Fidelity Investments Canada s.r.i. fournit des mises à jour aux fusions et dissolutions proposées et propose des dissolutions de fonds





TORONTO, le 19 août 2020 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity »), l'une des principales sociétés de gestion de placements au Canada, a annoncé aujourd'hui des mises à jour concernant les fusions et les dissolutions de fonds proposées qui avaient été annoncées le 16 janvier 2020, le 12 mars 2020 et le 1er avril 2020. Elle a également annoncé des dissolutions de fonds supplémentaires proposées dans le cadre de la revue de sa gamme de fonds.

Mises à jour concernant les fusions et les dissolutions annoncées

Comme suite au communiqué publié le 1er avril 2020 dans lequel elle remettait à plus tard les fusions et dissolutions de fonds proposées, Fidelity a le plaisir d'annoncer qu'elle est dorénavant en mesure de procéder à ces fusions et dissolutions conformément aux calendriers révisés ci-dessous.

Fusions

Fidelity propose de fusionner les fonds suivants (les « fusions proposées ») le 4 décembre 2020 ou vers cette date (la « date d'entrée en vigueur »), sous réserve de l'approbation des porteurs de titres et des autorités réglementaires.

Fonds dissous Fonds prorogé Fonds Fidelity Événements opportuns Fonds Fidelity Potentiel Canada Catégorie Fidelity Événements opportuns Catégorie Fidelity Potentiel Canada Catégorie Fidelity Événements opportuns - Devises neutres Catégorie Fidelity Potentiel Canada

Les fusions proposées devraient avoir une incidence fiscale. Des réunions avec les porteurs de titres du Fonds Fidelity Événements opportuns, de la Catégorie Fidelity Événements opportuns, de la Catégorie Fidelity Événements opportuns - Devises neutres (ensemble, les « fonds Événements opportuns ») et de la Catégorie Fidelity Potentiel Canada concernant les fusions proposées (les « réunions des porteurs de titres ») se tiendront virtuellement le 12 novembre 2020 ou vers cette date. Les porteurs de titres de la Catégorie Fidelity Événements opportuns, de la Catégorie Fidelity Événements opportuns ? Devises neutres et de la Catégorie Fidelity Potentiel Canada seront appelés à voter sur certaines modifications aux statuts de La Société de Structure de Capitaux Fidelity (« SSCF ») dans le but de faciliter les échanges de titres se rapportant aux fusions proposées.

Si les fusions proposées sont approuvées, les porteurs de titres cesseront automatiquement de détenir des titres des fonds Événements opportuns et deviendront porteurs de titres du Fonds Fidelity Potentiel Canada ou de la Catégorie Fidelity Potentiel Canada, selon le cas.

Le Comité d'examen indépendant des fonds Événements opportuns a évalué chacune des fusions proposées et déterminé que celles-ci constituent des solutions justes et équitables.

Plus de renseignements sur les fusions proposées seront envoyés aux porteurs de titres avant les réunions des porteurs de titres. Les investisseurs des fonds Événements opportuns auront la possibilité d'opter pour le transfert de leurs titres dans d'autres fonds communs de placement de Fidelity ou le rachat de leurs titres avant la date d'entrée en vigueur. Aucun nouvel achat de titres des fonds Événements opportuns n'a généralement été accepté de la part de nouveaux investisseurs après la fermeture des bureaux le 26 mars 2020.

Dissolutions

Fidelity propose de dissoudre le Fonds Fidelity Télécommunications mondiales et la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales (les « fonds Télécommunications mondiales ») à la date d'entrée en vigueur (les « dissolutions proposées »). Compte tenu de l'évolution des marchés, ces fonds font l'objet d'une demande limitée, car les investisseurs ne sont plus à la recherche d'une exposition ciblée au secteur des télécommunications qui a depuis été remplacé par le secteur des services de communication.

