Dévoilement d'un studio multimédia pour événement hybride signé Creativ Nation et Sheraton Laval





L'une des plus grandes scènes de production de la région métropolitaine

MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Face à la crise actuelle, l'équipe de Creativ Nation a uni ses forces à son partenaire de longue date, le Sheraton Laval, pour permettre aux entreprises québécoises de toutes tailles de faire vivre à leurs employés, clients, partenaires et collaborateurs des événements interactifs de grande envergure. Pour y arriver, ils présentaient hier, en présence de plus de 300 participants (50 sur place et plus de 500 en direct du Web), l'événement REPENSER.

LE STUDIO

Les derniers mois ont obligé Creativ Nation et le Sheraton à se réinventer. Les deux entreprises ont choisi de miser ensemble sur les événements hybrides permettant à la fois une présence physique et virtuelle des participants. Ainsi, le studio dispose d'une scène d'une dimension de 24' par 64' entièrement personnalisable et de plusieurs écrans, notamment un écran de 10' x 30' pour la présentation des participants virtuels.

« Ce n'est pas parce que les rassemblements physiques sont limités qu'on ne peut plus vivre d'événements immersifs et rassembleurs. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir créé l'une des plus grandes scènes de production multimédia de la région métropolitaine dans l'une de nos plus belles salles événementielle de la région métropolitaine. » Pierre Jean, président et directeur général de Creativ Nation.

L'ÉVÉNEMENT REPENSER

Afin de mettre en valeur son nouveau studio et ses nombreuses caractéristiques, Creativ Nation et le Sheraton ont organisé hier soir un événement destiné à leurs clients et partenaires. Celui-ci portant sur la thématique « REPENSER » était animé par l'humoriste et animateur Mario Tessier accompagné des talents musicaux de l'auteur-compositeur-interprète Overnite. Quelle sera la nouvelle normalité de demain? Comment repenser les connexions humaines? Qu'en est-il de l'engagement, de la performance et de la différence ? Ces questions découlant des préoccupations actuelles des leaders étaient abordées dans un élégant mélange de sérieux et d'humour par plusieurs conférenciers inspirants qui ont permis des échanges avec les participants, à la fois sur place et en direct du Web. Cet événement faisant office de présentation promotionnelle sera par la suite proposé aux entreprises qui souhaitent REPENSER les choses et engager des discussions avec des spécialistes.

REPENSER LA PERFORMANCE : Dr Amir Georges Sabongui - Psychologue, spécialiste dans la prévention du stress, de l'épuisement professionnel et dans la formation en leadership

REPENSER LES DIFFÉRENCES : Marie Grégoire - Conférencière et animatrice télé et radio

REPENSER L'ENGAGEMENT : Dr Sylvain Guimond - Expert et praticien dans le domaine de la posture, de la biomécanique et de la psychologie sportive

REPENSER LES CONNEXIONS : Pierre Jean, PDG Creativ Nation et Manon Goudreault, présidente agence dada

Cliquez ici pour accéder aux photos et vidéo

À propos de Creativ Nation

Creativ Nation est une entreprise lavalloise phare de l'industrie événementielle et ce, depuis plus de 35 ans. Leur équipe se passionne pour les concepts créatifs et immersifs pour tous genres d'événements.

À propos du Sheraton Laval

Réputé comme hôtel et centre d'affaires dans la grande région de Montréal, le Sheraton Laval évolue dans un contexte d'affaires innovateur et en développement. Intégré au Groupe Hôtelier Grand Château, c'est un acteur économique important de sa région qui s'inscrit dans une démarche de constante recherche de renouveau.

