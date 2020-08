Velodyne Lidar produit des cartes 3D étonnantes grâce à Kaarta Cloud





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui la prise en charge exclusive des capteurs lidar de Velodyne par Kaarta Cloud®. La nouvelle application basée dans le cloud de Kaarta est une plateforme permettant de traiter, stocker et partager des espaces 3D. Les données, associées à un lidar de haute qualité pour capturer l'environnement en 3D, sont téléchargées dans Kaarta Cloud qui les transforme rapidement et facilement en un nuage de points à utiliser. La cartographie mobile 3D de haute qualité est désormais disponible pour une base élargie de consommateurs.

Trois capteurs Velodyne, Ultra Pucktm, Pucktm et HDL-32E, sont pris en charge par Kaarta Cloud. Après avoir utilisé un capteur Velodyne pour balayer l'environnement, le Kaarta Engine exclusif de Kaarta utilise des algorithmes de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) pour traiter instantanément les données lidar dans une carte de nuage ??de points enregistrée. Cela permet aux utilisateurs de produire des modèles 3D précis et mesurables et des représentations visuelles saisissantes d'environnements complexes allant des bâtiments et infrastructures aux zones dangereuses et difficiles d'accès.

Les systèmes de numérisation mobiles progressent continuellement et les possibilités d'utilisation sont vastes. L'imagerie lidar suscite un intérêt croissant pour les évaluations post-séisme, les levés de bâtiments endommagés, l'aide aux premiers intervenants dans des situations d'urgence, et bien plus. À mesure que les applications et la sophistication de ces outils augmentent, la taille et la complexité des données collectées augmentent également, ce qui nécessite de nouvelles façons de gérer des ensembles de données massifs pouvant dépasser le milliard de points. Pour ce faire, Kaarta Cloud utilise un réseau de traitement parallèle à ultra-haute performance pour gérer le traitement de fichiers de capture de réalité massifs. Le flux de travail de Kaarta Cloud est conçu pour optimiser les opérations, extraire la valeur maximale des balayages lidar et faciliter le partage de données et la collaboration via sa plateforme sécurisée de stockage dans le cloud.

Kaarta Cloud prend en charge tous les systèmes de cartographie mobiles robustes de Kaarta qui intègrent Puck, HDL-32E et Ultra Puck de Velodyne à Stencil 2-16, Stencil 2-32 et Stencil Pro de Kaarta, respectivement. Velodyne et Kaarta ont une solide expérience quand il s'agit d'aider leurs clients à relever les défis de la cartographie dans une grande variété d'applications. Par exemple, Allvision et la ville de Pittsburgh ont utilisé une solution Kaarta activée par Velodyne pour réaliser une analyse détaillée des trottoirs et des parkings. Ce projet a fourni des informations permettant de développer une mobilité urbaine efficace et équitable, d'accélérer les livraisons et d'améliorer considérablement les expériences de stationnement public. Un autre exemple, McVeigh & Mangum Engineering, a utilisé une solution Kaarta activée par Velodyne dans le cadre d'une initiative très ambitieuse visant à documenter un hôpital de Caroline du Nord avec une cartographie numérique.

Les clients peuvent désormais s'inscrire pour un essai gratuit de 30 jours de la nouvelle plateforme Kaarta Cloud. Kaarta, en tant que partenaire Automated with Velodyne, expliquera comment les entreprises peuvent utiliser l'intégration lidar de Velodyne à Kaarta Cloud via un webinaire conjoint le 21 août, de 10h00 à 10h45, heure avancée du Pacifique (PDT).

« Kaarta Cloud ouvre l'accès des capteurs lidar de Velodyne à la technologie basée sur SLAM avancée de Kaarta, en plus des systèmes Kaarta », a déclaré Kevin Dowling, PDG de Kaarta. « La solution fournit un flux de travail rapide et flexible pour gérer les données 3D de cartographie mobile, de la capture sur le terrain aux données finales. »

« Kaarta Cloud est une innovation passionnante pour l'écosystème croissant d'outils logiciels qui permettent aux clients et partenaires lidar de Velodyne de produire des jumeaux numériques 3D étonnants », a ajouté Jon Barad, vice-président chargé du développement commercial chez Velodyne Lidar. « Le traitement SLAM en ligne des données lidar élargit les capacités, la portée, la facilité d'utilisation et la rapidité à laquelle la communauté d'utilisateurs peut tirer parti des capteurs de Velodyne. Cela permettra de libérer le formidable potentiel des applications d'innovation et de cartographie basées sur le lidar. »

Les capteurs Ultra Puck, Puck et HDL-32E fournissent une image à haute résolution permettant de mesurer et d'analyser une variété d'environnements. Ils fournissent une résolution et des performances de haute qualité, ainsi qu'une vue environnementale complète à 360 degrés pour fournir des données 3D en temps réel.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San José, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

À propos de Kaarta

Kaarta, un innovateur dans le domaine de la capture de réalité 3D mobile en temps réel, transforme le monde réel en son jumeau numérique avec rapidité, fidélité et facilité. La technologie en instance de brevet de Kaarta, ancrée dans la robotique avancée, est une procédure accélérée de la capture à la réponse qui rationalise les flux de travail, réduit les délais et les coûts, et fournit un nouveau niveau de compréhension des espaces pour les humains comme pour les machines autonomes. Désormais, l'ensemble des intervenants du secteur AECO, les planificateurs et gestionnaires d'installations, les professionnels de la gestion des ressources naturelles et les développeurs de robotique mobile peuvent travailler à partir du même cadre. Des renseignements supplémentaires sont disponibles à l'adresse www.kaarta.com.

