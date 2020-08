Blue Diamond Resorts offre maintenant une assurance médicale All-In





MONTREAL, 19 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, en partenariat avec MAS Servicios, offre maintenant aux vacanciers une assurance médicale All-In gratuite. À partir du 1er septembre 2020, les vacanciers qui réservent directement sur le site de Blue Diamond Resorts ou auprès de notre équipe de réservation recevront automatiquement une assurance-maladie prolongée pour couvrir les frais engagés en cas d'accident ou de maladie, y compris les besoins médicaux liés à la COVID-19.



« La santé et la sécurité de nos vacanciers demeurent toujours notre plus grande priorité », a dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « En nous associant à MAS Servicios pour offrir à nos précieux clients l'assurance médicale All-In gratuite, nous ajoutons une protection additionnelle à notre programme Garantie de vacances sécuritaires. Les vacanciers peuvent donc profiter pleinement de leurs vacances dans les tropiques en toute tranquillité d'esprit. »

L'assurance médicale All-In de Blue Diamond Resorts, offerte par MAS Servicios, comprend notamment la couverture suivante :

L'assistance médicale en cas d'accident ou de maladie (y compris la COVID-19), couverture jusqu'à 55 000 $ US;

Les transferts médicaux d'urgence, les funérailles ou le rapatriement, couverture jusqu'à 50 000 $ US;

Si un client doit rester à l'hôtel pour cause de maladie, la couverture de la quarantaine jusqu'à 100 $ US par nuitée, pour 14 nuitées, pour le client et trois compagnons de voyage;

Le billet d'avion pour un retour anticipé en cas de décès d'un parent, d'accident ou d'urgence à domicile;

Les médicaments pour l'hospitalisation, le médecin à domicile, l'assistance médicale téléphonique 24 heures sur 24, l'assistance juridique 24 heures sur 24 ainsi que la localisation des bagages enregistrés.

De plus, le groupe de gestion hôtelière s'est associé à Cristal International Standards, une entreprise de gestion des risques en matière de santé et de sécurité, chef de file dans l'industrie. Le programme Garantie de vacances sécuritaires de Blue Diamond Resorts comprend la nouvelle vérification POSI (Prevention of the Spread of Infection), qui évalue l'efficacité des programmes de santé et de sécurité en réponse aux infections transmissibles dans les hôtels et les restaurants du monde entier.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant de 46 propriétés dotées de plus de 15 500 chambres à travers dix pays. Utilisant une approche proactive aux besoins différents de chaque marché, cette entreprise de gestion hôtelière répond à une variété de budgets et de champs d'intérêt, des escapades élégantes pour adultes aux vacances familiales amusantes. Le concept primé All-In LuxuryMC des propriétés Royalton Luxury Resorts offre des commodités uniques, dont le service All-In ConnectivityMC, la diffusion Sports GuaranteeMC et des éléments de bien-être dans les suites. Ses sous-marques comprennent la gamme Hideaway at Royalton, une expérience pour adultes avec des restaurants exclusifs et des chambres haut de gamme, et Royalton CHIC, des hôtels extravagants situés sur les meilleures plages des Caraïbes. En Jamaïque, le Grand Lido Negril offre aux vacanciers de 21 ans et plus des vacances au naturel luxueuses ainsi que des côtes isolées pour une intimité complète. Le Memories Resorts & Spa offre des vacances conçues pour impressionner toute la famille, proposant un miniclub doté des célèbres personnes thématiques Toopy et BinooMC alors que le Starfish Resorts est d'une valeur incroyable pour les clients grâce à son emplacement pratique. Les Planet Hollywood Hotels and Resorts invitent ses vacanciers à séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation Like a StarMC, grâce à une expérience interactive et engageante ainsi que des articles de culture populaire comme des films, des musiques et des sports emblématiques. Le Mystique Resorts by Royalton, une gamme d'hôtels de style boutique, offre des vacances personnalisées dans de magnifiques sites pleins d'aventures illimitées.

Pour en savoir plus la marque Blue Diamond Resorts, veuillez visiter le www.bluediamondresorts.com.

À propos de MAS Servicios

Depuis le début de ses activités en 2005, MAS Servicios propose des services d'assurance et d'assistance pour offrir à ses clients à la fois une protection et la tranquillité d'esprit. MAS Servicios fournit l'assistance juridique, routière, médicale, funéraire, touristique et aux personnes âgées grâce à un vaste réseau de prestataires qui répondent aux normes de qualité les plus élevées au service de ses clients. De plus, MAS Servicios, qui jouit d'une présence à l'échelle nationale, s'engage à offrir un service et un soutien à la clientèle 24 heures par jour, 365 jours par année. MAS Servicios a pour objectif d'offrir une valeur ajoutée aux produits des clients, des partenaires et des associés commerciaux grâce à des solutions flexibles et personnalisées.

