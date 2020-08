Étude des crédits budgétaires - Le Conseil supérieur de la langue française : abandonné par le gouvernement





QUÉBEC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de l'étude des crédits budgétaires, la députée de Marguerite-Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Protection de la langue française, Mme Hélène David, a eu l'occassion, hier, de questionner le ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette.

Mme David s'inquiète de constater que le Conseil supérieur de la langue française est laissé à l'abandon par le gouvernement de la CAQ. En effet, cette importante institution a été créée afin de conseiller le ministre sur toute question relative à la langue française. À ce titre, le Conseil donne son avis au ministre sur toute question qu'il lui soumet.

« Depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, aucun avis n'a été demandé, le Conseil a le plus haut taux d'absentéisme de tous les ministères et organismes et 30% des postes au sein de l'organisation sont vacants. De plus, outre le président, tous les mandats des membres du Conseil sont échus depuis moins deux ans. En somme, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAQ, rien ne s'est passé. Il n'y a aucun plan et en somme, c'est une institution phare de la langue française au Québec qui est l'abandon. »

Mme Hélène David, députée de Marguerite Bourgeoys et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Protection de la langue française.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 13:44 et diffusé par :