Nicholas Jagoda sera nommé associé et gestionnaire de portefeuille chez Aeolus





Aeolus Capital Management Ltd. (« Aeolus ») annonce aujourd'hui la nomination de Nicholas Jagoda en tant qu'associé et gestionnaire de portefeuille, chez Aeolus, après avoir rempli ses obligations auprès d'Elementum Advisors, LLC (« Elementum »), où il exerce actuellement en tant qu'associé et gestionnaire de portefeuille. M. Jagoda a débuté dans le domaine des investissements en réassurance garantie, lorsqu'il a rejoint Stark Investments en 2006. Il a fait partie de l'équipe initiale qui a lancé Elementum en 2009, et a joué un rôle clé dans le cadre de la création ultérieure d'Elementum (Bermuda) Ltd. en 2011.

Andrew Bernstein, associé directeur et PDG a commenté la nomination de M. Jagoda, en ces termes : « Je considère depuis longtemps Nick comme l'un des meilleurs gestionnaires de portefeuille dans la catégorie des titres assurantiels, et je suis ravi d'accueillir un talent de son calibre chez Aeolus. Notre faculté à attirer les meilleurs talents continue de renforcer les capacités d'Aeolus en tant que gestionnaire de risque de réassurance, de premier plan. Nous sommes impatients d'accueillir Nick au sein de notre équipe de gestion de portefeuille, de notre comité d'exploitation et de notre société. »

Aeolus Capital Management Ltd. gère des capitaux pour les investisseurs à la recherche de rendements à risques pondérés supérieurs, et de bénéfices de diversification résultant des investissements, sur le marché de la réassurance contre les catastrophes, et de la rétrocession. Aeolus est basée aux Bermudes, un marché mondial de la réassurance, et gère plus de 4 milliards de dollars d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels du monde entier.

