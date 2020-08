La République de Corée organise le 4e Congrès sur la navigation électronique en mer, pour la région Asie-Pacifique, avec notamment une exhibition spéciale de la plateforme de connectivité maritime





Le ministère des Océans et de la Pêche (Ministry of Oceans and Fisheries, MOF) de la République de Corée organise un Congrès sur la navigation électronique en mer (e-Navigation Underway Conference, ENUW), en modalité virtuelle, du 8 au 9 septembre, autour du thème « Collaborer pour harmoniser la numérisation maritime ». Le Congrès se tiendra sur une plateforme virtuelle, et sera organisé conjointement avec l'Administration maritime danoise (Danish Maritime Administration, DMA) et l'Association internationale de signalisation maritime (AISM).

La série de conférences de l'ENUW, organisées respectivement par la DMA pour la région Europe, depuis 2012 ; la garde côtière américaine pour la région Amérique du Nord, depuis 2014 ; et le MOF pour la région Asie-Pacifique, depuis 2017, a fait office de catalyseur facilitant le développement et la mise en oeuvre de la navigation électronique à l'échelle mondiale.

Ce Congrès s'attachera à lancer la « Digital@Sea Initiative » comme cadre de coopération mondiale sur la numérisation maritime. S'appuyant sur l'initiative de navigation électronique de l'OMI, ce congrès explorera à la fois les services maritimes et les réseaux de communication, numériques de l'avenir, les défis de la numérisation maritime, et la coopération internationale.

Le directeur général de la DMA, M. Andreas Nordseth, a souligné que la Digital@Sea Initiative, en plus d'accroître la coopération internationale sur la numérisation maritime à l'échelle mondiale, conduira à la mise en oeuvre pratique de nombreuses initiatives de numérisation.

« L'harmonisation globale des normes au niveau international est absolument nécessaire pour une mise en oeuvre réussie de l'ambitieux programme numérique maritime. La série de conférences de l'ENUW et Digital@Sea marque une étape idéale franchie dans cette direction », affirme le secrétaire général de l'AISM, M. Francis Zachariae.

À l'occasion du congrès, le MOF et Navelink présenteront la Plateforme de connectivité maritime (Maritime Connectivity Platform, MCP), et offriront une démonstration de son utilisation pour la prestation de services numériques maritimes. La MCP est une plateforme de services numériques maritimes à l'échelle mondiale, qui réalise notamment les services maritimes de navigation électronique, de l'OMI. M. Sunbae Hong du MOF affirme, « Nous espérons qu'un plus grand nombre de communautés maritimes tireront la plupart de leurs avantages et solutions, de la navigation électronique et de la MCP. »

Le Congrès et la présentation officielle de cette année utiliseront des vidéos en temps réel et une plateforme en ligne permettant à plus de 500 personnes de se joindre à la conversation ; le tout sera diffusé en direct sur YouTube. La participation au Congrès est gratuite. De plus amples informations et la possibilité de s'inscrire au Congrès sont disponibles sur le site Web du Congrès (https://e-navap.org).

