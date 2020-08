Bonification de l'autoroute 50 entre L'Ange-Gardien et Mirabel - Lancement de deux appels d'offres





MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports lancera aujourd'hui deux appels d'offres dans le cadre du projet de bonification de l'autoroute 50. Les mandats qui seront octroyés permettront de recueillir des informations essentielles afin de poursuivre la préparation du projet.

Un premier mandat sera donné pour la réalisation des études géotechniques et de caractérisation des sols des tronçons situés entre Grenville-sur-la-Rouge et Brownsburg-Chatham ainsi qu'entre Lachute et Mirabel. Ces études, qui seront réalisées sur une période d'environ un an, permettront au Ministère d'obtenir des renseignements sur la nature des sols et ainsi de formuler des recommandations d'ordre géotechnique pour la conception.

Le second appel d'offres vise l'attribution d'un contrat pour la réalisation d'inventaires archéologiques le long du tronçon situé entre Lachute et Mirabel. Cette expertise, d'une durée de deux mois, permettra de faire état de la présence ou de l'absence de biens et de sites archéologiques dans les limites du projet, et d'émettre des recommandations pour la réalisation des travaux.

Faits saillants

Le projet de bonification de l'autoroute 50 entre L' Ange-Gardien et Mirabel est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 dans la catégorie des projets « à l'étude ».

et est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 dans la catégorie des projets « à l'étude ». Le projet consiste à réaliser des travaux permettant d'améliorer la sécurité, notamment en réduisant les risques de collisions frontales.

Entre 9 200 et 101 000 véhicules circulent chaque jour sur l'autoroute 50, selon les secteurs.

101 000 véhicules circulent chaque jour sur l'autoroute 50, selon les secteurs. La réalisation du tronçon entre Lachute et Mirabel est priorisée en raison de problèmes de sécurité constatés et de débits de circulation plus élevés.

et est priorisée en raison de problèmes de sécurité constatés et de débits de circulation plus élevés. Les études d'avant-projet pour le doublement des voies sur ce tronçon se poursuivent. Cela comprend des études hydrauliques et environnementales.

Liens connexes

Consultez la page Web des projets.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 09:44 et diffusé par :