Le comédien Trevor Noah et l'animatrice Tamron Hall présenteront le nouvel épisode de la série Virtual Experience du PMI® le 25 août





Le Project Management Institute (PMI), la principale association mondiale des professionnels de la gestion de projet, invite les professionnels du monde entier à s'inscrire au nouvel épisode de sa série Virtual Experience, intitulé « The Community: Together We Rise » (La communauté : agir ensemble), qui aura lieu le 25 août 2020 de 11 h à 17 h (Heure de l'Est). Le deuxième événement de cette série novatrice mettra en vedette Trevor Noah, comédien et animateur de l'émission The Daily Show®, et sera animé par la journaliste, animatrice de talk-show et productrice Tamron Hall. Plus de 20 experts de l'industrie animeront également des séances pour vous donner à réfléchir, notamment Dr Rana el Kaliouby, à l'avant-garde de la réflexion sur l'intelligence artificielle, auteur de Girl Decoded: A Scientist's Quest to Reclaim Our Humanity by Bringing Emotional Intelligence to Technology.

La série Virtual Experience met en relation les participants avec des innovateurs mondiaux, des personnalités inspirantes et des chefs de projet pour les aider à trouver leur voie dans un monde plein de défis et à saisir cette opportunité de bâtir une nouvelle réalité. Lors de la séance d'ouverture, Trevor Noah expliquera comment il fait appel à son chef de projet intérieur pour dynamiser la communauté, pratiquer l'agilité au quotidien et diriger une équipe internationale. En 2015, Trevor a succédé à Jon Stewart, animateur de longue date de l'émission, et a reçu plusieurs récompenses, dont un Primetime Emmy Award. En réponse à l'épidémie de Covid-19, Trevor a commencé à animer une version virtuelle modifiée du Daily Show, intitulée « The Daily Social Distancing Show with Trevor Noah », pour continuer à aborder les plus grands sujets de l'actualité, de la politique et de la pop culture. Cette année, The Daily Show a reçu huit nominations aux Emmy.

Les participants qui souhaitent donner un nouvel élan à leur carrière ou se reconvertir peuvent découvrir le Brand You Hub, qui offre des conseils utiles à tous les professionnels cherchant à s'adapter et à s'épanouir dans ce nouvel environnement de travail dynamique. Ils peuvent également entrer en contact avec des professionnels de la gestion de projets grâce au Networking Hub et participer à des discussions informelles avec des dirigeants de sociétés du Fortune 500 afin d'explorer le côté humain du leadership lorsque l'économie est perturbée, ainsi que pour découvrir les leçons et enseignements à tirer de l'épidémie.

« Aujourd'hui plus que jamais, l'objectif du PMI est de mettre en avant les idées et les ressources essentielles pour aider les gens à faire avancer leurs projets et à traduire leurs idées en réalité », a déclaré Michael DePrisco, vice-président Expérience et Solutions Globales au PMI. « Dans notre nouvel écosystème de travail post-Covid, les équipes mettent de plus en plus l'accent sur le leadership collaboratif et l'empathie pour créer de la valeur sur le lieu de travail virtuel. C'est ce que nous appelons les "Power Skills" et le PMI est là pour offrir les ressources nécessaires à l'acquisition et au perfectionnement de ces compétences. »

Chaque Virtual Experience mensuelle réunira une nouvelle pléiade de célébrités et d'experts sectoriels. Les dates et sujets des prochains épisodes sont les suivants :

9 septembre - A Deep Dive in Organizational Agility: Adaptability, Resilience and Learning (Analyse approfondie de l'agilité organisationnelle : adaptabilité, résilience et apprentissage)

20 octobre - The World: Our Global Impact (Le monde : notre empreinte mondiale)

12 novembre - A Deep Dive in Business Analysis: Drawing a Map to the Future (L'analyse d'entreprise en long et en large : dessiner une carte de l'avenir)

9 décembre - The Future: Forging Our Path Forward (L'avenir : tracer la voie à suivre)

Le coût de l'inscription pour les membres du PMI est de 99 dollars pour une seule Virtual Experience ou de 359 dollars pour toute la série. Pour les non-membres, le coût est de 149 dollars pour une seule Virtual Experience ou de 899 dollars pour la série d'événements. L'achat d'un pass pour la série comprend un accès gratuit à la demande au Symposium du PMI® sur les talents et la technologie, qui a eu lieu en juin, ainsi qu'à certaines sessions enregistrées que les participants pourront visionner jusqu'en janvier 2021. Chaque session permet d'acquérir des unités de développement professionnel (PDU) aux fins du maintien de votre certification PMI®.

Pour plus d'informations sur cet événement et pour vous inscrire, visitez le site experience.pmi.org.

À propos du Project Management Institute (PMI)

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association au monde pour les professionnels de la gestion de projets, de programmes ou de portefeuilles. Grâce au plaidoyer mondial, à la collaboration, à l'éducation et à la recherche, nous oeuvrons pour préparer plus de trois millions de professionnels à travers le monde à la « Project Economy » : l'avènement d'une nouvelle économie où travail et individus s'organiseront autour de projets, de produits, de programmes et de chaînes de valeur. En formation désormais depuis 50 ans, nous travaillons dans presque tous les pays dans le but de faire progresser les carrières, améliorer la réussite organisationnelle et améliorer encore davantage la profession de gestionnaire de projets grâce à des normes reconnues dans le monde entier, des certifications, des communautés, des ressources, des outils, la recherche universitaire, des publications, des cours de développement professionnel et des possibilités de réseautage. En tant que membre de la famille PMI, le site Web ProjectManagement.com® crée des communautés mondiales en ligne qui offrent davantage de ressources, de meilleurs outils, des réseaux et des perspectives plus vastes. Rendez-vous sur www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute.

« The Daily Show » est une marque déposée de Comedy Partners.

« PMI » et « Projectmanagement.com » sont des marques déposées de Project Management Institute, Inc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 août 2020 à 01:15 et diffusé par :