La dissolution proposée de la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales doit être approuvée par les porteurs de titres en vertu des lois applicables visant les sociétés. À cet effet, une réunion virtuelle des porteurs de titres (la « réunion sur la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales ») aura lieu le 12 novembre 2020 ou vers cette date au cours de laquelle ces derniers seront appelés à approuver certaines modifications aux statuts de la SCCF en ce qui a trait à l'annulation et au rachat des actions de la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales visant la dissolution proposée. De plus amples renseignements sur la dissolution proposée leur seront envoyés avant la réunion sur la Catégorie Fidelity Télécommunications mondiales. Dans le cas du Fonds Fidelity Télécommunications mondiales, un avis distinct à l'intention des porteurs de titres contenant plus de renseignements sur la dissolution proposée sera distribué au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur.

Le Comité d'examen indépendant des fonds Télécommunications mondiales a évalué les dissolutions proposées et déterminé que celles-ci constituent des solutions justes et équitables.

Les investisseurs des fonds Télécommunications mondiales auront la possibilité d'opter pour le transfert de leurs titres dans d'autres fonds communs de placement de Fidelity ou le rachat de leurs titres avant la date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, aucun nouvel achat de titres des fonds Télécommunications mondiales n'a généralement été accepté après de la part de nouveaux investisseurs la fermeture des bureaux le 26 mars 2020.

Dissolutions supplémentaires proposées

De plus, Fidelity propose la dissolution de la Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD Amérique - Devises neutres, de la Catégorie Fidelity Obligations de sociétés, de la Catégorie Fidelity Europe, de la Catégorie Fidelity Petite Capitalisation mondiale, de la Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales et de la Catégorie Fidelity Discipline ActionsMD internationales - Devises neutres (les « fonds de catégorie ») à la date d'entrée en vigueur (les « dissolutions supplémentaires proposées »). Ces fonds font l'objet d'une demande limitée, car les investisseurs trouvent d'autres options concurrentielles.

Les dissolutions supplémentaires proposées sont assujetties à l'approbation des porteurs de titres de chacun des fonds de catégorie en vertu des lois applicables visant les sociétés. À cet effet, une réunion virtuelle des porteurs de titres aura lieu le 12 novembre 2020 ou vers cette date (la « réunion sur les fonds de catégorie ») au cours de laquelle ces derniers seront appelés à approuver certaines modifications aux statuts de la SCCF en ce qui a trait à l'annulation et au rachat des actions des fonds de catégorie visant les dissolutions supplémentaires proposées. Plus de renseignements sur les dissolutions supplémentaires proposées seront envoyés aux porteurs de titres avant les réunions sur les fonds de catégorie. Un avis distinct à l'intention des porteurs de titres contenant plus de renseignements sur les dissolutions supplémentaires proposées sera publié au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur.

Le Comité d'examen indépendant des fonds de catégorie a évalué les dissolutions supplémentaires proposées et déterminé que celles-ci constituent des solutions justes et équitables.

Les investisseurs des fonds de catégorie auront la possibilité d'opter pour le transfert de leurs titres dans d'autres fonds communs de placement de Fidelity ou le rachat de leurs titres avant la date d'entrée en vigueur. Par ailleurs, après la fermeture des bureaux le 20 août 2020, aucun nouvel achat de titres des fonds de catégorie ne sera généralement accepté de la part de nouveaux investisseurs.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity, notre mission consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et personnels.

Étant une société privée, nous déployons nos ressources et nos employés pour le bien des investisseurs et leur réussite à long terme. Nous gérons un actif de 152 milliards de dollars pour nos clients (au 14 août 2020), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et bien d'autres.

Fidelity est fière d'offrir aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par le biais de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse en actions canadiennes, étrangères et mondiales, de solutions axées sur le revenu et de stratégies de répartition de l'actif, de portefeuilles gérés, de produits de placement d'investissement durable et d'un programme destiné aux clients fortunés.

Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de divers réseaux de distribution axés sur les services-conseils tels que les planificateurs financiers, les courtiers en placements, les banques et les sociétés d'assurance.

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 16:27 et diffusé par :