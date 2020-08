Des organismes de Montréal-Nord reçoivent une aide financière importante





MONTRÉAL-NORD, QC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord se réjouit de voir que de nombreux projets d'organismes destinés à soutenir ses citoyens se sont récemment vus octroyer un généreux financement provenant de Centraide du Grand Montréal, pour un montant de plus de 520 000 $, et du Consortium philanthropique COVID Québec sous la coordination de Fondations philanthropiques Canada, pour un montant total de plus de 600 000 $.

« Nous sommes vraiment très heureux et reconnaissants que cette aide soit attribuée à des projets d'organismes de chez nous. La pandémie de COVID-19 a créé de nombreux besoins et cet argent saura certainement venir en aide aux personnes qui vivent dans la précarité à Montréal-Nord », de déclarer la mairesse Christine Black qui a tenu à remercier chaleureusement les fondations du Consortium philanthropique COVID Québec et Centraide pour leur généreuse contribution. Elle a également remercié la Table de quartier de Montréal-Nord pour le rôle crucial de coordination qu'elle a joué dans le processus d'attribution des subventions.

« La lutte contre la COVID-19 doit se faire sur le terrain, avec des actions adaptées à la réalité du milieu. Montréal-Nord l'a bien compris. Les acteurs locaux ont pris les choses en main et mis en place un plan d'action concerté pour répondre à la crise. Toutes les communautés au Québec pourraient s'inspirer de cette démarche », de déclarer Félix-Antoine Véronneau, coordonnateur COVID-19 pour les Fondations philanthropiques Canada.

Depuis le début de la crise de la Covid-19, Centraide du Grand Montréal a distribué 523 930$ à 19 organismes communautaires de Montréal-Nord afin d'aider les populations vulnérables à faire face à la pandémie. À ce montant s'ajoutent 1,1M$ déjà versé en 2019-2020 dans l'arrondissement et les investissements octroyés aux organismes régionaux qui travaillent aussi de très près avec la population de Montréal-Nord, comme le 211 et le Sommet socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires (Sdesj). « Les habitant-e-s de Montréal-Nord sont durement touché-e-s par les effets du virus et il est primordial de soutenir les organismes qui leur viennent en aide sans relâche depuis le début de cette crise sanitaire. Ce soutien financier est possible grâce à la générosité de nos partenaires, donatrices et donateurs, mais aussi grâce au Fonds d'urgence d'aide communautaire (FUAC) et du programme Nouveaux horizons du Gouvernement du Canada, » de déclarer Lili-Anna Pere?a, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

« Nous nous félicitons de la dynamique collaborative forte de Montréal-Nord qui permet d'anticiper les besoins de la communauté et d'y répondre collectivement, particulièrement dans le contexte de la pandémie. La mobilisation et la contribution exceptionnelles de chacun des partenaires locaux, soutenus par les investissements significatifs de Centraide du Grand Montréal et de Fondations philanthropiques Canada, démontrent la volonté de chacune des parties impliquées de consacrer temps et ressources au bien-être de la population. Il s'agit de non seulement changer des vies, mais aussi d'en sauver », de déclarer Nargess Mustapha, présidente de la Table de quartier de Montréal-Nord.

Les fonds attribués à ces projets serviront principalement à freiner la transmission de la COVID-19 et à combler des besoins en aide alimentaire, en soutien psychosocial et en aide à la jeunesse.

Les sommes octroyées par Centraide du Grand Montréal proviennent de son Fonds d'urgence, lequel permet la distribution de nourriture entre les banques alimentaires et les organismes qui préparent des denrées aux personnes dans le besoin. Il permet également l'ajout de ressources humaines pour répondre aux demandes des personnes vulnérables et isolées.

Fondations philanthropiques Canada est une association de membres composée de fondations privées et publiques, d'organismes de bienfaisance et d'entreprises canadiennes. Les fonds récoltés pour la lutte contre la COVID-19 appuient notamment la concertation et les initiatives communautaires en réponse à la pandémie. Ces dons remis aux organismes de Montréal-Nord proviennent du Consortium philanthropique COVID Québec, regroupant les fondations suivantes : Fondation Jarislowsky, Fondation J. Armand Bombardier, Fondation Mirella et Lino Saputo, Fondation Molson, Fondation familiale Trottier.

