Concord lève 600 millions USD pour poursuivre son expansion, et se voit attribuer les cotes d'entreprise B1 et B+





Après s'être vu attribuer pour la première fois les cotes d'entreprise B1 et B+ de la part de Moody's et S&P le mois dernier, Concord a annoncé aujourd'hui la clôture d'une offre de prêt à terme B, de 600 millions USD, qui, en plus de sa facilité de crédit renouvelable existante de 450 millions USD, donne à la société un accès à plus de 1 milliard USD de financement total par emprunt, renforçant ainsi sa position de plus importante société indépendante au monde, dans le secteur des droits musicaux et théâtraux.

L'offre de prêt à terme B, qui a été placée auprès de 90 sociétés d'investissement par J.P. Morgan, a été augmentée par rapport à une émission initialement proposée de 400 millions USD, en raison d'un nombre six fois trop élevé de propositions, au terme d'un processus de commercialisation de deux semaines. Le produit du nouvel emprunt sera utilisé pour rembourser partiellement la facilité de crédit renouvelable de la société, ce qui permettra une disponibilité de capital supplémentaire considérable pour les acquisitions futures et le fonds de roulement.

Bob Valentine, directeur financier de Concord, a déclaré : « Cette émission de titres d'emprunt très réussie confirme que les investisseurs institutionnels croient en la stratégie à long terme de Concord, consistant à bâtir l'un des plus importants labels indépendants de musique, au monde. Cela montre également que ces investisseurs ont soif d'investir dans des contenus musicaux intemporels à l'attrait mondial, auxquels il est possible d'accéder en toute légitimité, et qui puissent être appréciés par les consommateurs du monde entier, de manière plus diversifiée et plus facile que jamais. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers notre partenaire de financement de plus de 20 ans, J.P. Morgan, pour son soutien continu dans l'évolution de notre entreprise, et nous sommes ravis de partager une nouvelle étape à ses côtés. »

« Cela a été un plaisir pour J.P. Morgan que de travailler avec Concord au cours des deux dernières décennies et plus, et de les voir évoluer jusqu'à devenir le label de musique indépendant prééminent qu'ils sont aujourd'hui », a déclaré David Shaheen, responsable des industries du divertissement et de la région Ouest, pour les Services bancaires aux clients corporatifs, et l'activité Industries spécialisées, de J.P. Morgan. « Le succès de Concord témoigne de la qualité de leur direction et de la force du parrainage, et nous sommes impatients de les aider à mettre à profit leurs nombreuses réalisations. »

Concord a presque multiplié par quatre ses revenus au cours des cinq dernières années, en raison de sa croissance organique et des acquisitions stratégiques envers lesquelles elle s'est engagée, représentant plus de 1 milliard USD depuis 2017. En janvier, Concord a acquis une participation significative dans PULSE Music Group, l'un des éditeurs de musique les plus en vogue d'aujourd'hui, signalant le passage de la société dans l'A&R axé sur les charts. PULSE compte à son actif quatre hits n° 1 du classement Hot 100 de cette année, et a engagé des artistes tels que Kehlani, Starrah, Ty Dolla $ign, BloodPop, Flo Milli, ou encore Trevor Daniel dont le nouveau single « Falling » a atteint la première place du classement Top 40 Radio et été certifié deux fois disque de platine par la RIAA. Le mois dernier, Concord a signé avec la compositrice superstar Hillary Lindsey pour un accord de coédition mondial exclusif concernant ses futures oeuvres, tout en acquérant un intérêt dans son back-catalogue. La société a par ailleurs créé une nouvelle coentreprise pour former de futurs auteurs-compositeurs de country. Le catalogue d'Hillary Lindsey comprend onze singles n° 1 composés pour Carrie Underwood, ainsi que des titres qui ont figuré dans les charts écrits pour Luke Bryan, Lady A, Taylor Swift, Keith Urban et d'autres. Et, hier encore, Concord annonçait l'achat du catalogue d'édition du géant de la pop-rock, Imagine Dragons, comprenant quatre singles ayant chacun atteint 1 milliard de streams sur Spotify, parmi lesquels le single classé Diamant par la RIAA, « Radioactive ».

« Nous ne pourrions être plus heureux des résultats que l'équipe de J.P. Morgan a obtenus pour nous dans le cadre de cette transaction. Leur exécution a été sans faille, et il est très satisfaisant de voir le travail acharné et la croissance stratégique de Concord, de ces dernières années être si bien accueillis par un si grand groupe d'institutions financières exigeantes », a commenté le PDG de Concord, Scott Pascucci.

Ces transactions pour 2020 font suite aux récentes acquisitions de Concord, de divers labels discographiques et sociétés d'édition qui font référence, telles que Musart, Fania, Independiente, Varese Sarabande, Victory Records et Sikorski Music Publishing. Au cours des trois dernières années, Concord a également créé une société de licence théâtrale de premier plan, Concord Theatricals, en combinant The Rodgers and Hammerstein Organization, qu'elle a acquise dans le cadre de son acquisition transformatrice d'Imagem en 2017, avec les oeuvres emblématiques d'Andrew Lloyd Webber et les maisons de licences françaises Tams-Witmark et Samuel.

DLA Piper a représenté Concord dans le cadre de cette transaction.

À PROPOS DE CONCORD

Concord est une société privée financée par des capitaux institutionnels à long terme et des membres de l'équipe de direction de Concord. https://concord.com

