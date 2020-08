Lancement de la carte de Récompenses Walmart World Mastercard par Walmart Canada





La carte de Récompenses Walmart World Mastercard permet aux consommateurs d'obtenir de grandes récompenses parfaitement adaptées à la situation actuelle.

MISSISSAUGA, ON, le 19 août 2020 /CNW/ - La Compagnie Wal-Mart du Canada (Walmart Canada) annonce aujourd'hui le lancement de la carte de RécompensesMC Walmart World MastercardMD au Canada, une carte de crédit qui transforme les achats quotidiens en de plus grandes récompenses.

« Avec un taux de remise de 3 % sur les millions d'articles vendus à walmart.ca, la carte de Récompenses Walmart World Mastercard offre aux Canadiens la possibilité d'obtenir de grandes récompenses rapidement sur leurs achats quotidiens incluant les livraisons à domicile et le service de cueillette d'épicerie, et avec un taux de remise de 1,25 % sur les achats faits dans toutes les succursales Walmart au Canada et à n'importe quel poste d'essence, nous sommes fiers d'offrir un programme de récompenses qui arrive au bon moment », déclare Terry Mathews, vice-président des services financiers de Walmart Canada. « Les dollars de Récompenses Walmart peuvent être cumulés partout où la carte Mastercard est acceptée et ils peuvent être utilisés pour tout achat de produits à prix imbattables chez Walmart Canada. »

Les dollars de Récompenses Walmart sont cumulés en dollars et non pas en points ce qui permet aux titulaires de la carte de savoir facilement combien de dollars ils peuvent échanger. Avec la nouvelle carte de Récompenses Walmart World Mastercard, les titulaires obtiennent 3 % sur tous leurs achats à Walmart.ca, 1,25 % à n'importe quel poste d'essence et dans les succursales Walmart au Canada et 1 % partout ailleurs. Les dollars de Récompenses Walmart peuvent être échangés en tranches de cinq dollars, au moment de passer à la caisse dans n'importe quelle succursale Walmart au Canada ou à Walmart.ca. Les titulaires de la carte de Récompenses Walmart World Mastercard profiteront automatiquement d'une assurance-achats inclusive et d'une garantie prolongée sur certains achats admissibles.

« Les clients de Walmart nous demandaient comment ils pourraient cumuler des récompenses Walmart plus rapidement et nous sommes heureux d'être finalement en mesure de leur offrir encore plus de moyens d'économiser et d'optimiser leur budget », a ajouté Mathews. « La carte de Récompenses Walmart World Mastercard a été développée pour nos clients et le programme de dollars de Récompenses Walmart est centré sur l'offre d'une valeur supplémentaire aux articles qui simplifient la vie quotidienne. »

Les clients peuvent facilement faire une demande à n'importe quelle caisse dans une succursale Walmart du Canada ou en ligne au walmart.ca. Les nouveaux demandeurs de carte de Récompenses Walmart MasterCard seront admissibles à la carte World s?ils ont un revenu familial annuel de 100 000 $ ou plus et qu'ils l?indiquent dans leur formulaire de demande. Les critères d'approbation de crédit standard s'appliquent.

Les titulaires de carte peuvent aussi consulter leurs transactions, vérifier leur solde de dollars de Récompenses Walmart et faire des paiements en tout temps et n'importe où en ligne. Pour plus d'information sur la carte de Récompenses Walmart World Mastercard et pour consulter les modalités et conditions du programme, veuillez consulter : www.walmart.ca/fr/services-financiers.

La carte de Récompenses Walmart World Mastercard est émise par la Banque Duo du Canada.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau en pleine croissance de plus de 400 succursales à l'échelle nationale servant plus de 1,5 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, Walmart.ca est visité par 900 000 clients quotidiennement. Avec plus de 90 000 associés, Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays et se classe parmi les 10 marques les plus influentes au Canada. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, la Compagnie a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de l'information supplémentaire sur les sites suivants : walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et twitter.com/walmartcanada.

Au sujet de la Banque Duo

La Banque Duo est une banque canadienne ayant comme mission d'offrir des produits financiers de qualité qui sont clairs et simples, pour aider les Canadiens à se concentrer sur ce qui compte pour eux. La Banque Duo se spécialise dans l'offre de services financiers clé en main et personnalisables conçus pour accroître les ventes et fidéliser les clients. On compte parmi le nombre croissant de produits et de services, la carte de crédit, les récompenses et les services de protection connexes. Grâce à une approche axée sur le rapport qualité-prix des services financiers, les canaux de ventes solides et les solutions opérationnelles innovantes et efficaces, la Banque Duo collabore avec les plus grands fournisseurs de services pour offrir la prochaine génération de solutions financières. www.duobank.com

