'une longueur qui varie de plusieurs mètres à plus de dix mètres et présente des quantités variables de carbonisation, de fuchsite et de silicification recoupées par un réseau de stockwerks de veines et de brèches de quartz blanc et de tourmaline brune. Une minéralisation aurifère est observée sous forme de petits grains d'or libre visible et est associée à des quantités mineures de sulfures contenus dans des veinules de quartz-tourmaline.

Prochaines étapes

La mise en oeuvre des protocoles de sécurité liés à la COVID-19 a permis la reprise des activités de forage après la suspension temporaire conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec.

Le reste du programme d'exploration de 2020 est conçu pour évaluer des cibles d'exploration choisies dans le secteur du gîte historique Astoria, ainsi que d'autres cibles satellites, et prévoit 5 000 mètres supplémentaires de forage au diamant. L'objectif du programme vise l'évaluation de la continuité de la minéralisation en vue de délimiter potentiellement les ressources. Les résultats d'analyse de ce programme seront publiés une fois qu'ils auront tous été reçus, validés et compilés.

Les résultats d'analyse de ce programme de forage au diamant seront intégrés aux renseignements géologiques, géochimiques et structuraux existants afin de soutenir l'élaboration et le raffinement d'un modèle de gisement préliminaire et de réaliser une estimation future des ressources minérales de la zone du lac Gamble.

À propos du projet aurifère Rouyn

La propriété aurifère Rouyn est située à quelque 4 km au sud de Rouyn-Noranda, au Québec. La ville de Rouyn-Noranda, qui possède une riche histoire en ce qui a trait aux activités minières, offre de nombreux avantages pour l'exploitation et l'exploration minières, y compris une stabilité politique et sociale, un bon accès et de bonnes infrastructures, des travailleurs chevronnés du secteur minier et l'un des territoires les plus favorables à l'exploitation minière au monde.

La propriété couvre un tronçon de 12 km de la faille Cadillac-lac Larder et contient quatre gîtes aurifères connus qui longent le corridor Augmitto-Astoria de 6 km situé dans la partie ouest de la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, sont assortis d'une infrastructure souterraine établie et ont fait l'objet de rapports techniques comprenant des estimations des ressources qui avaient été précédemment déposés conformément à la Norme canadienne 43-101.

La zone du lac Gamble est située entre les gîtes Augmitto et Astoria. Le potentiel des cibles d'exploration au lac Gamble se situe entre 400 000 et 600 000 onces d'or à une teneur se situant entre 7,0 et 8,5 g Au/t. La quantité et la teneur potentielle des cibles d'exploration dont il est fait mention sont de nature conceptuelle puisque les travaux d'exploration réalisés sont insuffisants pour délimiter une ressource minérale. La propriété pourrait être explorée abondamment à l'avenir pour la faire passer au stade de ressource, et il n'existe aucune certitude que la cible d'exploration aboutira à la définition d'une ressource minérale. Les cibles d'exploration sont comparables à des gîtes similaires dans la région, aux modèles de gîtes ou aux résultats de forage initiaux.

IAMGOLD a signé une convention de participation définitive en décembre 2018 aux termes de laquelle IAMGOLD peut acquérir une participation de 100 % dans le projet en effectuant des paiements en trésorerie prévus totalisant 4 millions $ CA et en affectant un total de 9 millions $ CA à la prospection sur une période de quatre ans. À la fin de cette période, la Société doit réaliser une estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-101, après quoi IAMGOLD pourra acquérir à son choix une participation de 100 % dans le projet, moyennant un paiement à Yorbeau d'une redevance sur le rendement net à la sortie de fonderie de 2 %, d'une somme égale au moindre de 15 $ CA l'once de ressources ou 30 millions $ CA. Deux ans se sont écoulés depuis qu'IAMGOLD a signé cette convention de participation.

Informations techniques et notes sur le contrôle de qualité



Les résultats de forage contenus dans le communiqué de presse ont été préparés selon les directives du Règlement 43-101, Information concernant les projets miniers. Les travaux de Yorbeau sont menés sous la supervision de Sylvain Lépine, géo., M.Sc. Il est une « personne qualifiée » (au sens du Règlement 43-101) et a examiné et approuvé le contenu du présent communiqué.

