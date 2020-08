Sandoz Canada lance deux nouveaux biosimilaires : Ziextenzo® et Riximyo®





Sandoz Canada a négocié une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour les deux médicaments.



Riximyo ® est maintenant couvert en Colombie-Britannique et en Ontario pour les patients ayant besoin du rituximab.

est maintenant couvert en Colombie-Britannique et en Ontario pour les patients ayant besoin du rituximab. Riximyo® et Ziextenzo® seront tous deux offerts dans les hôpitaux et les centres anticancéreux, ainsi que dans les pharmacies de détail partout au Canada.

BOUCHERVILLE, Québec, 19 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sandoz Canada Inc. annonce la conclusion d'une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) et le lancement de Ziextenzo® (pegfilgrastim, médicament biologique de référence : Neulasta®) et de Riximyo® (rituximab, médicament biologique de référence : Rituxan®) dans les hôpitaux et les pharmacies du Canada. Ceci donne suite à l'autorisation récemment obtenue de Santé Canada pour les deux biosimilaires .

Ziextenzo® (pegfilgrastim) a reçu l'autorisation de Santé Canada le 21 avril 2020. Il s'agit d'une forme à action prolongée du facteur de croissance granulocytaire humain recombinant (r-metHuG-CSF), ou filgrastim. L'utilisation de Ziextenzo® a été approuvée pour réduire la fréquence des infections qui se manifestent par une neutropénie fébrile chez les patients atteints d'un cancer non myéloïde et traités par des agents antinéoplasiques myélosuppresseurs. La neutropénie est l'un des effets secondaires les plus graves de la chimiothérapie1.

Riximyo® (rituximab) a pour sa part reçu l'autorisation de Santé Canada le 28 avril 2020. Il appartient à une famille de médicaments appelés anticorps monoclonaux. Les anticorps sont des protéines qui se fixent à d'autres protéines, appelées antigènes. Riximyo® est autorisé dans le traitement du lymphome non hodgkinien (LNH), de la leucémie lymphoïde chronique (LLC) ainsi que de la maladie auto-immune de la polyarthrite rhumatoïde (PR).

En continuité de l'entente avec l'APP, Riximyo® est maintenant remboursé en Ontario depuis juillet 2020 via le Programme d'accès exceptionnel avec les codes des médicaments à usage limité pour certaines indications et le remboursement dans les hôpitaux sera assuré par Cancer Care Ontario . De plus, la Colombie-Britannique a récemment annoncé le remboursement de Riximyo® à compter du 1er août 2020 via BC Cancer .

« Nous sommes heureux de la décision prise par la Colombie-Britannique et l'Ontario d'améliorer l'accès et d'offrir le remboursement de ce traitement aux patients ayant besoin du rituximab », mentionne Michel Robidoux, Président et directeur général de Sandoz Canada. « Sandoz est pionnière et chef de file mondiale dans la recherche, le développement, la fabrication et la mise en marché de biosimilaires. Notre modèle est intégré verticalement. L'ajout de Ziextenzo® et de Riximyo® au Canada favorisera un meilleur accès à des traitements dans les domaines de l'immunologie et de l'oncologie pour les patients canadiens. »

« En plus de notre entente négociée avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique pour les deux biosimilaires, nous travaillons actuellement avec les autres provinces pour inclure ces biosimilaires parmi les médicaments couverts par les formulaires. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les patients et les professionnels de la santé, car nous élargissons ainsi les options de traitement biologique pour les patients atteints de maladies débilitantes graves ou potentiellement mortelles. Les lancements permettent également une utilisation élargie des biosimilaires, ce qui peut aider à réduire les coûts croissants pesant sur le système de santé et à générer des économies qui peuvent être réinvesties dans les ressources en soins de santé», explique Karine Matteau, Vice-présidente Hôpitaux et Médecins Bio-génériques et Chef des Biosimilaires chez Sandoz Canada.

Un programme de soutien est disponible aux patients traités avec ces biosimilaires, celui-ci leur offre des conseils sur les processus de remboursement, de l'aide financière, du soutien administratif, ainsi que de la formation aux patients.

À propos des biosimilaires

Une fois que les brevets et les protections des données d'un médicament biologique de référence sont expirés, d'autres fabricants peuvent produire de nouvelles versions de ce médicament. Ces versions s'appellent des « biosimilaires ». Pour obtenir l'autorisation de vente de Santé Canada, le fabricant d'un biosimilaire doit démontrer que son produit est très similaire au médicament biologique de référence2 et que les deux médicaments ne présentent aucune différence clinique significative sur le plan de l'efficacité et de l'innocuité. Depuis 2009, Santé Canada a autorisé la vente de 24 biosimilaires de médicaments biologiques de référence sur le marché canadien3.

