/R E P R I S E -- Les archives et les biens patrimoniaux des Prêtres de Saint-Sulpice en sécurité/

MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée d'informations récentes voulant que les archives et les biens patrimoniaux des prêtres de Saint-Sulpice soient en danger, ces derniers tiennent à réitérer publiquement l'attachement qu'ils ont à l'égard de leurs archives et leurs biens patrimoniaux ainsi qu'à l'importance qu'ils accordent à leur protection et à leur conservation.

Rappelant les liens historiques qui existent depuis des siècles entre les Prêtres de Saint-Sulpice et Montréal, leur apport à son développement et à son patrimoine, le Père Jorge Humberto Pacheco Rojas, Supérieur provincial des Prêtres de St-Sulpice de Montréal, a précisé « qu'il n'est aucunement question de poser des gestes qui mettraient en danger nos archives et nos biens patrimoniaux. Nous allons continuer à les protéger comme nous l'avons toujours fait. Ils sont d'une importance historique, capitale. Nous en sommes conscients et nous allons continuer d'agir en conséquence ».

La Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice

La Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice est une société de prêtres diocésains fondée à Paris en 1642. Elle est à l'origine de la fondation de Ville-Marie (Montréal) où ils sont toujours présents depuis 1657 en divers domaines de la culture, de l'éducation, de l'église et de la société québécoise.

