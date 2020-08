HiPhi annonce un partenariat avec Givaudan en vue d'élaborer des senteurs exclusives pour les véhicules





SHANGHAI, 18 août 2020 /CNW/ - Human Horizons, sous sa marque HiPhi, véhicules tout-électrique intelligents haut de gamme, et Givaudan, fabricant de parfums et d'arômes de renommée mondiale, annoncent avoir conclu un partenariat stratégique qui verra mettre au point des secteurs uniques déodorantes des véhicules HiPhi.

Étant la première marque de véhicules à énergie nouvelle à s'associer avec Givaudan, HiPhi est fière de travailler avec une maison de parfumerie aussi fine pour innover en développant conjointement de nouveaux produits à partir de nouveaux ingrédients et d'innovations techniques catalyseurs de l'avenir de parfums.

L'esprit de la marque HiPhi, qui consiste à « explorer, être libre et créer », tout comme sa vision, celui d'un « monde diversifié en harmonie », est complémentaire de celui de Givaudan, lequel vise à « inspirer l'émotion grâce à la création, tous les jours et partout ».

Ding Lei, fondateur et chef de la direction de HiPhi, s'en réjouit : « Le riche patrimoine de Givaudan en termes d'innovations a contribué à asseoir son hégémonie sur le marché et sera le moteur de l'avenir de l'entreprise. Nous sommes enthousiastes à la perspective de créer une expérience captivante et immersive pour les véhicules HiPhi grâce à des senteurs haut de gamme ».

Pour tenir cet engagement, Givaudan, en nouant des collaborations avec des acteurs externes, tels que des universités, des jeunes entreprises, des fournisseurs de technologie et des instituts de recherche, entend faire en sorte que le partenariat stratégique, comme le veut aussi HiPhi, en vient à propager une culture d'innovation par des moyens qui dépassent les limites conventionnelles de la création de senteurs.

« C'est la première fois que les senteurs Givaudan se trouvent intégrées dans l'espace de véhicules à énergie nouvelle, et nous sommes ravis de travailler avec HiPhi pour explorer de nouvelles possibilités et faire vivre à bord des expériences olfactives raffinées », déclare Gilles Andrier, PDG de Givaudan.

Le système de parfums HiPhi est installé avec deux senteurs de choix élaborées en exclusivité par un parfumeur de renom issu de l'école de parfumerie Givaudan, spécialiste mondial établi à Paris.

Mieux encore, les propriétaires de véhicules HiPhi peuvent s'en procurer d'autres ou même en avoir un spécialement confectionné à leur goût et profiter du luxe de se plonger dans leur propre senteur conçue pour eux. Les porte-parfums individuels peuvent en tenir trois à la fois.

Depuis 250 ans, Givaudan élabore des parfums et des essences de toute première qualité, ses innovations ayant inspiré les tendances en matière de senteurs et de goûts. Inaugurée en 1946, l'école de parfumerie Givaudan est encore aujourd'hui la référence au chapitre de la formation en parfumerie moderne et compte parmi ses élèves de nombreux parfumeurs internationaux d'hier et d'aujourd'hui.

Entre l'héritage et l'innovation, l'école Givaudan atteint l'équilibre idéal en ayant su marier les techniques d'apprentissage traditionnelles aux outils et technologies de pointe. La société, établie à Vernier, en Suisse, est présente dans plus de 40 pays à l'échelle mondiale. Les parfums Givaudan sont depuis longtemps le nom privilégie des entreprises de produits de luxe telles que LVMH, Kering, Hermès et bien d'autres.

Même si le monde du parfum se veut très créatif, mais repose toujours sur la science et la technologie, HiPhi a sans cesse exploré les différentes possibilités de l'expérience sensorielle multidimensionnelle et se propose, au travers de ce partenariat, de faire vivre à bord des véhicules HiPhi, grâce aux innovations originales réalisées en commun, une expérience immersive de première qualité qui fera jouer les sens olfactifs. Le premier modèle, le HiPhi X, sera produit en modeste quantité d'ici fin 2020 et livré aux clients en 2021.

À propos de la marque HiPhi

HiPhi est une marque haut de gamme créée par Human Horizons et optimisée par ses utilisateurs. Le HiPHi X, véhicule électrique d'une construction légère en aluminium hybride, se distingue également par son cachet durabilité qui consiste à utiliser le cuir végétalien et des matériaux recyclables, renforçant ainsi la nature durable des produits VE de Human Horizons.

À propos de Human Horizons

Human Horizons se consacre à la R-D dans le domaine des technologies de mobilité intelligente, novatrices et pointues, ainsi qu'à l'industrialisation de véhicules intelligents tournés vers l'avenir. D'autre part, Human Horizons met au point des technologies intelligentes à l'usage des transports et contribue au développement de villes intelligentes qui redéfiniront la mobilité humaine.

