Elastic Path nomme Jamus Driscoll au poste de président-directeur général





L'ancien dirigeant de Moltin et Demandware apporte son expérience en matière de croissance et d'innovation au leader du commerce sans tête

BOSTON, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- Elastic Path, le premier fournisseur de commerce sans tête (headless) pour les marques numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jamus Driscoll au poste de président-directeur général. M. Driscoll apporte à Elastic Path plus de 20 ans d'expérience à des postes de haute direction dans la technologie du commerce numérique. Fort de son expérience en matière de croissance rapide et d'innovation de produits, M. Driscoll conduira Elastic Path vers sa prochaine phase, l'adoption généralisée par le marché de ses solutions de commerce sans tête fondées sur des microservices. Le fondateur et ancien PDG d'Elastic Path, Harry Chemko, assumera le rôle de fondateur et de directeur de la stratégie, sous la direction de M. Driscoll.

«?Le marché du commerce électronique a atteint un point d'inflexion unique dans une génération, car les dirigeants d'entreprises et les leaders technologiques exigent un contrôle total de leurs stratégies de croissance numérique. L'époque des boutiques en ligne toutes faites est révolue?; il est temps de réaliser un avenir où les expériences uniques et omniprésentes du commerce numérique seront le moteur de la prochaine phase de croissance?», a déclaré M. Driscoll. «?Je suis ravi de prendre les commandes d'Elastic Path, et avec mes collègues, de donner aux entreprises les moyens de réaliser pleinement leurs ambitions numériques.?»

La nature rigide des anciennes plateformes de commerce électronique empêche les marques de s'adapter aux exigences actuelles du marché. En conséquence, Gartner préconise une nouvelle approche appelée Commerce composable. Elastic Path est le seul fournisseur de technologie de commerce numérique capable de fournir l'étendue des capacités de commerce sans tête nécessaire pour révéler les avantages d'une approche de commerce composable, grâce à la confiance acquise en optimisant plus de 15 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires commercial essentiel pour les marques les plus innovantes du monde, comme Intuit, Johnstone Supply, T-Mobile, Pella Windows and Doors, et plus de 250 autres grandes marques d'entreprise.

M. Driscoll a fait ses preuves en dirigeant la croissance de sociétés numériques de rupture. Avant Elastic Path, M. Driscoll était PDG de Moltin, la première et la seule solution de commerce du secteur née sous la forme de microservices sans tête, qui a été acquise par Elastic Path en janvier 2020. Auparavant, M. Driscoll a occupé divers postes de direction dans le domaine du marketing, des produits et des ventes chez Demandware, un pionnier dans le domaine des plateformes de commerce SaaS pour entreprises, depuis la création de l'entreprise jusqu'à son introduction en bourse et son acquisition par Salesforce pour un montant de 2,8 milliards de dollars.

«?L'expérience de Jamus conduisant à une croissance rapide dans le secteur des technologies du commerce numérique lui permettra d'avoir un impact immédiat sur la croissance de l'adoption de la société sur le marché mondial?», a déclaré Jeff Klemens, associé chez Sageview Capital et président du conseil d'administration d'Elastic Path. «?Au nom du conseil d'administration d'Elastic Path, je sais que le leadership de Jamus et son bilan en matière de création d'entreprises de logiciels de pointe permettront de faire progresser encore plus rapidement Elastic Path à l'avenir.?»

À propos d'Elastic Path

Elastic Path est la société qui alimente le commerce numérique essentiel pour les grandes marques mondiales, telles que Tesla, Intuit, Pella, Deckers Brands, T-Mobile, et plus de 250 autres entreprises de premier plan. En tant qu'innovateur infatigable, Elastic Path a été le pionnier dans le domaine du commerce sans tête en 2011 et le fer de lance du commerce composable en 2020. Elastic Path fournit des solutions de commerce sans tête à la pointe du secteur pour les marques numériques afin de créer rapidement, de déployer et d'optimiser en permanence des expériences de commerce très différenciées. Elastic Path est une entreprise mondiale qui possède des bureaux à Boston, Newcastle, Reading, Toronto et Vancouver. Pour en savoir plus, consultez www.elasticpath.com.

