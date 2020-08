Tsedal Neeley et Ritcha Ranjan rejoignent le conseil d'administration de Brightcove





Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), le chef de file mondial des plateformes de technologies vidéo, annonce ce jour la nomination de deux nouveaux membres à son conseil d'administration: Tsedal Neeley de la Harvard Business School, et Ritcha Gupta Ranjan de Google.

Tsedal Neeley est professeure à la Harvard Business School depuis 2007 et titulaire de la chaire Naylor Fitzhugh en administration d'entreprise à la Harvard Business School depuis 2018. Neeley est à la tête du cours obligatoire en leadership et comportement organisationnel du programme MBA et co-présidente du cursus exécutif Leading Global Businesses. Neeley a également présidé le recrutement du personnel enseignant. Elle est membre du conseil d'administration de Harvard Business Publishing, The Partnership Inc., et membre du comité consultatif de Rakuten Inc. Neeley est l'auteur de plusieurs ouvrages, articles, et études de cas consacrés à la virtualisation du travail, la mondialisation et la transformation numérique. Elle est diplômée d'un B.A. en communication du Boston College, d'un Ed.M. en psychologie du développement humain de l'Université de Harvard University et d'un Ph.D. de l'Université de Stanford en science et ingénierie du management, avec une spécialisation dans le travail, la technologie et les organisations.

Ritcha Ranjan est directrice de la gestion des produits pour Google Finance. Durant son service chez Google, elle a également travaillé sur les produits de recherche GSuite, Google Wallet, Adwords Editor et Mobile. Elle a notamment occupé le poste de directrice de l'équipe de gestion de produits, qui a permis à Google Docs, Sheets, Slides, Sites et Keep de passer de solutions centrées sur les consommateurs et l'enseignement à des produits utilisés par des entreprises du monde entier, les aidant ainsi à réaliser leur transformation numérique. Ritcha est cofondatrice d'une organisation pédagogique à but non lucratif, Five Pumpkins, et a précédemment travaillé chez Microsoft sur le projet Speech Group, à la tête de l'équipe de gestion du produit Speech SDK, et chez Yahoo! en qualité de responsable du marketing des produits. Elle détient divers brevets et a remporté un Google Founder's Award pour son travail sur les produits. Ritcha est également membre du comité de recrutement pour la gestion des produits et du comité de promotion chez Google. Elle est diplômée d'un MBA de la Harvard Business School et d'une licence en ingénierie des systèmes de l'Université de Waterloo au Canada.

"Je suis enchantée d'intégrer le conseil d'administration de Brightcove à un moment où les opportunités liées à l'utilisation de la vidéo n'ont jamais été aussi grandes", déclare Neeley. "Avec une virtualisation d'envergure planétaire et une transformation numérique sans précédent des industries, Brightcove se positionne favorablement pour connecter les personnes grâce à des outils numériques d'exception et à échelle. Je me réjouis à l'idée de travailler au côté des autres membres du conseil pour nous assurer que Brightcove continuera d'ouvrir la voie à une connexion des personnes à l'échelle mondiale."

"Avec une telle renommée, un large éventail de produits et solutions, et une importante clientèle, Brightcove est en bonne voie pour prospérer sur le long terme", déclare Ranjan. "La technologie connaît une évolution rapide pour connecter les personnes du monde entier, et avec la vidéo qui occupe notre quotidien via le divertissement, le travail et l'enseignement, nous devons la rendre accessible au plus grand nombre. Je suis ravie d'intégrer le conseil d'administration de Brightcove pour aider la société à fournir les meilleurs produits et solutions vidéo du marché, tout en garantissant une expérience optimale à tous les utilisateurs."

"Il s'agit d'une période charnière de l'histoire. Le monde entier connaît une rapide transformation numérique, et Brightcove se trouve à l'avant-garde de cette évolution pour permettre aux entreprises de continuer à travailler efficacement via des solutions vidéo", déclare Jeff Ray, PDG de Brightcove. "Nous sommes ravis d'accueillir Tsedal et Ritcha au sein de notre conseil d'administration. En apportant des idées progressistes et une expertise technique approfondie, elles aideront toutes deux Brightcove à se développer pour permettre à notre société de mieux répondre aux attentes de nos clients et de l'industrie de la vidéo."

