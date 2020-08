/R E P R I S E -- Avis de Convocation - Autonomie alimentaire : lancement d'un important dialogue entre le monde agricole et les citoyens/





LONGUEUIL, QC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Alors que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière plusieurs questionnements sur nos priorités et valeurs sociétales, l'Institut du Nouveau Monde (INM) et l'Union des producteurs agricoles (UPA) annonceront la tenue cet automne d'un important exercice participatif : un Dialogue sur l'autonomie alimentaire du Québec.

À l'occasion d'une conférence de presse (via la plateforme ZOOM), Marcel Groleau, président général de l'UPA et Malorie Flon, directrice du développement à l'INM, expliqueront en quoi ce dialogue entre les producteurs agricoles et les citoyens, situés aux deux extrémités de la chaîne alimentaire québécoise, contribuera à mettre la question de l'autonomie alimentaire à l'agenda public et à en faire un plan incontournable de la relance du Québec.

DATE : Le jeudi 20 août 2020

HEURE : 12 h

