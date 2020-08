Nespresso investit dans l'industrie du café en République démocratique du Congo pour redonner vie à un des cafés les plus prestigieux et les plus fins du monde, améliorant la vie de milliers de personnes dans le Kivu





- Le programme unique de Nespresso « Reviving Origins » vise à restaurer la culture du café dans les régions où elle est menacée et à offrir des cafés rares aux consommateurs

- Un partenariat avec l'Eastern Congo Initiative (ECI) pour permettre à 80 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable et aux soins médicaux

LAUSANNE, Suisse, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- Nespresso a annoncé aujourd'hui un engagement à long terme pour relancer l'industrie du café en République démocratique du Congo (RDC), dans le cadre de son programme unique « Reviving Origins », avec le lancement du premier café biologique de la gamme, KAHAWA YA CONGO, aux États-Unis. Créé en 2019, le programme « Reviving Origins » vise à restaurer la production de café dans les régions où celle-ci est menacée, en redonnant vie à certains des cafés fins les plus rares et permettre ainsi aux amateurs de les découvrir.

En 1980, le café, classé parmi les meilleurs du monde, représentait la deuxième exportation la plus importante pour la République démocratique du Congo, mais son déclin est survenu au début des années 2000 en raison d'années de conflit et d'instabilité économique qui ont eu un impact dévastateur sur cette industrie. Depuis, les volumes ont été divisés par 10. KAHAWA ya CONGO provient des sols volcaniques riches en eau de pluie situés sur les rives du lac Kivu en République démocratique du Congo. Cette région a le potentiel pour figurer parmi les plus grandes régions caféières du monde, mais elle a récemment été confrontée à des conditions extrêmement difficiles.

Dans le cadre de son programme « Reviving Origins », Nespresso, en collaboration avec l'organisation mondiale à but non lucratif TechnoServe, l'Agence américaine pour le Développement International (USAID) et le négociant en café Virunga Coffee/Olam International, a commencé à mettre en oeuvre son programme AAA pour une Qualité Durable (Sustainable Qualitytm) dans les provinces du Kivu en 2019, par le biais de formations et de soutien technique, afin d'améliorer la qualité et la productivité du café, en plus d'établir des pratiques agricoles durables et d'augmenter les revenus des caféiculteurs. L'ambition de Nespresso est de faire passer le nombre de caféiculteurs congolais participant au programme de 450 aujourd'hui à plus de 5 000 d'ici 2024.

Guillaume Le Cunff, PDG de Nespresso a déclaré : « Nous sommes très fiers d'accueillir le Congo dans notre programme "Reviving Origins" et nous nous engageons à fournir un soutien à long terme qui aidera les producteurs de café congolais, et la population, à reconstruire leur industrie et leurs économies locales. »

« Les caféiculteurs avec lesquels nous travaillons sont venus à bout de défis incroyables au fil des ans et sont déterminés à améliorer leur café, mais également leur vie », a déclaré William Warshauer, PDG de TechnoServe. « Grâce à de meilleures techniques agronomiques et autres techniques de transformation, ainsi qu'à l'engagement et la fiabilité d'un acheteur tel que Nespresso, ces caféiculteurs augmentent déjà leurs revenus et commencent à construire un meilleur avenir pour leurs familles. »

Faire revivre le café tout en permettant l'accès à l'eau potable et au soutien médical

Des décennies de conflit ont conduit de nombreux agriculteurs à fuir leurs foyers et à abandonner leurs cultures. Mais la culture du café n'est pas le seul défi. Aujourd'hui, 58 % des foyers de la République démocratique du Congo n'ont pas accès à l'eau potable et 15 % des enfants n'atteignent pas leur 5e anniversaire, principalement à cause des maladies évitables et soignables telles que celles d'origine hydrique, les infections respiratoires aiguës et le paludisme.

Pour soutenir la relance économique des caféiculteurs en RDC et en partenariat avec l'Eastern Congo Initiative, Nespresso investit 1 million de francs suisses pour rendre les soins de santé abordables et construire des accès à l'eau potable pour les populations du Sud-Kivu, contribuant ainsi à l'élimination du choléra, qui est un problème de santé majeur dans le pays. 23 points d'accès à l'eau potable et six dispensaires seront créés (un principal et cinq mobiles), ce qui permettra d'offrir 13 000 consultations médicales par an aux populations locales. Cela améliorera considérablement le bien-être des populations de caféiculteurs et s'inscrit dans l'approche holistique de Nespresso visant à relancer cette industrie dans les zones difficiles.