Selon une estimation du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, l'intégration de biosimilaires dans un portfolio de produits pourrait permettre aux régimes publics et privés d'assurance-médicaments du Canada de réaliser des économies allant de 332 M$ à 1,81 G$ après trois ans4. L'utilisation élargie des médicaments biosimilaires et, notamment, l'adoption de politiques de passage aux biosimilaires, peuvent également aider les régimes d'assurance-médicaments publics et privés à accroître leur pérennité en inscrivant de nouveaux médicaments et en renforçant la couverture existante pour les patients.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les biosimilaires au Canada, visitez le site GenerationBiosimilaires.ca , qui contribue à soutenir et à informer les patients, les professionnels de la santé et les Canadiens en publiant les mises à jour des politiques des régimes publics d'assurance-médicaments, en plus de présenter de l'information factuelle et des ressources provenant des communautés cliniques et de recherches canadiennes et internationales. En outre, le site présente également les positions des organisations qui représentent les patients canadiens atteints de maladies chroniques et qui prennent des médicaments biologiques.

Avis de non-responsabilité

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs que l'on peut reconnaître à l'emploi de termes tels que « potentiel », « peut », « bientôt », « planifié » ou de termes similaires. On peut aussi les reconnaître à l'emploi de déclarations expresses ou implicites relatives aux autorisations de mise en marché potentielles ou de nouvel étiquetage pour Ziextenzo® et Riximyo® ou pour tout autre produit potentiel dans la gamme de biosimilaires de Sandoz, ou encore concernant des revenus potentiels futurs générés par la vente de Ziextenzo® et de Riximyo® ou d'autres produits du portfolio de biosimilaires de Sandoz mis sur le marché, ou encore concernant des revenus potentiels futurs provenant du portfolio de biosimilaires en cours de développement de Sandoz. Vous ne devriez pas accorder une confiance indue à ces énoncés. Ces énoncés prospectifs traduisent l'opinion et les attentes actuelles de la direction au sujet d'événements futurs et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes considérables. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se concrétiser, ou si certaines des hypothèses sous-jacentes devaient se révéler fausses, les résultats réels pourraient différer substantiellement de ceux exposés dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que Ziextenzo® et Riximyo® ou tout autre produit commercialisé du portfolio de biosimilaires de Sandoz sera soumis ou approuvé pour la vente dans d'autres marchés, ou à n'importe quel moment en particulier. Il est également impossible de garantir que les produits potentiels du portfolio de biosimilaires en développement de Sandoz seront soumis ou approuvés pour la vente dans d'autres marchés, ou à n'importe quel moment en particulier. Il est aussi impossible de garantir que, si approuvés, les produits potentiels du portfolio de biosimilaires en développement de Sandoz seront approuvés pour toutes les indications inscrites à l'étiquette du produit de référence. Il est aussi impossible de garantir que Ziextenzo® et Riximyo®, les autres produits commercialisés du portfolio de biosimilaires de Sandoz ou les autres produits potentiels du portfolio de biosimilaires en développement de Sandoz connaîtront un succès commercial futur. En particulier, les attentes de la direction à l'égard de Ziextenzo® et Riximyo® et d'autres candidats biosimilaires et produits commercialisés pourraient subir l'influence de divers facteurs, notamment des mesures réglementaires, des retards ou encore la réglementation gouvernementale en général; les incertitudes inhérentes à la recherche et au développement, y compris des résultats d'études cliniques et des analyses supplémentaires de données cliniques existantes; la concurrence en général, y compris l'approbation potentielle de nouvelles versions de Ziextenzo® et de Riximyo®; la tendance mondiale vers une rationalisation des coûts liés aux soins de santé, y compris les pressions exercées relativement à l'établissement des prix et les problèmes de remboursement de la part des payeurs de services de santé, du public en général et des gouvernements; l'issue de litiges, y compris les litiges en propriété intellectuelle ou autres mesures juridiques visant à empêcher ou à restreindre la vente de produits biosimilaires de Sandoz; les préférences particulières des médecins et des patients en matière d'ordonnance; la conjoncture économique générale et celle de l'industrie; des problèmes de fabrication, de sécurité ou de qualité, et autres risques et facteurs mentionnés dans le formulaire 20-F déposé par Novartis AG auprès de la US Securities and Exchange Commission. Sandoz fournit l'information dans le présent communiqué de presse en date d'aujourd'hui et ne s'engage aucunement à diffuser une mise à jour des énoncés prospectifs décrits aux présentes à la suite de renseignements nouveaux, d'événements à venir ou autrement, sauf tel que requis par la loi.

À propos de Sandoz

Sandoz International GmbH est un chef de file mondial en matière de génériques et de biosimilaires et une division de la multinationale suisse Novartis AG. Véritable figure d'autorité dans son domaine, Sandoz Canada commercialise et distribue une vaste gamme de génériques, de biosimilaires et de produits de spécialité.

Références 1- Société canadienne du cancer : Gérer les effets secondaires / Nombre peu élevé de globules blancs https://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/diagnosis-and-treatment/chemotherapy-and-other-drug-therapies/chemotherapy/side-effects-of-chemotherapy/?region=qc 2- Fiche d'information sur les biosimilaires de Santé Canada : Les médicaments biosimilaires expliqués https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/produits-biologiques-radiopharmaceutiques-therapies-genetiques/information-demandes-presentations/lignes-directrices/fiche-renseignements-biosimilaires.html 3- Marché canadien des médicaments biologiques, Biosimilaires Canada (12 mois jusqu'à mars 2020) 4- Économies potentielles associées aux biosimilaires au Canada : Gouvernement du Canada : http://www.pmprb-cepmb.gc.ca/view.asp?ccid=1304

