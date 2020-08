Seoul Viosys va développer une technologie de diagnostic du cancer chez les animaux de compagnie avec la technologie Violeds





Seoul Viosys (KOSDAQ: 092190), l'un des principaux fournisseurs de solutions à semi-conducteurs composites, a annoncé le développement d'une technologie conceptuelle de pointe destinée au diagnostic précoce du cancer chez les animaux de compagnie avec sa technologie Violeds LED à ultraviolets à partir d'essais cliniques menés par des scientifiques de l'Université d'Ulsan en Corée du Sud.

Selon l'équipe de recherche de Seoul Viosys, les animaux de compagnie ont comme les êtres humains une forte incidence de cancer, mais le diagnostic précoce du cancer est difficile chez eux. Seoul Viosys est donc en train de développer une technologie pouvant s'appliquer au diagnostic du cancer non seulement chez les animaux, mais aussi chez l'homme. La méthode de diagnostic précoce du cancer utilisant la lumière Violeds permet d'obtenir des résultats d'étude approfondis montrant une sensibilité considérablement plus élevée dans la détection du cancer qu'avec les méthodes diagnostiques traditionnelles et permettant de détecter tous les cancers éventuels.

Seoul Viosys a mené des expériences comparatives avec le sang de chiens en bonne santé et de chiens malades du cancer en utilisant un biomarqueur qui peut être facilement collecté dans ce test clinique. Il a été par conséquent confirmé qu'il est possible de diagnostiquer le cancer avec une simple goutte de sang. Seoul Viosys a déjà déposé un certain nombre de brevets associés.

Les dérivés réactifs de l'oxygène (DRO) provoqués par divers facteurs exogènes et endogènes endommagent l'ADN dans les cellules et ils peuvent constituer une base pathologique du cancer lorsque cet ADN n'est pas réparé en temps opportun. Même si le niveau de lésion de l'ADN sur les cellules cancéreuses dû au stress oxydatif est plus élevé que sur les cellules saines, la différence entre les deux résultats est minime et il est difficile de la distinguer parfaitement. Toutefois, la technologie Violeds offre l'avantage de permettre de détecter cette minime différence.

« À travers les résultats des analyses précliniques obtenus grâce à la technique Comet utilisée par le groupe de recherche de l'Université d'Ulsan, une technique non complexe et sensible à la détection des lésions de l'ADN au niveau de la cellule mononucléaire individuelle, Seoul Viosys démontre que la technologie Violeds a le potentiel d'assurer une sensibilité particulièrement élevée de 95 % dans la détection du cancer chez les animaux de compagnie, même si la spécificité doit encore être améliorée », a déclaré l'équipe de recherche de Seoul Viosys.

« Si nous obtenons à l'avenir un niveau de spécificité amélioré, nous pourrons apporter une contribution positive par un saut quantitatif déterminant de la technologie médicale, en permettant d'obtenir un diagnostic précoce du cancer à un prix dix fois moins élevé que les kits de test traditionnels. Seoul Viosys s'attend également à ce que cette technologie soit utilisée à l'avenir pour le diagnostic du cancer chez l'homme, et recherche des partenaires pertinents et adaptés pour obtenir une spécificité significative », a ajouté l'équipe.

*Lumière et Violeds

Les rythmes circadiens, en tant qu'horloge interne gouvernant les taux d'hormones dans l'organisme, et d'autres processus biologiques tels que le sommeil, l'éveil et l'élimination des déchets du corps, sont basés sur un cycle de 24 heures. Ce cycle est basé sur la lumière naturelle du soleil qui a permis l'évolution de l'ensemble des animaux et des plantes terrestres depuis plus de 3,9 milliards d'années, en considérant que les origines de la Terre remontent à 4,6 milliards d'années. Seoul Viosys a récemment lancé des purificateurs d'air munis de la technologie à lumière Violeds qui s'est avérée stériliser diverses bactéries nocives et des variantes du coronavirus. Le suivi des traces lumineuses est difficile, mais s'il était possible de courber la lumière autour de la Terre, sa vitesse orbitale serait de 7,5 fois par seconde. Il faut en outre 8 minutes à la lumière du soleil pour atteindre la Terre, et des centaines de millions d'années pour que la lumière parvienne des lointaines galaxies. La possibilité d'utiliser cette lumière pour le diagnostic du cancer est également sans précédent.

À propos de Seoul Viosys

Seoul Viosys est un fournisseur de solutions complètes intégrées dans le domaine des lampes LED UV, du laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL), de la source lumineuse nouvelle génération destinée aux lasers et capteurs 3D et du canal RGB à un pixel « Micro Clean Pixel » pour les écrans. Fondée en 2002 en tant que filiale de Seoul Semiconductor, l'entreprise a conquis la première place du marché dans le secteur des LED UV (LEDinside, 2018). Seoul Viosys propose un vaste éventail de produits LED UV sur toutes les gammes de longueurs d'onde allant de 200 nm à 1600 nm, incluant les rayonnements ultraviolets (UV), visibles et infrarouges. La société détient plus de 4000 brevets relatifs à la technologie des LED UV. Violeds, sa technologie phare de LED UV, fournit un large éventail de secteurs en solutions optimales de stérilisation et de désinfection robustes (UV-C), de régénération de la peau (UV-B) et des systèmes de purification de l'eau/air et de culture efficiente pour l'horticulture. En 2018, Seoul Viosys a fait l'acquisition de RayCan, un fabricant important spécialisé dans l'optoélectronique pour ajouter à sa gamme la technologie avancée VCSEL qui prend en charge la reconnaissance faciale sur smartphone et la conduite autonome, dont elle a démarré la production de masse. En janvier 2020, la société a présenté sa technologie révolutionnaire « Micro Clean Pixel » qui a le potentiel de bouleverser le marché des affichages. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.seoulviosys.com/en/.

