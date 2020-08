HEVC Advance diffuse un projet de Vue d'ensemble de programme de licences VVC comprenant une licence conjointe VVC et HEVC





La société annonce également qu'elle sera rebaptisée Access Advance LLC, dans la mesure où sa communauté de brevets s'étend

BOSTON, 20 août 2020 /PRNewswire/ -- HEVC Advance LLC (« Advance »), un administrateur de licences indépendant de premier plan dans le domaine des technologies de codage vidéo, a annoncé aujourd'hui la diffusion (initialement diffusé en juillet) d'un projet de Vue d'ensemble de programme de licences VVC , résultat d'échanges avec près de 50 titulaires de brevets ces derniers mois. Le programme de licence, s'appuyant sur la réussite du programme HEVC d'Advance, établirait la « plateforme de licence Advance pour les codecs vidéo ». La structure de licence de la plateforme, qu'Advance prévoit de lancer en 2021, fournirait une « licence de plateforme VVC » autonome, une « licence de plateforme HEVC » autonome et simplifiée et, surtout, une « licence de plateforme HEVC + VVC conjointe » permettant une remise importante sur les produits utilisant à la fois les technologies VVC et HEVC. Par rapport à la licence HEVC actuelle d'Advance, qui continuera d'être proposée aussi longtemps que les détenteurs de licences actuels ou futurs le souhaiteront, la nouvelle structure de licence de plateforme sera rationalisée et permettra aux détenteurs de licences actuels et futurs de passer facilement à une ou plusieurs licences de plateforme à tout moment. La structure de la plateforme permettra également d'ajouter efficacement à l'avenir des technologies vidéo de nouvelle génération.

« Nous sommes absolument ravis d'annoncer la diffusion d'un projet de Vue d'ensemble de programme de licences VVC à nos nombreux concédants de licence et autres propriétaires de brevets engagés à nos côtés ces derniers mois », a déclaré Peter Moller, le PDG d'Advance. « Le marché, y compris les contributions relatives au processus MC-IF, a clairement montré que les titulaires de brevets et ceux qui mettent en oeuvre des brevets réclament au plus tôt de la clarté en matière de licences relatives à VVC, mais aussi une structure de licence pouvant intégrer de façon fluide plusieurs codecs vidéo dans une seule plateforme de licence. Bien que nous soyons encore loin d'un consensus définitif sur les tarifs et certaines autres conditions, nous sommes convaincus que notre projet de vue d'ensemble fournit une structure qui sera largement approuvée et permettant d'établir une plateforme de licence à guichet unique pour VVC et HEVC?une plateforme répondant aux besoins d'une grande majorité de parties prenantes et donnant au marché la clarté dont il est aujourd'hui demandeur. Nous invitons toutes les entreprises qui pensent en toute bonne foi disposer d'un ou de plusieurs brevets essentiels de VVC à se joindre aux débats et à recevoir une copie de la vue d'ensemble. Nous sommes également disposés à transmettre une version de la vue d'ensemble à toute personne ? y compris les personnes chargées de la mise en application de brevets n'ayant pas de brevet VVC ? estimant légitime de la recevoir. Veuillez nous contacter en utilisant les informations figurant ci-dessous. »

Advance annonce également qu'elle devient Access Advance LLC. Compte tenu de l'image de marque et de la reconnaissance attachées au nom « Advance » depuis la création de la société en 2015, ce terme continuera d'être utilisé comme principale dénomination commerciale de la société. « Même si HEVC Advance nous a également été utile, et dans la mesure où nous nous préparons à lancer un programme VVC, il est temps d'actualiser notre nom pour qu'il soit en ligne avec notre rôle élargi », a poursuivi M. Moller. Le changement de nom sera mis en oeuvre par étapes ces prochains mois.

À propos d'Access Advance LLC (auparavant HEVC Advance LLC)

Access Advance LLC (« Advance ») est une société indépendante d'administration de licences, créée pour piloter le développement, l'administration et la gestion de communautés de brevets pour l'octroi de licences de brevets essentiels sur les plus importantes technologies de codecs vidéo s'appuyant sur des normes. Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets comme pour ceux qui mettent en oeuvre des brevets. Pour de plus amples informations sur Advance, rendez-vous sur www.hevcadvance.com. Pour nous contacter à propos du programme de licences VVC, veuillez envoyer un courriel à Paul Bawel, paul.bawel@hevcadvance.com et/ou à l'équipe chargée des licences, licensing@hevcadvance.com.

Contact : press@hevcadvance.com