La conception du programme de forage et l'interprétation des résultats sont sous le contrôle des équipes géologiques d'IAMGOLD et de Yorbeau, qui comprend des personnes qualifiées ayant recours à des protocoles stricts conformes à la Norme canadienne 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. L'échantillonnage et les résultats d'analyse des carottes de sondages sont soumis à un programme d'assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ-CQ). Les carottes de sondages (taille NQ) sont décrites et les échantillons sont sélectionnés par les géologues, puis coupés en deux à l'aide d'une scie à lame diamantée au site du projet. Une moitié de la carotte est conservée au site à des fins de référence. La longueur des intervalles d'échantillonnage peut varier entre un demi-mètre et un mètre et demi en fonction des observations géologiques.

Les demi-carottes sont emballées et transportées dans des sacs scellés vers les laboratoires AGAT à Val-d'Or, au Québec, et vers Mississauga, en Ontario. Les échantillons subissent un concassage primaire pour obtenir une taille passant une maille de -10. Une fraction de 1 000 grammes est ensuite pulvérisée à 95 %, passant une maille de -150. AGAT prépare les pulpes analytiques à ses installations situées à Val-d'Or et traite les pulpes à son laboratoire situé à Mississauga, qui est certifié ISO / IEC 17025 2005 par le Conseil canadien des normes. Les échantillons sont analysés en utilisant la pyroanalyse d'une charge de 50 grammes et la finition d'absorption atomique. Lorsqu'un échantillon obtient une valeur d'analyse de plus de 3,0 grammes par tonne, une autre pulpe doit subir une pyroanalyse avec fini gravimétrique. Les carottes qui présentent de l'or visible et les échantillons qui ont obtenu une valeur supérieure à 10,0 g/t sont traitées selon un protocole prévoyant le broyage fin de la totalité de l'échantillon suivi d'une analyse métallique de la totalité de la matière pulvérisée. Dans le cadre de la séquence d'échantillonnage, un double, des blancs et des matériaux de référence certifiés sont insérés pour tous les trous de forage aux fins du contrôle de la qualité.

À propos de Les Ressources Yorbeau inc.

La propriété Rouyn, détenue à 100 % par la Société, contient quatre gîtes aurifères connus dans le corridor Augmitto-Astoria, long de six kilomètres et situé dans la partie ouest de la propriété. La Société a signé une convention définitive en décembre 2018 qui donne à IAMGOLD l'option d'acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Rouyn, et un programme de forage majeur est en cours sur la propriété. Deux des quatre gîtes, Astoria et Augmitto, bénéficient d'une infrastructure souterraine substantielle et ont fait l'objet de rapports techniques qui comprennent des estimations de ressources et qui ont été déposés conformément au Règlement 43-101. En 2015, la Société a élargi son portefeuille de propriétés d'exploration en effectuant l'acquisition de propriétés stratégiques de métaux de base dans des régions à haut potentiel dans la ceinture Abitibi du Québec et de l'Ontario, qui offrent une infrastructure favorable au développement minier. Les propriétés de métaux de base nouvellement acquises incluent le projet Scott, lequel est l'hôte de ressources minérales importantes (voir le communiqué de presse du 30 mars 2017) et sur lequel une évaluation économique préliminaire positive a été récemment complétée.

Des renseignements additionnels concernant la Société sont disponibles sur son site web au www.yorbeauresources.com.

Déclarations prospectives : Sauf lorsqu'il s'agit d'une déclaration portant sur un fait passé, toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué, notamment celles concernant les perspectives du projet Rouyn, les résultats de forage, de même que les plans et objectifs futurs, sont des déclarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans ces déclarations. Yorbeau décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

Notes :

1. Les épaisseurs vraies des intersections sont d'environ 70 à 90% de l'intervalle de carotte. 2. Les intersections de trous de forage sont calculées selon une teneur de coupure de 1,0 g Au/t et peuvent contenir des intervalles jusqu'à 3 mètres de longueur. 3. Les résultats d'analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles à plus haute teneur sont mis en évidence. 4. Les trous de forage avec le suffixe W sont des branches effectuées de trous maîtres précédemment forés.

SOURCE Ressources Yorbeau Inc.

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 07:00 et diffusé par :