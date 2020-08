Kymeta Corporation accélère la réalisation de ses objectifs de croissance grâce à l'acquisition du fournisseur spécialisé en services par satellite, Lepton Global Solutions





Kymeta Corporation (www.kymetacorp.com), la société de communications qui globalise la téléphonie mobile, est ravie d'annoncer l'acquisition réussie de Lepton Global Solutions LLC (www.leptonglobal.com) en passe de devenir une filiale directe à 100 % de Kymeta Corporation. Fondée en 2013, la société Lepton Global Solutions est le principal fournisseur de solutions et services clés en main, personnalisées, de communications par satellite, doté d'une expertise au sein des Services de renseignement (Intelligence Community, IC), du Commandement des opérations spéciales (COS), et d'autres secteurs gouvernementaux.

L'acquisition de Lepton combine des capacités cruciales et renforce le potentiel de Kymeta pour saisir des opportunités clés auprès des clients de la défense et du gouvernement des États-Unis, aux quatre coins du monde. En tant que fournisseur de services de communications par satellite, en pleine croissance, doté d'une infrastructure réseau mondiale et évolutive, l'entreprise fournit des solutions de connectivité personnalisées, de bout en bout, capables d'être déployées rapidement et de manière efficace afin de répondre aux besoins des clients, où qu'ils se trouvent.

Lepton héberge actuellement les solutions de connectivité par satellite, de Kymeta. En tant qu'entité combinée, les nouvelles offres et capacités apportent des solutions uniques, complètes et groupées sur le marché, à partir des meilleures technologies et de services sur mesure, axés sur le client, qui répondent et vont au-delà des exigences de la mission du client.

« Le fait d'avoir un fournisseur de services clés en main, par satellite, comme Lepton, potentialise la capacité de Kymeta pour s'introduire avec succès auprès des clients de l'Armée et du gouvernement des États-Unis, en partenariat avec une marque bien établie, une expérience approfondie des canaux, et une assistance réseau pour ces segments verticaux. La synergie du matériel révolutionnaire de Kymeta, et des services offerts par Lepton, sera une combinaison gagnante difficile à battre. Nous sommes ravis d'accueillir Rob Weitendorf, Isabel LeBoutillier et leur équipe au sein de la famille Kymeta ; nous pourrons ainsi élargir et accélérer notre capacité de mise sur le marché », a déclaré Walter Berger, président et directeur d'exploitation de Kymeta.

« Les secteurs gouvernementaux et commerciaux ont besoin de la connectivité la plus fiable et la plus transparente qui soit, pour remplir avec succès leurs missions au quotidien », a confié pour sa part Rob Weitendorf, associé directeur chez Lepton. « Ce nouveau projet permettra à nos clients d'exploiter l'expertise de Lepton et de Kymeta pour recevoir des services et des solutions plus personnalisés, tout en conservant la renommée de Lepton comme fournisseur de solutions de premier ordre, toujours tournées vers la mission du client. » Et M. Weitendorf d'ajouter : « Je ne peux envisager un meilleur partenaire que Kymeta pour lancer cette nouvelle ère de connectivité avec laquelle nous apportons de nouvelles offres sur le marché des communications par satellite et cellulaires, dans le monde entier. »

« Compte tenu de nos relations de travail actuelles, nous sommes conscients des synergies qu'un partenariat encore plus étroit apportera, et toute notre équipe est très enthousiaste à l'idée de rejoindre Kymeta. Notre expérience en matière de services enrichit la connaissance et l'expertise approfondies du secteur, déjà présentes chez Kymeta, créant ainsi une véritable centrale de collaboration avec des capacités de pointe dans le secteur des communications par satellite », a poursuivi Isabel LeBoutillier, associée directrice chez Lepton.

Ensemble, Kymeta et Lepton apporteront de meilleures solutions sur le marché, puisque les ressources de chaque société amélioreront la capacité de l'autre à répondre aux besoins des clients. Les clients actuels de Lepton ne subiront aucune interruption de service à court terme et continueront de bénéficier de la gamme complète de produits, services et assistance, de Lepton. À long terme, les clients profiteront des avantages de la collaboration entre Kymeta et Lepton ; ils continueront de s'appuyer sur l'excellence établie de Lepton en tant que fournisseur de services par satellite, tout en disposant du portefeuille unique de produits et services, de Kymeta.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité par satellite, à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications en déplacement, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, qui fait partie de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, à partir des meilleures technologies et de services sur mesure, axés sur le client, qui répondent aux exigences de la mission du client, et vont au-delà. Ces solutions combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services de connectivité Kymetatm Connect, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur les réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s'orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

À propos de Lepton

Lepton Global Solutions se spécialise dans l'ingénierie et l'offre de solutions de communications par satellite, clés en main, personnalisées et pourtant rentables, aux clients commerciaux et gouvernementaux. Les solutions de bout en bout, de Lepton, qui vont au-delà des services gérés par satellite, pour inclure l'installation d'équipement VSAT, l'assistance technique 24 h/24, 7 j/7, et l'infrastructure TI principale, personnalisée, sont faites sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques à chaque client.

Le siège social de Lepton se situe en dehors de Washington, D.C. à Tysons Corner, en Virginie.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous rendre sur le site www.leptonglobal.com.

