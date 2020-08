Charjah récompense les initiatives culturelles d'aide aux réfugiés de Tumaini Letu au Malawi





L'organisation à but non lucratif reçoit 136 000 USD en tant que lauréate du quatrième prix Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support 2020

CHARJAH, ÉAU, 20 août 2020 /PRNewswire/ -- Tumaini Letu, une organisation à but non lucratif basée dans le camp de réfugiés de Dzaleka au Malawi, en Afrique, a remporté la quatrième édition du prix Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA, prix international Charjah pour la défense et le soutien des réfugiés). Le prix est décerné chaque année par The Big Heart Foundation (TBHF), une organisation humanitaire mondiale basée aux Émirats arabes unis qui se consacre à aider les réfugiés et les personnes dans le besoin sur toute la planète, en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

Ce prix prestigieux, qui comprend une rétribution monétaire de 136 000 USD et un trophée, récompense les efforts du fondateur de Tumaini Letu, l'artiste et poète réfugié Trésor Nzengu Mpauni, pour l'organisation du festival annuel Tumaini, un événement artistique et culturel qui a attiré 99 000 participants et uni 304 groupes d'artistes de 18 pays différents au cours des six dernières années, tout en générant également environ 150 000 USD par an. À travers ses ateliers d'art et ses festivals culturels, l'organisation encourage la coexistence pacifique, la compréhension mutuelle et l'harmonie interculturelle entre les réfugiés et les communautés d'accueil, en plus de créer des emplois et des opportunités économiques lucratives pour les populations vulnérables au camp du Malawi.

Recevant le prix lors d'une cérémonie organisée virtuellement, M. Nzengu a déclaré : « Je reçois ce prix à un moment où l'humanité et la solidarité sont plus que jamais nécessaires. »

Fondé en 2017, le prix SIARA a été créé sous le patronage de Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membre du Conseil suprême et dirigeant de Charjah, et de Son Altesse la Cheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, épouse de Son Altesse le Cheikh, présidente de TBHF et éminente defenseuse des enfants réfugiés, qui continuent de promouvoir les efforts philanthropiques d'individus et organisations du monde entier.

Remerciant le dirigeant de Charjah et sa femme S. A. la Cheikha Jawaher ainsi que TBHF pour leurs efforts remarquables dans le domaine de la défense des réfugiés, M. Nzengu a ajouté : « Le prix SIARA est une motivation pour l'ensemble de la communauté des réfugiés au Malawi, en particulier les jeunes qui ont des rêves ambitieux et un si grand potentiel. C'est une base de croissance qui renforcera notre équipe et nous donnera l'inspiration nécessaire pour transformer la vie des réfugiés et apporter des bienfaits à notre pays d'accueil. »

