La direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire du land de Bavière a confié à Ecolog la réalisation des tests de dépistage du COVID-19 dans les aéroports bavarois, en Allemagne





- Ecolog Deutschland effectue des tests de dépistage du COVID-19 dans les trois plus grands aéroports de Bavière pour les voyageurs rentrant en Allemagne

- Ce programme de test est conçu pour donner aux rapatriés allemands la possibilité de réaliser des tests RT-PCR du COVID-19 afin d'assurer un dépistage précoce et de contribuer à interrompre le cycle de l'infection

- Le contrat a été attribué rapidement à la suite d'un appel d'offres public

DÜSSELDORF, Allemagne, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, filiale du groupe Ecolog International, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés, d'intervention rapide et d'infrastructures mobiles, de technologies, de solutions environnementales, de logistique, de dépistage et de diagnostic, s'est vu attribuer le contrat par la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (LGL) du land de Bavière pour effectuer des tests de dépistage du COVID-19 dans les trois plus grands aéroports de Bavière pour les voyageurs rentrant en Allemagne.

Suite à l'annonce du ministère allemand de la Santé qui a indiqué vouloir fournir des tests de dépistage du COVID-19 aux voyageurs rentrant de certains pays en Allemagne, et à la décision opportune du land de Bavière visant à mettre en place un projet de dépistage à grande échelle par le biais de la création de centres de dépistage dans tout le land afin d'éviter une augmentation des cas de COVID-19, la direction de la santé et de la sécurité alimentaire du land de Bavière a décidé d'établir des postes de dépistage du COVID-19 pour les voyageurs arrivant dans les aéroports internationaux de Munich, Nuremberg et Memmingen.

Ecolog Deutschland a été chargée d'établir et d'exploiter les postes de dépistage dans les trois aéroports bavarois et de gérer et d'intégrer les préanalyses, la logistique et les analyses pour l'ensemble du cycle de dépistage. Le projet ? l'un des premiers du genre en Allemagne ? est assorti d'un calendrier très exigeant. Dès l'attribution du contrat, Ecolog a commencé les préparatifs le 30 juillet et a mis en place l'infrastructure nécessaire, de sorte que le transfert a eu lieu le 31 juillet à l'aéroport de Memmingen, puis le 3 août à Munich et Nuremberg. À ce jour, des milliers de tests ont été effectués. Dans le cadre de sa philosophie de durabilité économique, Ecolog s'est efforcée d'intégrer les entreprises locales et régionales en tant que sous-traitants à plusieurs titres.

Les tests RT-PCR de dépistage du COVID-19 sont gratuits et obligatoires pour les voyageurs arrivant des pays à haut risque désignés dans la liste de l'Institut Robert Koch, tandis que les voyageurs revenant de pays à faible risque ont la possibilité d'effectuer un test dans l'un des trois aéroports afin de renforcer la sécurité publique et de minimiser le risque et l'impact d'une éventuelle deuxième vague, dans le but d'éviter de nouvelles répercussions et restrictions économiques.

Avec ce projet, ce n'est pas la première fois qu'Ecolog est chargé de venir en aide au secteur public pour des tests à grande échelle. La solution de dépistage et de diagnostic d'Ecolog a été déployée avec succès au Luxembourg il y a quelques mois, permettant au pays d'être le pionnier du projet de test COVID-19 à l'échelle nationale. Le projet offrait une capacité maximale de 20 000 tests par jour.

Commentant l'attribution du contrat, Ali Vezvaei, PDG du groupe Ecolog, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés pour ce projet et nous sommes encore plus déterminés à garantir la fiabilité et la qualité des services. Notre équipe travaille 24 heures sur 24 pour assurer une transition en douceur et nous tenons à remercier toutes les parties prenantes pour leur étroite collaboration afin que nous puissions tous ensemble assurer la réussite de ce projet pour toutes les parties concernées. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1228305/Ecolog_Deutschland.jpg

