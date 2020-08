iQOO devient partenaire Premium de BMW M Motorsport pour la saison DTM 2020





SHENZEN, Chine, 20 août 2020 /PRNewswire/ -- La marque mondiale de téléphones intelligents iQOO de vivo est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle est partenaire Premium de BMW M Motorsport dans le DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Le pilote d'usine allemand de BMW, Timo Glock, donnera le meilleur de lui-même pour conduire la voiture iQOO BMW M4 DTM jusqu'à la victoire cette saison et sera le champion de la vitesse extrême et des performances puissantes dans le cadre du nouveau partenariat.

Légende des épreuves de DTM, BMW M Motorsport représente la quête ultime de vitesse, mais aussi de performance ultime, ce qui coïncide avec le concept de marque d'iQOO « I Quest On and On » (je poursuis ma quête encore et encore) pour une performance parfaite et une innovation révolutionnaire.

« L'esprit de course d'iQOO déclenchera une passion planétaire envers la technologie ultrarapide. Les téléphones iQOO sont conçus pour les consommateurs qui aiment la vitesse et sont naturellement portés vers la performance supérieure. En tant que partenaire Premium, il s'agit d'une opportunité capitale pour notre marque. Nous sommes impatients de démontrer les hautes performances d'iQOO au monde entier », a déclaré Felix Feng, président d'iQOO Chine.

« Nous souhaitons la bienvenue à iQOO dans la famille BMW DTM », a déclaré Jens Marquardt, directeur de BMW Group Motorsport. « La technologie et l'innovation sont nos moteurs et ce sont les valeurs défendues par iQOO. C'est la base parfaite pour un partenariat réussi. Nous sommes très heureux d'accueillir iQOO en tant que nouveau partenaire Premium à bord, et ce d'autant plus que nous vivons actuellement des moments inhabituels et difficiles dans le monde entier ainsi que dans le sport automobile. En outre, la voiture iQOO BMW M4 DTM est superbe. »

Depuis le début de la saison DTM, la première fin de semaine d'août, Timo Glock a déjà pris part à quatre courses dans la voiture iQOO BMW M4 DTM à Spa-Francorchamps (BEL) et à Lausitzring (ALL). Il a déclaré : « C'est extraordinaire que BMW M Motorsport ait pu attirer une entreprise aussi grande et visionnaire qu'iQOO, la marque de téléphone intelligent haut de gamme, comme partenaire Premium pour le DTM. C'est un signe encourageant pour la série de courses, surtout en ces temps difficiles. Je suis particulièrement heureux de porter à nouveau la couleur jaune qui m'est familière et correspond à mes premières années au DTM, du moins quand on le regarde de face. J'adore conduire la voiture iQOO BMW M4 DTM. »

Glock participe à sa huitième saison de DTM en 2020. Il cumule à ce jour 116 courses, dont cinq victoires, cinq premières positions et 14 apparitions sur le podium.

À propos de vivo

vivo est une entreprise technologique mondiale de premier plan, axée sur les produits, dont le coeur de métier est axé sur les appareils et les services intelligents. vivo s'engage à mettre en relation les utilisateurs du monde entier grâce à la conception de téléphones intelligents prometteurs et innovants et de dispositifs connexes ainsi que grâce à des services qui intègrent la technologie et la conception de manière unique et créative. En s'appuyant sur les valeurs fondamentales de la société, notamment l'innovation, l'approche client et le benfen*, vivo a mis en place une stratégie de développement viable avec la vision de devenir une entreprise durable, de premier plan et de calibre mondial.

vivo, dont le siège social est en Chine, est soutenu par un réseau de 9 centres de R et D à Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pékin, Hangzhou, Shanghai, Taipei, Tokyo et San Diego, et se concentre sur le développement de technologies de consommation de pointe, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, la conception industrielle, la photographie et d'autres technologies prometteuses. vivo a également mis en place cinq centres de production (y compris un centre de fabrication autorisé par la marque), à travers la Chine, l'Asie du Sud et du Sud-Est qui fabriquent plus de 200 millions de téléphones intelligents chaque année. En 2019, vivo avait étendu son réseau de ventes à plus de 30 pays et régions. Plus de 350 millions d'utilisateurs dans le monde adorent cette marque.

*« Benfen » est un terme qui désigne une volonté de faire les bonnes choses et de bien faire les choses, ce qui décrit parfaitement la mission de vivo, qui vise à concevoir des technologies pour le bien.

