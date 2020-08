Mohamad Fakih, entrepreneur libano-canadien, participe aux efforts de secours de la Coalition humanitaire à Beyrouth





TORONTO, le 19 août 2020 /CNW/ - Mohamad Fakih, fondateur de la chaîne de restaurants Paramount Fine Foods et entrepreneur philanthrope libano-canadien, fait partie d'un groupe de Canadiens qui se sont rendus au Liban cette semaine pour prendre part aux efforts de secours déployés à la suite de l'explosion qui a ravagé la ville de Beyrouth le 4 août dernier.

Le jeudi 20 août, le groupe distribuera des denrées et des trousses d'hygiène aux personnes touchées par l'explosion et par la crise économique que traverse actuellement le Liban. Ils participeront également à une activité organisée pour les enfants qui ont été traumatisés par l'explosion.

Le groupe est au Liban au nom de la Coalition humanitaire, un regroupement de certains des plus importants organismes de bienfaisance au Canada. Le gouvernement canadien s'est engagé à égaler les dons recueillis d'ici le 24 août par la Coalition humanitaire pour le Liban, et ce jusqu'à concurrence de 8 millions de dollars.

À ce sujet, voici la déclaration de Richard Morgan, directeur général de la Coalition humanitaire :

« Depuis l'explosion de Beyrouth, les Canadiens donnent généreusement pour venir en aide aux personnes touchées par cette crise. Nous voulons nous assurer que les dons sont utilisés de la meilleure façon qui soit. Nos équipes et nos partenaires sur le terrain fournissent de la nourriture, des abris, des médicaments, des produits sanitaires et d'autres articles, faisant ainsi savoir aux Libanais qu'ils ne sont pas seuls en cette période difficile. »

Mohamad Fakih, fondateur de Paramount Fine Food, a déclaré :

« Le sort s'acharne sur les habitants du Liban : une crise économique, la pandémie de COVID-19, des pénuries alimentaires et maintenant une explosion qui a ravagé Beyrouth, le centre névralgique du pays. Il y a des débris partout, certaines maisons ont été complètement détruites et il est difficile de se procurer de la nourriture. La Coalition humanitaire est ici sur le terrain avec moi pour répondre aux besoins essentiels de la population, comme avoir accès à de la nourriture, à de l'eau, à des abris et à des fournitures médicales. La générosité dont font preuve les Canadiens a un impact positif sur le terrain; je le constate en temps réel. »

Certains membres du personnel d'Islamic Relief Canada font partie de l'équipe qui s'est rendue à Beyrouth. Ceux-ci seront disponibles pour réaliser des entrevues avec les médias en anglais et en arabe.

