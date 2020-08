/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dépôt du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025/





MONTRÉAL, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - Jean-François Parenteau, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de l'approvisionnement et du matériel roulant et des relations gouvernementales au comité exécutif, ainsi que Laurence Lavigne Lalonde, responsable de la transition écologique et de la résilience, d'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine, tiendront une conférence de presse en lien avec le dépôt du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025 (PDGMR).

Fruit des échanges concertés entre la Ville, les gens du milieu, ainsi que la population, le PDGMR doit permettre à Montréal d'atteindre les cibles ambitieuses qu'elle s'est fixées en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de gestion des matières résiduelles, notamment.

DATE : Le 19 août 2020



HEURE : 11 h 30



LIEU : Maison du développement durable - salle Clark

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal (Québec) H2X 3V4

