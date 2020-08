Avis aux médias - Grève au port de Montréal : réaction du Syndicat à la conférence de presse de l'Association des employeurs





MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375) réagit à la conférence de presse de l'Association des employeurs maritimes (AEM).

Quoi : Réaction du Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375)

Quand : mercredi, 19 août 2020 à 11h30

Où: Maison des débardeurs, 7020 Notre-Dame est, Montréal, QC H1N 3L6

La convention collective entre le Syndicat et l'AEM est échue depuis le 31 décembre 2018. Les négociations achoppent principalement sur la question des horaires de travail, notamment en ce qui a trait à la conciliation travail / vie personnelle.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel, Matane, et les débardeurs d'Arrimage du Saint-Laurent (Baie-Comeau), pour un total de quelque 1450 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre ainsi que le secteur mixte. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

