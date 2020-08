La coalition De vrais emplois, une vraie relance publie ses recommandations sur les politiques publiques nécessaires à la relance économique dans le secteur des ressources naturelles





VANCOUVER, BC, le 19 août 2020 /CNW/ - Le groupe de travail pour De vrais emplois, une vraie relance publie aujourd'hui le rapport intitulé Assurer l'avenir économique du Canada : Le développement de ressources naturelles pour de vrais emplois et une vraie relance . Il constitue un plan de relance de l'économie canadienne pour le secteur des ressources naturelles.

Issu d'une modélisation économique, il indique que la mise en place de conditions favorables pourrait permettre de créer jusqu'à 2,6 millions de nouveaux emplois dans le secteur des ressources naturelles. Jumelée à une augmentation du PIB réel pouvant atteindre 17 %, cette projection réaliste représenterait une augmentation des revenus de près de 200 milliards de dollars pour les travailleurs oeuvrant dans l'industrie tout en permettant au Canada de poursuivre le développement d'une économie plus sobre en carbone.

"La pandémie a eu des effets néfastes sur toute l'économie canadienne et il est essentiel de proposer une vision ambitieuse qui permettra d'atteindre des résultats concrets", a déclaré Stewart Muir. "Les prévisions actuelles indiquent que notre économie devrait se contracter de 8% à 9,4 % en 2020, notamment si nous observons une deuxième vague cet automne. Dans ce contexte, le secteur des ressources naturelles peut être notre moteur de croissance, tout en continuant à être à l'avant-garde de l'action climatique".

Au premier trimestre de 2019, l'industrie des ressources naturelles a contribué directement au PIB à hauteur de 236 milliards de dollars, soit 11,3 % de l'économie canadienne. Les travailleurs de ce secteur ont un salaire annuel moyen élevé, ce qui signifie qu'ils contribuent à la croissance de la demande de biens et de services nécessaires pour stimuler d'autres secteurs économiques tels que le commerce de détail, l'immobilier, le divertissement, l'hôtellerie ou le tourisme.

Le secteur des ressources naturelles est également un vecteur de développement économique pour les personnes et les communautés autochtones. Il embauche deux fois plus d'employés autochtones à des salaires plus que compétitifs.

" Le secteur des ressources naturelles est un levier pouvant permettre le développement économique dans les territoires autochtones", a déclaré Karen Ogen-Toews, Conseillère, Première Nation Wet'suwet'en et PDG, First Nations LNG Alliance. "Le secteur permet de maintenir les gens dans leurs communautés, de fournir des salaires qui permettent de subvenir aux besoins des familles et de donner de plus en plus d'autonomie à nos Nations en tant que cogestionnaires. Si nous voulons nous relever de la COVID-19, nous avons besoin de ces emplois".

Des recommandations réalistes et réalisables

Le rapport propose 19 recommandations destinées aux dirigeants politiques fédéraux et provinciaux afin d'accroître la prospérité des travailleurs canadiens ainsi que la vitalité de leurs communautés. Des mesures urgentes doivent être prises pour concrétiser cette vision et s'assurer que la relance sera couronnée de succès.

Comme le confirme le rapport, Assurer l'avenir économique du Canada, la compétitivité des entreprises canadiennes sera un facteur déterminant dans la capacité du pays à pouvoir se relever de la pandémie, à faciliter la création et la rétention d'emplois et à offrir un environnement qui favorise l'augmentation du niveau de vie des individus et de leur famille. Un statu quo dans l'industrie mettrait en péril la reprise économique et priverait tous les Canadiens des bénéfices pouvant découler d'une relance réussie.

"Nous avons besoin d'un leadership collaboratif et ambitieux de la part de tous les paliers de gouvernement pour libérer le plein potentiel du secteur des ressources naturelles", a déclaré M. Muir. "Nous invitons le gouvernement fédéral à rencontrer les membres de notre coalition et à prendre connaissance des recommandations contenues dans le rapport afin de les mettre en oeuvre le plus rapidement possible. L'heure est maintenant à l'action".

Le groupe de travail a été mis en place pour proposer des solutions réalistes et réalisables qui permettront au gouvernement du Canada d'assurer le succès de la relance économique. L'innovation est l'un des vecteurs qui permettront aux autorités fédérales de garantir la place du secteur des ressources naturelles dans le développement et la construction du pays, de contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux à long terme et à assurer notre prospérité collective.

Les principales recommandations du rapport sont les suivantes :

Mobiliser la prospérité des ressources en encourageant l'investissement en capital, en améliorant l'efficacité de la réglementation, en facilitant l'accès aux terres et aux ressources et en maximisant la participation économique autochtone.

des ressources en encourageant l'investissement en capital, en améliorant l'efficacité de la réglementation, en facilitant l'accès aux terres et aux ressources et en maximisant la participation économique autochtone. Créer des emplois intéressants en assurant la création d'emplois, en bâtissant la résilience au travail, en favorisant l'embauche autochtone et en améliorant la mobilité de la main-d'oeuvre qualifiée.

en assurant la création d'emplois, en bâtissant la résilience au travail, en favorisant l'embauche autochtone et en améliorant la mobilité de la main-d'oeuvre qualifiée. Accélérer l'innovation et la compétitivité environnementale en intégrant l'action pour le climat et le développement des ressources naturelles, en promouvant l'innovation, en améliorant les technologies de réduction d'émissions et l'innovation des plastiques, en soutenant la foresterie et l'exploitation minière durables et en développant les industries de l'hydrogène et des petits réacteurs modulaires nucléaires.

Le groupe de travail entend notamment partager ses travaux avec le Conseil de stratégie industrielle, une initiative fédérale lancée en réponse aux effets économiques de COVID-19, ainsi que tous les ministères et organismes pertinents.

Les membres du groupe de travail ainsi que de la coalition seront disponibles pour accorder des entrevues.

CONCERNANT LE GROUPE DE TRAVAIL DE VRAIES EMPLOIS, UNE VRAIE RELANCE

Le groupe de travail "De vrais emplois, une vraie relance", composé de 20 conseillers experts, est soutenu par une coalition de plus de 35 associations industrielles, syndicats, organisations professionnelles et autochtones représentant les secteurs de l'énergie, de l'industrie manufacturière, de la chimie, des transports, de la sylviculture et de la construction. Les partenaires représentent plus d'un quart de million d'entreprises et plus de 3 millions de travailleurs à travers le Canada.

Les détails de l'analyse économique fournie par les boursiers du Dr G.K. Fellows sont disponibles dans l'annexe du rapport, disponible à vraierelance.ca/média.

SOURCE Groupe de travail De vrais emplois, une vraie relance

Communiqué envoyé le 19 août 2020 à 08:00 et diffusé par :