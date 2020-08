Ariana Grande : l'artiste exécutante, multiplatine, primée d'un Grammy, lance son nouveau parfum R.E.M.





NEW YORK, 19 août 2020 /CNW/ - Alors primée d'un Grammy, Ariana Grande, vous invite à découvrir une expérience hors du commun, son nouveau parfum de rêve R.E.M. Ce nouveau parfum, très attendu, fruit d'un partenariat avec LUXE Brands, sera lancé en exclusivité sur Ulta.com, le 19 août 2020, et chez Ulta Beauty, dans tous les magasins aux États-Unis, le 6 septembre 2020.

Grande n'est pas à ses débuts dans la parfumerie, son succès mondial, sans précédent en termes de ventes, étant chiffré à plus de 500 millions de dollars depuis son arrivée, soit le lancement de la franchise. Cette dernière, elle-même objet de distinctions, notamment le prix Parfum de l'année pour Cloud, une victoire renversante, sans compter ses autres mises en lice pour le Parfum de l'année, la Campagne médiatique de l'année et le Choix des consommateurs suite au lancement de « Thank U Next » en 2019. Tony Bajaj, chef de la direction de LUXE Brands, l'a souligné : « Le succès durable que connaît le portefeuille de parfums d'Ariana, une croissance stellaire à bien des égards, témoigne de la relation qu'elle entretient avec ses fidèles et de la passion et de l'engagement authentique qu'elle a envers sa marque. Nous sommes honorés de nous associer à nouveau à une artiste aussi novatrice et espérons la voir rééditer son succès avec R.E.M. »

Grande s'en réjouit : « Le parfum R.E.M. est rapidement devenu l'un de mes préférés. À tel point que je l'ai nommé d'après l'une de mes chansons préférées et l'ai associé à l'un de mes mondes visuels favoris qui est le monde du mod, de l'espace et du rêve des années 60. J'aimerais pouvoir vivre dans ce monde pour toujours et porter ce parfum pendant que j'y suis et le faire jaillir de mon vaisseau spatial, à tout moment, pour neutraliser les mauvaises ondes potentielles. Ce parfum est plus chaud, plus sexy, plus cultivé et plus ancré que les autres, mais l'ingrédient secret qui lui donne cette douceur et le tient ferme au reste de la famille est le caramel! Je suis très enthousiaste à ce propos et j'espère que tout le monde l'aimera autant que moi. »

Noreen Dodge, directrice du marketing chez LUXE Brands, est plutôt prosaïque : « Ariana est la visionnaire inventive derrière le monde animé et féerique de R.E.M. comme en témoignent ses collaborations telles que Joshua English, concepteur d'emballages primé, sur le design du flacon, Olivier Lescot, réalisateur nommé aux Oscars, et Cheyne Gallarde, illustratrice, sur la création de l'univers de R.E.M. Ariana se transforme en une héroïne, forte et féminine, qui se bat pour sauver le monde et qui invite ses fans à être du voyage. La trame narrative de R.E.M. est optimiste, responsabilisant et en synergie avec les valeurs que cultive Ariana. »

La campagne est une première dans la catégorie par son animation dramatique, alliant celle-ci au plaisir visuel pour les fans alors qu'Ariana, Toulouse, Piggy Smalls et d'autres invités spéciaux partent à la conquête de la galaxie. « Je suis très heureux de collaborer avec une artiste aussi talentueuse qu'Ariana Grande sur cet hommage animé à la science-fiction des années 70 à aujourd'hui. Je me laisse inspirer par la science-fiction dans mon travail visuel et je suis ravi d'avoir la chance de puiser dans sa riche iconographie pour donner essor à l'irrésistible poésie d'Ariana », a déclaré Lescot.

LE PARFUM :

Le parfum R.E.M., magnifiquement conçu, le fruit d'une collaboration avec Firmenich, élargit l'univers des parfums Ariana Grande. Cette création vous attire par son mélange invitant de poire, de figue et de caramel chaud et salé. L'essence de lavande, les muscs enivrants et le cachemire comme le tonka et le bois de santal créent le sillage parfait pour ce voyage inoubliable.

