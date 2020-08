La ministre Mélanie Joly annonce près de 5 M$ pour la traçabilité de l'aluminium de chez nous





Développement économique Canada pour les régions du Québec investit pour aider les entreprises de l'industrie de l'aluminium à croître et à créer des emplois.

CHICOUTIMI, QC, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'industrie de l'aluminium est essentielle pour nos économies régionales et joue un rôle important dans nos chaînes d'approvisionnement. C'est un secteur qui offre de bons emplois à des milliers de Canadiens, dont plus de 60 % des travailleurs se trouvent au Québec.

Conformément à l'entente prise dans l'AEUMC et afin d'assurer la provenance et l'origine de l'aluminium utilisé pas nos entreprises, les sommes annoncées aujourd'hui permettront à l'industrie d'assurer une meilleure traçabilité de la fonderie jusqu'aux frontières.

Assurer l'avenir de l'aluminium canadien

L'avenir de l'aluminium canadien passe entre autres par notre capacité de bien identifier la provenance de l'aluminium. Dans cette optique, en partenariat avec l'Association de l'aluminium du Canada (AAC) qui gérera l'investissement de DEC, la ministre du Développement économique et des Langues officielles, l'honorable Mélanie Joly, annonce une contribution non remboursable de près de cinq millions de dollars.

Le projet vise à favoriser la commercialisation des produits de l'aluminium canadien en dotant l'industrie d'un système de traçabilité permettant d'authentifier et de documenter l'origine des produits tout au long de la chaîne de valeur. Cette aide financière profitera à un nombre important d'entreprises opérant à travers le Québec et le Canada et contribuera à maintenir des conditions favorables au développement de l'industrie de l'aluminium.

En plus de ce soutien à l'AAC, les entreprises Canmec et Staca de Saguenay reçoivent respectivement des contributions remboursables de 500 000 $ et de 133 470 $ pour leurs projets, qui permettent quant à eux de promouvoir la croissance économique par l'adoption de technologies et de processus novateurs. Cette aide financière de DEC soutient les entreprises dans l'amélioration de leur productivité, qui passe notamment par l'acquisition d'équipements numériques et automatisés, la diversification de leur offre et la modernisation de leurs installations.

L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers l'industrie de l'aluminium. En l'aidant dans la poursuite de ses activités, le gouvernement contribue à faire en sorte que les entreprises québécoises du secteur jouent un rôle majeur dans la reprise économique du Canada.

Citation

« En cette période d'incertitude, nous sommes là pour le secteur de l'aluminium et pour supporter tous les emplois qu'il représente. C'est ce qu'illustre l'annonce d'aujourd'hui : en appuyant l'Association de l'aluminium du Canada, Canmec et Staca, nous continuons à soutenir l'industrie dans ses efforts d'innovation et de traçabilité. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour l'économie et les gens du Saguenay--Lac-Saint-Jean, du Québec et de tout le Canada. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

Faits en bref

En 2019, le secteur de la production de l'aluminium était le second plus important secteur d'exportation au Québec, après l'aérospatiale. Les exportations du secteur représentaient plus de 7 % des exportations totales du Québec (versus 12 % pour l'aérospatiale).

L'AAC est un OBNL dont la mission est de représenter l'industrie canadienne de l'aluminium primaire auprès de la population, des utilisateurs, des pouvoirs publics de même qu'auprès des intervenants clés du monde économique et de l'environnement.

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Les six agences de développement régional (ADR) veillent à ce que les régions du Canada soient entendues à Ottawa et à ce que les économies et les entreprises locales obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour croître et prospérer.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 11:00 et diffusé par :