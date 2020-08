Les subventions salariales liées à l'économie verte continuent à stimuler l'emploi des jeunes





Les nouveaux diplômés en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM) qui espèrent acquérir de l'expérience pratique de travail en économie verte peuvent se réjouir. BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui qu'Environnement et Changement climatique Canada a renouvelé son appui financier du programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences. Le programme Horizons Sciences offre aux employeurs en biotechnologie liée à l'économie verte des subventions salariales pour embaucher ces nouveaux diplômés.

« Les subventions salariales du programme Horizons Sciences représentent une réussite depuis deux ans, et nous sommes impatients de répéter cette réussite en 2020-2021 », a déclaré Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. « C'est une occasion constante pour nous d'aider à insuffler le talent des jeunes nécessaire à l'économie verte afin de maintenir sa croissance rapide comme l'un des sous-secteurs émergents en biotechnologie au Canada.

Au cours des deux dernières années, 126 employeurs ont obtenu une subvention salariale grâce au programme Horizons Sciences afin d'embaucher près de 200 nouveaux diplômés dans des postes liés aux STIM. Des employeurs de partout au Canada y ont participé, ce qui témoigne de la portée des programmes de BioTalent Canada.

« (Horizons Sciences) permet à Bioindustrial Innovation Canada de tenir compte plus facilement des nouveaux diplômés pour assumer des rôles qui contribuent à la réalisation de son mandat de perfectionnement du personnel hautement qualifié (PHQ) », a mentionné Sandy Marshall, directeur général de Bioindustrial Innovation Canada. « Ces types de programmes de subventions salariales constituent d'excellentes possibilités d'aider les organisations qui se limiteraient autrement à la croissance et à l'expansion. »

Le programme Horizons Sciences offre aux employeurs une subvention salariale pouvant totaliser 15 000 $ pour embaucher de nouveaux diplômés en STIM. Ce programme mutuellement avantageux permet aux employeurs de renforcer leur bassin de talents et de doter les diplômés des compétences nécessaires pour se trouver un emploi à temps plein dans les domaines environnementaux liés aux STIM.

Les subventions salariales de BioTalent Canada permettent à des petites et moyennes entreprises biotechnologiques d'offrir des possibilités d'emploi depuis 2005. Plus de 2 500 Canadiens ont lancé leur carrière grâce aux programmes de BioTalent Canada. Veuillez consulter biotalent.ca/fr/programs/ pour en savoir davantage concernant tous les programmes de subventions salariales de BioTalent Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent CanadaMC est le partenaire en RH et le catalyseur de la bioéconomie du Canada. Grâce à nos partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements d'enseignement postsecondaire, des organismes de services aux immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer des occasions d'emploi. Ayant récemment reçu la certification Great Place to WorkMD, BioTalent Canada suit les mêmes normes de l'industrie qu'il recommande à ses partenaires. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr.

À propos du programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences

Le programme de stages pour les jeunes Horizons Sciences accorde des subventions salariales afin d'aider les jeunes diplômés admissibles en sciences, technologie, ingénierie ou mathématiques (STIM) à acquérir une expérience de travail dans les domaines liés à l'économie verte. Pour en savoir davantage, veuillez visiter l'adresse biotalent.ca/HorizonsScience.

Ce projet a été réalisé avec le soutien financier de : Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 08:05 et diffusé par :