NOTES DE PARFUM

Notes de tête : poire, figue, caramel salé chaud

Notes de coeur : essence de lavande, fleur de poirier

Notes de fond : fève tonka, musc blanc, bois de santal

L'EMBALLAGE

Ce parfum hors du monde réside dans un flacon délicat de couleur lavande arborant l'emblème du logo en argent brillant et un capuchon en cristal montant vers le ciel. Cet élixir intergalactique est encapsulé dans un cristal clair étonnant dont la base est constituée de facettes complexes qui reflètent un spectacle si inspirant qu'il ne peut être vu que dans le cosmos. L'histoire poursuit son cours avec le carton secondaire inspiré de la bande dessinée. Voyez comment Ariana protège ce nouveau parfum merveilleux à travers la galaxie et au-delà... où les rêves deviennent réalité.

LE PRODUIT

Eau de parfum en vaporisateur 100 mL (3,4 fl oz) 64,00 $

Eau de parfum en vaporisateur 50 mL (1,7 fl oz) 54,00 $

Eau de parfum Sen vaporisateur, 30 mL (1,0 fl oz) 44,00 $

Les prix indiqués sont les prix de vente conseillé par le fabricant en dollars américains.

Le parfum R.E.M. d'Ariana Grande sera disponible en ligne, sur Ulta.com, dès le 19 août 2020, puis dans tous les magasins Ulta Beauty aux États-Unis, à compter du 6 septembre 2020, et sera lancé à l'échelle mondiale en collaboration avec les principaux partenaires de distribution mondiale que sont Douglas, Boots et Liverpool.

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Artiste exécutante, multiplatine, primée d'un Grammy, grande vedette internationale, Ariana Grande est la première artiste à occuper les trois premiers rangs du classement Billboard Hot 100 depuis les Beatles en 1964 avec « 7 Rings », « Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored, » et « Thank U, Next ». À 27 ans, elle a sorti cinq albums platine et a enregistré plus de 35 milliards d'écoutes en continu -- elle est l'artiste féminine de Spotify la plus diffusée en continu au cours de la dernière décennie --, tout en étant rapidement devenue l'une des plus grandes vedettes populaires de notre génération grâce à sa voix puissante et à sa présence incomparable tant sur scène qu'auprès de ses fans. En 2019, elle a entrepris la Tournée mondiale Sweetener, donnant plus de 100 prestations durant l'année, notamment les concerts en tête d'affiche à Lollapalooza et Coachella, où elle demeure la plus jeune tête d'affiche de l'histoire du festival. En 2020, Grande a commencé l'année au sommet du Billboard Hot 100 avec « Stuck with U » (avec Justin Bieber) et « Rain On Me » (avec Lady Gaga), deux chansons qui font d'elle la première et la seule artiste à avoir fait 4 simples figurant dès le début à la première place du classement.

À 15 ans, elle a interprété « Charlotte » dans la production de Broadway de 13. De là, elle est apparue dans Victorious de Nickelodeon, rôle qui a mené à une entreprise dérivée mettant en vedette le personnage de Grande dans Sam & Cat. Elle a également travaillé à la télévision dans Family Guy, Winx Club et Underdogs sans compter des rôles à la caméra dans Scream Queens de Ryan Murphy et un rôle d'invité dans Kidding de Jim Carrey. En 2016, Grande a joué le rôle de « Penny Pingleton » dans Hairspray Live! sur la NBC. La même année, elle a été à la fois animatrice et invitée musicale dans Saturday Night Live.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une société mondiale de beauté prestige qui se consacre au développement de marques de beauté de premier ordre inspiratrices des consommateurs du monde entier. L'approche de la société du design, du marketing et du développement des marques, une approche novatrice en étant guidée par une éthique qui privilégie le numérique avant tout, lui a valu de nombreux prix et distinctions internationaux. En 2019, LUXE Brands a reçu le prix Parfum de l'année au nom de Cloud d'Ariana Grande. Son portefeuille, au complet, comprend Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan et Jennifer Lopez, entre autres.

