Le nouveau et unique Festival du film et de l'art à impact social vise à souligner l'impact du film et de l'art dans la société

MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW/ - L'art a le pouvoir de sensibiliser là où avant il n'y avait rien. Le pouvoir de mettre en lumière l'injustice. Le pouvoir de réécrire les torts. Un récit puissant et des images obsédantes peuvent suffire à inspirer un changement historique. Le Festival du film et de l'art à impact social (Festival SIFA) cherche à mettre en valeur et à reconnaître le travail créatif d'artistes, de cinéastes, de photographes, d'organisations à but non lucratif et des autres afin de sensibiliser le public aux enjeux sociaux dans le monde. Le festival annuel reconnaîtra particulièrement les créateurs qui ont eu un impact positif dans leur communauté et sur les problèmes sociaux mondiaux.

« Présentement, nous vivons une période très difficile et transformatrice dans notre société », déclare Thi Be Nguyen, fondatrice du Festival SIFA et UniAction. « Alors que la société a toujours utilisé l'art comme moyen de commenter l'injustice sociale ou les actes répréhensibles, nous sommes vraiment dans l'âge d'or du cinéma documentaire. Nous avons vu un certain nombre de documentaires devenir viraux, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Les changements qui en résultent sont inspirants. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé le Festival du film et de l'art à impact social, une plate-forme unique au Canada entièrement dédiée aux productions cinématographiques et artistiques liées aux enjeux sociaux et à leur impact sur la société dans le monde. Nous voulons mettre en valeur et attirer l'attention sur le cinéma et l'art qui font la différence. »

Les cinéastes internationaux, producteurs, artistes, musiciens, photographes, étudiants et organismes à but non lucratif qui ont créé des projets artistiques qui ont eu un impact social sont invités à soumettre leur travail aux Prix du Festival du film et de l'art à impact social. Il y a des prix dans 12 catégories, y compris le meilleur long métrage, la meilleure série, la meilleure animation, le meilleur court métrage, la meilleure publicité, le meilleur film étudiant, le meilleur film produit par une femme, le meilleur film des Premières Nations, la meilleure production de films rétro, le meilleur projet d'impact social dans les catégories de photographie, musique, art, spectacle et autres formes d'art. Le premier Prix de l'influenceur mondial en impact social dans les industries créatives sera également décerné en 2021.

Chaque récipiendaire recevra un prix d'impact social, une récompense en argent, l'annonce des gagnants dans un journal national canadien, la projection du film ou une vitrine du projet au Festival SIFA 2021, une invitation à assister au gala du tapis rouge du Festival SIFA et à la cérémonie de remise des prix en 2021 et les redevances pour leur film provenant de la vidéo sur demande en ligne.

« Nous sommes impatients de voir les soumissions d'artistes, de créateurs et d'organismes sans but lucratif de partout à travers le monde », explique Sean St-John, co-fondateur du Festival SIFA. « Nous voulons que le Festival SIFA agisse comme une scène pour ces projets percutants et donne une voix au travail important accompli dans le monde pour changer positivement la société. »

Le Festival du film et de l'art à impact social est heureux d'avoir le soutien de son premier Cercle des ambassadeurs :

Daniel Asselin, président d'Épisode

Gary Brennan, acteur canadien et fondateur de Between the Words

Michael Goodman, responsable des acquisitions, Est du Canada à WELL Health Technologies Corp.

Diane Juster, présidente fondatrice de la SPACQ

Amina Kalache Lammali, chargé de projet à UniAction

Brigitte Leblanc, vice-présidente associée aux industries créatives à la Banque Nationale du Canada

Serguei Mokhov, co-fondateur du Festival international du film Canada-Chine

Ibrahima Niang, directeur des partenariats stratégiques au Réseau des entrepreneurs et professionnels Africains

Khuyen Nguyen, fondatrice de Vietnam Filming Fixer

Teri Wong, productrice d'agence à Singapour

Pour plus d'informations sur la façon de devenir ambassadeur ou sur le Festival du film et de l'art à impact social, veuillez visiter www.sifafestival.com.

À PROPOS DES FONDATEURS

Thi Be Nguyen

Présidente-fondatrice Festival du film et de l'art à impact social En savoir plus sur elle:

SIFA : https://www.sifafestival.com/thi-be-nguyen Wiki : https://en.wikipedia.org/wiki/Thi_Be_Nguyen IMDB : https://www.imdb.com/name/nm8446485/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/thibenguyen/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sifafestival/ UniAction : https://www.uniaction.org Sean St-Jean

Co-fondateur Festival du film et de l'art à impact social En savoir plus sur lui: SIFA : https://www.sifafestival.com/sean-st-john Wiki : https://en.wikipedia.org/wiki/Sean_St._John LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/seanrstjohn/

