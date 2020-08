Démarrage officiel du Concours international de 2020 de l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur de la réalité virtuelle au Jiangxi





NANCHANG, Chine, 19 août 2020 /PRNewswire/ -- Le Concours international de 2020 de l'innovation et l'entrepreneuriat dans le secteur de la réalité virtuelle au Jiangxi en Chine a officiellement démarré à Nanchang le 17 août. Les participants seront affectés à des groupes centrés soit le matériel soit sur le contenu, et sur les applications selon leurs catégories de produit. Ce concours est organisé par l'institution de gestion de capital-risque Zhejiang Saichuang Weilai Venture Capital Investment Management.

Les contacts de l'organisateur de l'événement avec les institutions de recherche scientifique, les incubateurs et autres canaux professionnels permettront au concours d'attirer un vaste éventail de projets novateurs et entrepreneuriaux du monde entier sur une période de deux mois. Les dix meilleurs de ces projets dans chaque groupe seront sélectionnés pour la compétition finale à laquelle feront suite deux essais à distance par vidéo, un examen approfondi des projets sélectionnés et une demi-finale. La compétition finale distinguera un premier prix, deux deuxièmes prix, trois troisièmes prix et quatre prix de « consolation » en fonction de cinq critères : capacité de travail d'équipe, innovation technologique, faisabilité du projet, potentiel de développement commercial du projet et possibilité de localisation d'un endroit approprié pour développer le projet.

Le comité d'organisation attribuera une récompense en espèces de 200 000 yuans (environ 28 900 USD) au lauréat du premier prix, tandis que les deux deuxièmes prix recevront chacun 100 000 yuans (environ 14 500 USD) et les trois troisièmes prix 50 000 yuans (environ US$7 220). De plus, si un projet récompensé est mis en oeuvre dans l'année suivant la fin du concours et répond aux exigences en matière de recrutement de talents, il pourra s'inscrire dans un processus de recrutement de talents de haut niveau à Nanchang avec possibilité d'obtenir jusqu'à six millions de yuans (environ 870 000 USD) en financement de projet conformément à la politique du « Plan Hongcheng » de la ville. Celle-ci en effet favorise le recrutement de personnes dotées des plus hautes compétences technologiques et leur installation à Nanchang comme conséquence de cette politique.

Jin Hui, personne qui préside l'organisation du concours par Zhejiang Saichuang Weilai Venture Capital Investment, a déclaré : « Nous attirons des talents et des projets du monde entier dans un effort visant à comprendre pleinement les besoins des sociétés ici à Nanchang. Nous aidons les efforts de collaboration et d'échange chez les personnes, projets et firmes locales de talent s'engageant dans une mission où se constitue une chaîne industrielle complète passant par une identification précise des bonnes correspondances pour connecter les parties identifiées. L'objectif final est que Nanchang soit le point d'accueil des projets les plus valables et des personnes les plus émérites qui transformeront ces projets en succès. »

