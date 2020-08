Noovo : c'est nous!





MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW/ - Bell Média annonce aujourd'hui que son réseau de télévision généraliste de langue française V deviendra Noovo dès le 31 août. Avec Noovo, Bell Média crée ainsi une marque unifiée au Québec pour sa chaîne conventionnelle et sa populaire plateforme numérique. Elle permettra à tous les publics d'accéder au contenu de cette marque intégrée, en tout temps, et sur tous les écrans.

« Nous faisons le choix novateur de transformer une marque numérique existante d'ici en destination multiplateforme intégrée; nous permettant de tisser davantage de liens avec notre auditoire. Noovo est une marque authentique, ouverte sur le monde et rassembleuse qui appelle au renouveau. Sa programmation, déjà riche et divertissante, sera fortement bonifiée avec plus de productions originales de créateurs de chez nous », a déclaré Karine Moses, présidente, Bell Média Québec, et présidente, direction du Québec, de Bell.

« Noovo (prononcé « nouvo ») a déjà une notoriété forte auprès de la cible convoitée des 18-34 ans et nous ferons croitre la marque pour atteindre un public encore plus large. Nous avons créé une imagerie moderne et une campagne marketing où l'aspect rassembleur de la marque est mis pleinement de l'avant. Plus que jamais, Noovo « c'est nous ». La campagne invite ainsi le public et les têtes d'affiche à s'approprier la marque », ajoute Stéphane Boulay, directeur principal, Marketing consommateur et Services créatifs, Bell Média.

Après la diffusion depuis le 6 août d'une série d'accroches publicitaires en ondes et sur les réseaux sociaux, la marque Noovo remplacera celle de V sur toutes les plateformes de la chaîne dès le 31 août. Créée par notre équipe de l'Agence Bell Média au Québec, la mise en place de la nouvelle marque sera accompagnée d'une campagne d'envergure et percutante au Québec; à la radio, à la télévision, en affichage, au cinéma, dans les magazines et sur le web. La campagne « C'est nous » mettra en vedette les nombreuses têtes d'affiche d'ici de la marque, et fera la promotion de la nouvelle programmation automnale qui commence le 14 septembre prochain.

À propos de Noovo

Noovo est la marque média généraliste qui fait les choses différemment! Télé-réalité, humour, fiction d'ici et d'ailleurs, émissions de variétés: sa riche programmation rassembleuse et divertissante fait décrocher du quotidien. Noovo sait éclater les modèles conventionnels de la télé en offrant du contenu sur toutes les plateformes, pour tous les publics, partout, en tout temps. Une division de Bell Média, le réseau Noovo comprend des stations de télévision à Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, en plus de stations affiliées à Gatineau, Rivière-du-Loup et Val-d'Or. Son service de vidéo sur demande soutenu par la publicité Noovo.ca donne accès à toute la programmation originale de la marque en plus de contenus exclusifs. Pour découvrir l'univers Noovo, visitez noovo.ca.

À propos de Bell Média au Québec

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, des médias numériques et de l'affichage extérieur au Québec, et plus encore. Bell Média exploite plusieurs chaînes de télévision francophones, dont le réseau de télévision généraliste Noovo (comprenant cinq stations locales détenues par la société et trois stations affiliées), en plus de huit chaînes spécialisées et payantes, soit Canal D, Canal Vie, Z, VRAK, Investigation, SUPER ÉCRAN, Cinépop et RDS, la première chaîne sportive du Québec. Bell Média possède actuellement trois des cinq émissions les plus regardées par les groupes démographiques clés parmi les chaînes francophones spécialisées en divertissement, dont six des dix meilleures productions originales. Bell Média exploite également CTV Montréal (la première chaîne d'information anglophone du Québec), en plus d'applications mobiles, de sites web et de plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information, de sports et de divertissement, notamment RDS Direct et Noovo.ca. Bell Média détient Crave, le seul service de diffusion en continu bilingue au Canada, offrant plus de 6 000 heures de contenu exclusif en français. Bell Média est le plus important radiodiffuseur du Québec, avec 25 stations dans 14 collectivités qui font toutes parties de la marque iHeartRadio Canada et du service de diffusion en continu. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage extérieur situé au Québec et comptant 50 000 faces publicitaires dans cinq provinces. Bell Média est détenue par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez BellMedia.ca.