« Tout le monde a droit à des soins médicaux de base et à de l'eau potable saine, mais pour de nombreuses populations de la région du Kivu ? ravagées par des années de conflit, d'instabilité et de difficultés économiques ? ces services restent inaccessibles ou inabordables. Grâce à la mise en place de ces points d'eau et de ces dispensaires si nécessaires, le programme « Reviving Origins » aura un impact positif sur des milliers de personnes et transformera des vies », a ajouté Guillaume Le Cunff.

« Au travers des années de combat et d'insécurité, les familles congolaises ont continué à s'occuper de leurs plantations de café, même après la disparition du marché », a déclaré Valéry Namuto, responsable des opérations sur le terrain de l'ECI. « Ils ont continué à travailler dur parce qu'ils gardaient l'espoir d'un avenir meilleur pour leurs familles. Ce nouveau partenariat avec Nespresso contribuera à assurer un meilleur niveau de vie aux caféiculteurs congolais qualifiés et à apporter à leurs familles des services de base comme de l'eau potable et des soins médicaux abordables. »

Nespresso a officiellement lancé le programme « Reviving Origins » en 2019 pour relancer la culture du café et les économies locales connexes dans des régions touchées par des conflits, des difficultés économiques et des catastrophes naturelles, après plusieurs années d'expérience passées à faire revivre du café tombé dans l'oubli, à commencer par le Soudan du Sud en 2011. Il fait partie intégrante du programme Nespresso AAA pour une Qualité Durable, le modèle unique d'approvisionnement durable de la société dans les pays d'origine du café, qui implique plus de 110 000 agriculteurs à travers le monde. Au total, Nespresso va investir 10 millions de francs suisses dans le programme « Reviving Origins » sur une période de cinq ans (2019-2023).

Le café «KAHAWA ya CONGO»

Les sols volcaniques riches en eau de pluie le long des rives du lac Kivu, dans l'est du Congo, offrent un environnement idéal pour la culture du café de type arabica. Premier café biologique de la gamme « Reviving Origins », KAHAWA ya CONGO est un café doux et de saison, avec une note douce et fruitée, et des arômes sucrés de céréales et de noix. Il est désormais disponible exclusivement aux États-Unis pour une durée limitée avec le système Vertuo. Nespresso aimerait rendre ce nouveau café rare et exquis disponible dans le monde entier, en édition saisonnière, en 2021. L'objectif à long terme du programme « Reviving Origins » est de faire de ces cafés menacés des cafés permanents, disponibles toute l'année pour les consommateurs.

À propos du programme « Reviving Origins »

Nespresso a découvert pour la première fois le potentiel de faire revivre un café oublié lorsque la société s'est aventurée dans le Soudan du Sud en 2011. L'édition limitée SULUJA ti SOUTH SUDAN est devenue la deuxième exportation du pays après le pétrole, en 2015 et 2016, et a contribué à diversifier la base économique de la plus jeune nation du monde. En 2016, Nespresso a lancé les éditions limitées AURORA de la PAZ, son premier café du Caquetá, en Colombie, région en conflit, et CAFECITO de CUBA le premier café cubain à arriver aux États-Unis depuis plus de cinquante ans (en exclusivité pour les États-Unis). En 2019, Nespresso a officiellement lancé son programme « Reviving Origins » avec de nouveaux cafés d'origine unique, de l'est du Zimbabwe - TAMUKA mu ZIMBABWE - de Caquetá et El Rosario, (Colombie) - ESPERANZA de COLOMBIA - suivis par Puerto Rico ? CAFECITO de PUERTO RICO. En 2020, Nespresso a introduit AMAHA awe UGANDA issue de la chaîne du Rwenzori, et maintenant KAHAWA ya CONGO dans la région du Kivu, en République démocratique du Congo (en exclusivité pour les États-Unis en 2020).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1201367/Nespresso_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229468/Nespresso_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229469/Nespresso_2.jpg

