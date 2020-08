La Banque Scotia s'entend avec le département de la Justice des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission





TORONTO, le 19 août 2020 /CNW/ - La Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque Scotia ») a conclu un accord de réparation avec le département de la Justice des États-Unis. De plus, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a rendu trois ordonnances distinctes à l'encontre de la Banque Scotia. L'accord de réparation et les ordonnances (collectivement les « résolutions ») tiennent lieu de règlement des enquêtes du département de la Justice et de la CFTC au sujet des activités et des pratiques de négociation de la Banque Scotia sur les marchés des métaux, ainsi que sur des questions liées aux cotes moyennes avant négociation et à la conformité à titre de courtier en swaps.

Aux termes des résolutions annoncées aujourd'hui, la Banque Scotia a accepté de verser un montant total d'environ 127,5 millions de dollars américains au département de la Justice et à la CFTC, en plus de faire appel à un superviseur de la conformité indépendant. La Banque avait déjà constitué une réserve couvrant l'intégralité des paiements au cours des précédents trimestres. Aux termes de l'une des ordonnances, la CFTC reportera la procédure judiciaire visant à suspendre ou à révoquer l'inscription temporaire de la Banque Scotia à titre de courtier en swaps, sous réserve de la mise en place par la Banque Scotia d'un plan correctif et du respect d'autres conditions.

À la Banque Scotia, nous savons que pour maintenir la confiance de nos parties prenantes, nous devons respecter les obligations en matière de négociation et de conformité liées à la réglementation, et nous sommes déterminés à le faire.

