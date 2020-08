Andersen Global se développe en Afrique avec l'ajout du plus ancien et du plus grand cabinet d'avocats d'Érythrée





Andersen Global poursuit l'expansion de sa présence régionale en Afrique de l'Est grâce à un accord de collaboration avec Berhane Gila-Michael and Associates, le plus ancien et le plus grand cabinet d'avocats d'Érythrée.

Créé en 1947 sous le nom de Gila-Michael Bahta, le nom du cabinet d'avocats a été modifié en 1974 pour devenir Berhane Gila-Michael and Associates. Le cabinet propose plusieurs services juridiques, parmi lesquels des services en droit des sociétés, droit des affaires, de litiges et de conseils, à ses clients des secteurs minier, pétrolier et gazier, agricole, bancaire et financier, et de la construction. Berhane Gila-Michael and Associates est également l'unique cabinet d'Érythrée, classé de niveau 1 dans Chambers Global.

« Notre cabinet demeure engagé à servir ses clients au plus haut niveau, grâce à son équipe d'experts hautement compétents », a commenté M. Berhane. « Cette collaboration avec Andersen Global, qui nous positionne idéalement pour croître et développer notre portée à l'international, nous permet de fournir à nos clients les ressources d'un cabinet mondial, indépendamment des frontières. »

« Notre collaboration avec Berhane Gila-Michael and Associates illustre notre engagement consistant à délivrer un service de premier ordre, de manière fluide, aux côtés des professionnels les plus compétents et les plus brillants de notre équipe », a déclaré Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen. « M. Berhane et son équipe respectent les normes professionnelles les plus élevées, et je suis persuadé qu'il s'agit pour nous d'une opportunité synergique à l'heure où nous développons la plateforme et les capacités de notre organisation dans la région africaine. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 190 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

