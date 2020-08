Pour la 3e année consécutive, Sevan figure dans la liste Inc. 5000 des entreprises à la croissance la plus rapide





Sevan Multi-Site Solutions, Inc. (Sevan), un chef de file mondial en matière de conception innovante, de gestion de programmes, de services de construction et d'analyse de données, a été reconnue pour la troisième année consécutive par Inc. Magazine sur sa liste annuelle Inc. 5000 des entreprises privées américaines à la croissance la plus rapide.

Sevan s'est classée 2137e sur 5000, avec un taux de croissance impressionnant de 197 %. Sevan est un chef de file dans la fourniture de solutions innovantes et percutantes à ses clients multi-sites et fière de sa capacité à garantir des économies de coûts et de temps tout au long des phases du cycle de vie de gestion de projet de construction.

« C'est un honneur de figurer dans cette prestigieuse liste parmi de solides concurrents pour la troisième année consécutive », a déclaré Jim Evans, président-directeur général de Sevan Multi-Site Solutions. « Nous travaillons d'arrache-pied pour adapter nos services et y injecter de l'innovation afin d'assurer la croissance continue de notre entreprise. Alors que nous continuons à nous développer et à grandir, nous sommes reconnaissants envers notre équipe exceptionnelle, nos clients et nos partenaires qui ont soutenu nos efforts tout au long de notre parcours. »

Cela fait plusieurs décennies qu'Inc. Magazine rend hommage aux entreprises privées à la croissance la plus rapide en Amérique. Les anciens lauréats du classement Inc. 5000 ont inclus de nombreuses entreprises mondiales telles qu'Intuit, Zappos, Under Armour, Microsoft, Jamba Juice, Timberland, Clif Bar, Pandora, Patagonia et Oracle.

« En moyenne, les entreprises figurant sur la liste ont vu leur taux de croissance multiplié par six depuis 2016 », a déclaré Scott Omelianuk, rédacteur en chef d'Inc. Magazine. « Pendant une période où l'économie n'a augmenté que de 15 %, c'est un résultat dont la plupart des entreprises ne peuvent que rêver. »

En 2020, Sevan a été reconnue par ses employés comme un des meilleurs environnements de travail (Great Place to Work®) pour la 7e année consécutive et s'est classée n° 124 dans la liste FT 1000 du Financial Times des sociétés à la croissance la plus rapide. En 2018, Sevan a été classée en 29e position sur la liste des 100 meilleurs employeurs dans la catégorie des moyennes entreprises (100 Best Medium Workplaces), par Great Place to Work® et FORTUNE. Une liste complète des récompenses et des classements obtenus par Sevan à ce jour est disponible sur le site Web de Sevan.

Sevan est une entreprise de construction et de gestion de projets qui exploite une technologie innovante pour offrir l'excellence à ses clients. Le siège de Sevan est situé à Downers Grove, dans l'Illinois. La société compte plus de 400 employés et possède également un bureau international à Londres.

À propos de Sevan

La vision de Sevan Multi-Site Solutions est d'être la meilleure au monde, et de fournir des services innovants d'aménagement, de gestion de programmes, de construction et d'analyse de données à des organisations exploitant plusieurs sites. Soutenir les personnes, l'environnement et les activités de ses clients est la passion de Sevan. Sevan aide des marques mondiales emblématiques parmi lesquelles il convient de citer 7-Eleven, AAFES, Albertsons, Amtrak, BP, Chipotle, DaVita, HCA Healthcare, Hallmark, HEB, Jiffy Lube, Kroger, Marathon, McDonald's, Office Depot, Starbucks, Sunoco, Walgreens Boots Alliance, Walmart et Zaxby's. Sevan déploie ses initiatives multisites de façon efficace, prévisible et transparente. En appliquant des solutions technologiques révolutionnaires, Sevan optimise la construction de bâtiments neufs, les remises à neuf, les remodelages et les rénovations. Chaque année, Sevan réalise des levés de plus de 150 millions de pieds carrés et compte des architectes agréés dans 49 états ainsi qu'à Washington D.C., dans les provinces canadiennes, à Guam et dans les îles Mariannes du Nord. Sevan emploie des ingénieurs professionnels et dispose de licences d'entrepreneur général dans plus de 25 états. Depuis la création de Sevan en 2011, l'équipe a rénové plus de 21 000 magasins de détail et 14 000 restaurants. Sevan Elevate, un programme qui renforce et améliore continuellement la sécurité et la durabilité dans toute l'entreprise, est conçu pour offrir l'excellence aux personnes et aux clients. Pour en savoir plus sur Sevan, rendez-vous sur www.sevansolutions.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

