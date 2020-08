Mises en chantier aux États-Unis et prix du bois d'oeuvre résineux: Juillet et août 2020 - Madison's Lumber Reporter





VANCOUVER, BC, le 20 août 2020 /CNW/ - Les mises en chantier de logements unifamiliaux aux États-Unis en juillet 2020 ont été de 983 000, comme en juin en hausse de + 17%. Le nombre de projets résidentiels autorisés mais non encore démarrés a également progressé, à 101000 unités en juillet, le plus gros carnet de commandes depuis fin 2018.

Pour la semaine se terminant le 14 août 2020, les prix des articles de bois d'oeuvre résineux de dimension standard de charpente de construction ont encore augmenté.

Le prix de référence du bois d'oeuvre résineux Western S-P-F 2 × 4 # 2 & Btr KD a augmenté de +80, ou + 12%, à 746 $ US mfbm (scierie nette FOB), contre 666 $ US la semaine précédente.

Le prix de ce produit de bois d'oeuvre a augmenté de + 192 $, ou + 35%, par rapport à il y a un mois.

Par rapport à la même semaine en 2019, lorsque cet article se vendait 342 $ US mfbm, il est en hausse de + 404 $, soit + 118% sans précédent.

Les États-Unis achètent environ 65% de la production canadienne de bois d'oeuvre, principalement pour la charpente de maisons, tandis que les acheteurs canadiens représentent environ 10% et ceux du Japon 6%.

Nombre total de mises en chantier aux États-Unis en juillet 2020 et prix de référence du bois d'oeuvre en août 2020

* Les prix du bois de Madison, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois par les constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

14 août, 2020 "Une autre vague de sauts à deux chiffres des prix du bois d'oeuvre a souligné la folie persistante de la demande de bois d'oeuvre."

-- Madison's Lumber Reporter

US Housing 1-Unit Commence en juillet 2020 et prix de référence du bois d'oeuvre en août 2020

Les prix du bois d'oeuvre ont continué à grimper la semaine dernière alors que les mises en chantier au Canada et les prix des maisons en juillet ont battu des records. Les mises en chantier aux États-Unis cette semaine n'étaient pas différentes; La construction de logements neufs aux États-Unis a augmenté de + 23% en juillet - le plus grand gain depuis octobre 2016 - à un taux annuel désaisonnalisé de 1,496 million d'unités, a déclaré mardi le département américain du Commerce.

La construction unifamiliale a augmenté de plus de + 8% et les permis de construction unifamiliale ont augmenté de + 17% pour atteindre un taux de 983000, le plus élevé depuis février.

Pour cette raison, la demande de matériaux de construction et, par conséquent, les prix de vente ont continué à augmenter sans cesse à un moment de l'année où généralement les constructeurs et les entrepreneurs ont commandé le bois dont ils ont besoin pour les projets de construction, et les prix ont commencé à baisser.

Personne ne sait où cette situation ira... une combinaison de circonstances sans précédent fait de chaque jour une nouvelle aventure pour les scieries et pour les clients.

Prix de référence du bois d'oeuvre résineux Épinette de l'Ouest-Pin-Sapin KD 2x4 # 2 & Btr: août 2020

Les prix du bois de construction résineux augmentent encore alors que les constructions nord-américaines battent des records

Les prix du bois d'oeuvre et des colombages de l'Est S-P-F # 2 et Btr ont encore augmenté considérablement la semaine dernière.

La demande était à nouveau incessante selon les joueurs, les acheteurs ayant eu du mal à couvrir même leurs besoins les plus immédiats.

Les fournisseurs secondaires ont continué d'offrir des expéditions plus rapides chaque fois qu'ils avaient du matériel, mais la disponibilité de tous les produits est restée pratiquement inexistante.



Les dossiers de commande des scieries étaient bien en septembre.

Des histoires ont persisté concernant des entreprises de construction reportant des emplois déjà cités pour éviter de payer des chiffres record pour le bois et les colombages.

Alors que les dossiers de commande des scieries occidentales S-P-F aux États-Unis se poursuivaient dans les première et deuxième semaines de septembre, les acheteurs ont exprimé leur frustration croissante face à la disponibilité limitée, aux prix exorbitants, aux retards d'expédition et aux lignes de crédit minces. Les entrepreneurs ont eu du mal à maintenir les chantiers en cours car le bois et les montants étaient impossibles à trouver. Les substitutions abondaient tant que les espèces en question satisfaisaient aux codes de construction de l'État. Les scieries n'avaient aucun moyen d'augmenter leurs volumes de production pour répondre à une demande fébrile, car la plupart étaient à pleine capacité tout en faisant face à l'étrange pénurie de personnel liée aux coronavirus.

Les producteurs de l'Ouest S-P-F au Canada ont signalé une autre semaine insensée sur le marché du bois, alors que la dimension n ° 2 et Btr offrant des prix a atteint des niveaux records, passant de 70 $ à 88 $.

Les prix des 2x4 ont grimpé en flèche de 80 $ à 746 $ US mfbm, et les acheteurs n'ont même pas cligné des yeux. Suivant la tendance développée au cours des dernières semaines, les acheteurs canadiens ont acheté chaque morceau de bois avant 7 h 30 avant que le bois comptant ne puisse être offert aux clients américains. Les dossiers de commande du 14 septembre dans les scieries étaient la norme.

Montant encore à des niveaux inouïs, le prix du Western S-P-F 2 × 4 de la semaine dernière a augmenté de + 334 USD, soit + 81%, par rapport au prix moyen glissant sur 1 an de 412 USD mfbm et était en hausse de + 352 $, soit + 89%, par rapport aux prix moyens glissants sur 2 ans de 394 $ US mfbm.

Le tableau ci-dessous est une comparaison des sommets récents, en juin 2018, et des prix de référence actuels du bois d'oeuvre résineux 2x4 d'août 2020 par rapport aux sommets historiques de 2004/05 et par rapport aux creux récents de septembre 2015:

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de la même semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'oeuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction résidentiels américains et canadiens.

Les investisseurs avisés savent que la construction qui encadre les prix du bois d'oeuvre résineux est un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction et la vente de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez les mises à jour des données sur les prix du bois d'oeuvre directement sur votre bureau tous les vendredis matin:

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'oeuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'oeuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis, ainsi que l'accès aux prix historiques. Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment:

Madison's Lumber Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

Madison's Heating Wood Pellet Prices: https://madisonsreport.com/products/madisons-north-american-heating-wood-pellet-price-report/

Madison's British Columbia Coast Log Prices: https://madisonsreport.com/bc-coastal-log-prices/

Madison's Forest Pulse: https://madisonsreport.com/products/forest-pulse/

Madison's Canadian Sawmill Listings: https://madisonsreport.com/products/madisons-directory/

SOURCE Madison's Lumber Reporter

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 07:00 et diffusé par :