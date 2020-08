Le Syndicat des Métallos fait son entrée chez Starbucks à Victoria





Les employés d'un service au volant d'un Starbucks de Victoria, en Colombie-Britannique, ont voté à une écrasante majorité en faveur de l'adhésion au Syndicat des Métallos, car ils estiment que la meilleure façon de protéger leur santé et leur sécurité au travail se fera par l'intermédiaire du syndicat.

« On en a marre d'être payés au salaire minimum pour travailler dans une entreprise de plusieurs milliards de dollars, d'être en sous-effectif pendant une pandémie mondiale, et nous n'apprécions pas que des décisions qui touchent directement notre sécurité soient prises sans nous consulter », a déclaré un employé de Starbucks de Victoria. « Nous travaillons extrêmement fort pour assurer notre sécurité et celle de nos clients, et nous méritons bien mieux de la part de Starbucks ».

« En pleine pandémie, il faut du courage aux employés pour lancer une campagne de syndicalisation. Je souhaite la bienvenue à ces nouveaux membres au sein de notre syndicat et je suis honoré que les employés de Starbucks aient choisi les Métallos pour les représenter », a déclaré Stephen Hunt, directeur des Métallos pour l'Ouest canadien.

« Les travailleurs de tous les secteurs s'adressent aux syndicats pour bénéficier de la sécurité, avoir des salaires décents et se faire entendre sur leur lieu de travail, en particulier pendant la pandémie », a déclaré Stephen Hunt. « On dit aux travailleurs qu'ils sont essentiels, mais leurs salaires ou leurs protections de sécurité ne reflètent nullement cette revendication. Nous avons toujours su qu'ils étaient essentiels, mais ils ne doivent pas non plus être sacrifiés », a-t-il ajouté.

« Je tiens à remercier les employés de Starbucks de s'être serrés les coudes et s'être rapprochés de notre syndicat », a déclaré le directeur.

Le District 3 du Syndicat des Métallos représente plus de 50 000 travailleurs dans l'Ouest canadien et les Territoires.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 21:40 et diffusé par :