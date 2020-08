Les employeurs font face à un exode potentiel des talents dans la chaîne d'approvisionnement, d'après une enquête de DSJ Global





41 % d'employés disent qu'il est peu probable qu'ils restent au service de leur employeur

LONDRES, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- Les employeurs pourraient être confrontés à un exode de talents, selon une nouvelle enquête réalisée par le recruteur mondial DSJ Global. Tandis que 50 % des individus interrogés se disent confiants ou très confiants quant à la sécurité de leur emploi, 41 % d'entre eux déclarent qu'il est peu probable qu'ils restent au service de leur employeur actuel au cours des prochains mois. En dépit de perspectives moroses sur le plan de l'économie et du marché du travail, beaucoup souhaitent quitter leur emploi pour aller chercher un salaire plus élevé ou de meilleures perspectives d'avancement professionnel.

Ces conclusions sont tirées de l'enquête DSJ Global Job Confidence Index 2020, qui mesure la confiance dans le marché du travail de la chaîne d'approvisionnement dans des secteurs tels que les services bancaires et financiers, l'aérospatiale et la défense, l'automobile, les biens de grande consommation, la chimie et les sciences de la vie. Cette enquête rend compte de la confiance des professionnels à l'égard de l'économie, de la possibilité de conserver ou d'obtenir un emploi, de leur rémunération et de leurs primes, et indique si les facteurs normaux d'attraction et de répulsion de l'emploi ont changé.

« Dans ce climat, il peut être difficile de cerner ce que les employés actuels et potentiels pensent et ressentent. Notre indice de confiance dans l'emploi apporte quelques éclaircissements et révèle que la rétention des talents est une question cruciale à l'heure actuelle », a déclaré Luis Rolim, directeur marketing du groupe DSJ Global.

Les principales constatations sont les suivantes :

Blues du marché de l'emploi : 2 personnes interrogées sur 5 ont un sentiment négatif ou très négatif concernant le marché de l'emploi actuel.

2 personnes interrogées sur 5 ont un sentiment négatif ou très négatif concernant le marché de l'emploi actuel. Plans de secours : 2 personnes sur 5 pensent également que bien qu'elles puissent vouloir ou avoir besoin d'un nouvel emploi, il leur serait difficile de trouver une nouvelle opportunité.

2 personnes sur 5 pensent également que bien qu'elles puissent vouloir ou avoir besoin d'un nouvel emploi, il leur serait difficile de trouver une nouvelle opportunité. Sur le départ : indépendamment de leur satisfaction professionnelle, seuls 36 % des individus interrogés disent qu'il est probable ou très probable qu'ils restent au service de leur employeur actuel au cours des six prochains mois.

indépendamment de leur satisfaction professionnelle, seuls 36 % des individus interrogés disent qu'il est probable ou très probable qu'ils restent au service de leur employeur actuel au cours des six prochains mois. Ascension professionnelle : l'avancement professionnel reste le principal moteur de changement de carrière, devant la rémunération ou la sécurité de l'emploi. 60 % des personnes interrogées se disent prêtes à chercher un nouvel emploi pour avoir la possibilité de faire progresser leur carrière.

l'avancement professionnel reste le principal moteur de changement de carrière, devant la rémunération ou la sécurité de l'emploi. 60 % des personnes interrogées se disent prêtes à chercher un nouvel emploi pour avoir la possibilité de faire progresser leur carrière. Mobilité : pour le bon emploi, la majorité des Américains interrogés (69 %) se disent prêts à déménager dans une autre région. La région du Sud-Est est la destination la plus populaire (27 %).

« La pandémie de Covid-19 a des répercussions évidentes sur ce que pensent les professionnels de la chaîne d'approvisionnement du marché de l'emploi, ce qui se traduit le plus souvent par l'attente ou l'acceptation de la probabilité d'un déménagement », déclare Steve Yendell, directeur de l'exploitation de DSJ Global. « Nous sommes là pour aider les professionnels de la chaîne d'approvisionnement et les employeurs à s'orienter sur ce marché difficile et changeant et à prendre les meilleures décisions possible en matière d'emploi. »

Méthodologie : DSJ Global Job Confidence Index a interrogé plus de 650 professionnels chevronnés de la chaîne d'approvisionnement par le biais d'une enquête en ligne et d'un suivi avec un consultant. L'enquête a été réalisée dans la région Asie-Pacifique entre février et mars ainsi qu'en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis entre mars et mai 2020.

Téléchargez l'enquête DSJ Global Job Confidence Index 2020 ici : https://bit.ly/2BXVtuZ

À propos de DSJ Global : DSJ Global fournit des services de recrutement permanent, temporaire et multiembauche pour le secteur de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, couvrant des fonctions telles que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la passation de marchés, l'excellence opérationnelle, les opérations techniques, la logistique, l'ingénierie des systèmes, le transport, la conception et la planification de réseaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229400/Job_Confidence.jpg

